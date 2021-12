Masovna grobnica u Kalinoviku

Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da je u novootkrivenoj masovnoj grobnici na jugu Bosne i Hercegovine pronađeno još žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine. „Kako je u srijedu priopćila Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP), grobnica je pronađena u blizini mjesta Kalinovik, 200 kilometara od Srebrenice". To znači da je grobnica do sada „daleko" najudaljenija masovna grobnica od Srebrenice", piše FAZ. I to je njena posebnost u odnosu na druge masovne grobnice.

„Uzorci DNK s mjesta pronalaska uspoređeni su s genetskim uzorcima koje su dali rođaci žrtava. forenzičari su pronašli podudaranja u ukupno deset slučajeva", piše dalje FAT navodeći da su uzorci proslijeđeni specijaliziranoj agenciji u Bosni i Hercegovini na službenu identifikaciju.

Jedna od masovnig grobnica u Srebrenici (arhivska fotografija)

„Prema riječima šefa ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthewa Hollidaya, nova grobnica je samo nekoliko kilometara udaljena od sela u kojem su pripadnici paravojnih jedinica "Škorpioni” sredinom jula 1995. pogubili šest zarobljenika iz Srebrenice. Snimka ove egzekucije prikazana je kao dokaz na međunarodnim suđenjima", piše FAZ.

Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, na koje se poziva FAZ, već je pronađeno više od 90 masovnih grobnica žrtava masakra. Istražitelji vjeruju da su mnoga tijela kasnije iskopana iz primarnih masovnih grobnica i pokopana na novim mjestima kako bi se prikrio zločin.

Izmiješani posmrtni ostaci

"Lokalitet Kalinovika predstavlja prvu masovnu grobnicu povezanu s genocidom u Srebrenici iz jula 1995. godine koja je ekshumirana nakon ekshumacije u Kozluku u aprilu 2016. godine,” izjavio je Matthew Holliday, šef ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan.

Prema navodima Međunarodne komisije za nestale, organi BiH su uz pomoć stručnjaka za forenziku ICMP-a započeli ekshumaciju 31. maja 2021. godine. Ekshumirani posmrtni ostaci su bili u velikoj mjeri izmiješani, razasuti na području velike površine i prekriveni zemljom i građevinskim otpadom. Na posmrtnim ostacima su se vidjeli znakovi pogubljenja po kratkom postupku. Na lokalitetu su pronađeni povezi za ruke, stoji u saopćenju ICMP-a.



Postupak ekshumacije je okončan 22. juna 2021. godine.

