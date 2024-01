„Franz Beckenbauer je većini igrača bio uzor. On je bio gospodin i rođeni fudbaler koji je svojim izgledom, igrom i ponašanjem plijenio sve igrače i ljubitelje fudbala", kaže legendarni golman Enver Marić. „To je veliki gubitak za njemački fudbal i čitav fudbalski svijet koji je poznavao Franza. On je zaslužio da bude spominjan samo po dobrim stvarima“, kaže Marić za DW.

Enver Marić je bio i trener golmana Herthe iz Berlina Foto: DPA

Dok je igrao u Schalkeu, Marić je dva puta igrao protiv Beckenbauera koji je tada igrao za FC Bayern. „Jednom je Schalke u Münchenu slavio pobijedu od 7:0 dok je drugi put bilo neriješeno. Sjećam se i susreta reprezentacije SFRJ i Njemačke 9. maja 1973. godine kada je Jugoslavija slavila pobjedu od 1:0".

Marić je imao i nekoliko susreta sa „Kaiserom" dok je bio trener golmana u Schalkeu tako da, kako kaže: „o Beckenbaueru mogu reći samo najljepše stvari. Ne samo kao igraču, već i kao čovjeku, koji zaslužuje poštovanje sa svih strana. Čovjeku, koji je bio nevjerovatno pristupačan", kaže Marić.

Meho Kodro: „Svjetski prvak kao igrač i kao trener. Legenda."

Meho Kodro je bivši nogometaš iz Bosne i Hercegovine. Tokom svoje igračke karijere, Kodro je bio napadač, poznat po svojim golgeterskim sposobnostima. Igrao je za različite klubove, uključujući Velež Mostar, Partizan Beograd, Real Sociedad, Barcelonu i druge.

Meho Kodro je važan dio nogometne istorije regije. Foto: Mehmed Smajic/DW

Kodro je također bio član nogometne reprezentacije Jugoslavije a kasnije, nakon osamostaljenja zemlje, reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sudjelovao je u nekoliko velikih takmičenja, uključujući Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo. Nakon završetka svoje igračke karijere, Meho Kodro je ušao u trenerske vode.

"Sjećam se Franza Beckenbauera kao elegantnog i tehnički izvanrednog igrača koji je čitao tok utakmice kao niko. Mislim da mu je ta karakteristika omogućavala da bude ispred svog vremena. Bio je pravi lider. Teško je naći igrača, naročito odbrambenog, koji je u zadnjih 50. god, obilježio svoje vrijeme kao Beckenbauer. Svjetski prvak kao igrač i kao trener. Legenda", izjavio je Kodro za Deutsche Welle.

Vahid Halilhodžić: „Taj čovjek je na terenu mogao sve."

Vahid Halilhodžić je bivši nogometaš a nakon završetka svoje igračke karijere, prešao je na trenerski posao. Trenirao je brojne klubove i reprezentacije širom svijeta. Bio je poznat po vođenju različitih reprezentacija na Svjetskim prvenstvima, uključujući Alžir na Svjetskom prvenstvu 2014. godine i Japan na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.

Vahid Halilhodžićtakođer je bio povezan s francuskim nogometom, kako kao igrač, tako i kao trener. Imao je značajnu karijeru u nogometu i ostavio je trag kao trener s brojnim uspjesima na različitim razinama takmičenja.

Vahid Halilhodžić je poznati fudbalski trener i bivši igrač. Njegov taktički pristup i strast prema igri čine ga poštovanim u svijetu fudbala. Foto: Mehmed Smajic/DW

„Šokiran sam, čitao sam da je bolestan, ali... U samo par dana ostali smo bez Beckenbauera i Zagalla, uz Deschampsa jedine ljude u istoriji koji su Svjetsko prvenstvo osvajali kao igrači i treneri", izjavio je Vahid Halilhodžić za 24sata.hr .

„Veliki, baš jako veliki gubitak za svjetski nogomet. Franz Beckenbauer je bio pojam, prava nogometna ikona, čovjek koji je mijenjao nogometnu istoriju. Taj je čovjek na terenu mogao sve. On je igrao tog libera, a zapravo je bio sve. Driblao je, zabijao, prolazio suparnike kako je želio. Beckenbauer je mogao igrati sve, od libera do napadača", kaže Vahid Halilhodžić, mada nikada nije zaigrao protiv legendarnog "Kaisera Franza":

"Ipak, imam jednu anegdotu s njim. Franz Beckenbauer mi je 1985. godine u Parizu dodijelio Bronzanu kopačku Europe. Nju sam zaslužio kao treći najbolji strijelac Starog kontinenta u sezoni 1984/85. - kao igrač Nantesa. I tu smo se malo družili, malo popričali, uvijek je ugodno kad vas nahvali takva zvijezda".

Zdravko Lipovac: „Uvijek sam bio zadivljen njegovom elegancijom i tehnikom."

Istaknuti sportski novinar Zdravko Lipovac je prenosio dosta utakmica u kojim je igrao Beckenbauer. On za DW kaže da je „kao i sav svijet bio zadivljen njegovom elegancijom i tehnikom. Prvi je zaigrao na mjestu libera. "Sjećam se utakmice četvrtfinala na SP 1970. godine u Meksiku i utakmice Engleska-Njemačka. Englezi su poveli 2:0 i Beckenbauer je u jednom duelu povrijedio rame. Činilo se da ne može dalje igrati. No, stavili su mu longetu i sa uvezanim ramenom je iznio loptu do ivice kaznenog prostora Engleza, odigrao pas sa Gerdom Müllerom i sa desne strane postigao gol za priključak Nijemaca, kojim su izjednačili rezultat na 2:2. Potom je također legendarni Uwe Seler u padu glavom zatresao mrežu protivnika za pobjedu od 3:2 i plasman u polufinale", kaže Lipovac za DW.

​​​​Zdravko Lipovac (prvi s lijeve strane" sa Ivicom Osimom, suprugom Ljiljom i prijateljem na promociji njegove knjige "Teferič na ničijoj zemlji". Foto: Privat

"Bio sam kao reporter na SP 1990. godine u Italiji kada je „Kaiser Franz" kao selektor njemačkog elfa donio svojoj zemlji titulu svjetskog prvaka. Sve čega se dohvatio pretvarao je u zlato, govorili su Nijemci", sjeća se Lipovac i dodaje da je posebno zanimljivo što ga je kao igrača prepoznao „naš trener" Zlatko `Čik` Čajkovski, koji je bio trener FC Bayerna od 1963-1968. On ga je i doveo u Bayern, s kojim je sredinom sedamdesetih bio pobjednik Kupa šampiona. Igrao je i u New Yorku, zajedno sa Peleom. Potom se početkom osamdesetih vratio u Bundesligu, ali ne u Bayern, nego u HSV, koji je tada vodio naš Branko Zebec, za kojeg je Kaiser Franz uvijek govorio da je to bio najbolji trener, koji ga je vodio", kaže Lipovac za DW i dodaje: „Smrt Franza Beckenbauera je veliki gubitak za njemački fudbal".

