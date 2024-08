Manje oružja, pregovori s Putinom: Izbori na istoku Njemačke

Vanjska politika je dugo slovila kao tema o kojoj se odlučivalo u Berlinu, glavnom gradu Njemačke. Tamo, u njemačkoj vladi, je odgovornost za zemlju kada je riječ o sigurnosnoj i vanjskoj politici, te pitanjima rata i mira. I zato se o vanjskoj politici raspravljalo samo u kampanjama za izbore na saveznom, dakle državnom nivou. Tim više čudi što premijeri triju saveznih saveznih pokrajina sada mnogo i često govore o ratu u Ukrajini te o mogućnosti pregovora o prekidu vatre ili čak okončanju rata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Trenutno važna tema u tri savezne zemlje na istoku

Razlog: za nekoliko sedmica bit će izabrani parlamenti u njemačkim saveznim zemljama Tiringiji, Saskoj i nešto kasnije u Brandenburgu. A u tim trima istočnonjemačkim državama pitanje njemačkog stava prema ruskom agresorskom ratu u Ukrajini i njemačkim isporukama oružja Kijevu postalo je značajno pitanje, možda i najznačajnije u ovom trenutku. A također i pitanje treba li Bundeswehr još više ojačati i stacionirati novo američko oružje. Sva ova pitanja nailaze na istoku zemlje na veliki skepticizam. I tako političari s pokrajinskog nivoa postaju stručnjaci za pitanja vanjske politike.

Glasanje o ratu i miru?

Najdalje je otišla Sahra Wagenknecht, osnivačica stranke nazvane po njoj “Savez Sahra Wagenknecht” (BSW). Nova stranka bivše članice Lijeve stranke, koja je osnovana tek početkom godine, nešto više od dva sedmice prije izbora u Tiringiji može računati sa oko 20 posto glasova kada je u pitanju podrška birača. I stoga bi mogla imati važnu riječ u formiranju vlade nakon izbora. Wagenknecht je nedavno u nekoliko navrata rekla da će BSW sudjelovati u pokrajinskoj vladi samo ako vlada jasno odbaci planove o stacioniranju novog američkog oružja u Njemačkoj od 2026. Čak i ako se o tome uopće ne odlučuje u glavnom gradu Tiringije Erfurtu.

Oružje bi od 2026. trebalo biti stacionirano u Njemačkoj, također s obzirom na agresivnu politiku Rusije. U intervjuu za “Deutschlandfunk” Wagenknecht je rekla: "Izbori na istoku su također glasanje o ratu i miru.” Drugim riječima: ko podržava Ukrajinu, napadnutu zemlju, taj je za rat. Njezini birači, rekla je Wagenknecht, od nje očekuju da radi na tome da se opasnost od rata u samoj Njemačkoj ne poveća.

Kretschmer: Kina i Indija moraju utjecati na Putina

Premijeri Saske i Brandenburga, Michael Kretschmer (CDU) i Dietmar Woidke (SPD), također privlače pozornost svojim vanjskopolitičkim izjavama. Kretschmer je, na primjer, pozvao na smanjenje pomoći Ukrajini u oružju s obzirom na državni budžet i založio se za diplomatske inicijative u ukrajinskom sukobu. Redaktionsnetzwerk Deutschland RND-a je rekao: "Još jednom se zalažem za intenziviranje diplomatskih napora. Potrebni su nam savezi, na primjer s Kinom i Indijom, koji utječu na Putina na takav način da bude spreman za prekid vatre." Woidke je također dao slične komentare.

Ankete pokazuju snažan skepticizam oko podrške Ukrajini

Razlog naglog vanjskopolitičkog pozicioniranja državnih političara je jaka skepsa među stanovništvom, posebice u istočnim njemačkim pokrajinama, prema ukrajinskom kursu savezne vlade koju čine SPD, Zeleni i FDP. Od početka rata u martu 2022. Njemačka je pomogla Ukrajini s oko 23 milijarde eura, oružjem, izravnim novčanim uplatama i u obliku humanitarne pomoći. To državu čini najvećim podržavateljem napadnute Ukrajine nakon SAD-a. Sada je institut za istraživanje javnog mnijenja Forsa otkrio: Na istoku Njemačke 34 posto ispitanih smatra da Njemačka čini previše kako bi podržala Ukrajinu dok 32 posto podržava isporuku teškog naoružanja poput tenkova.

AfD i BSW protiv vladinog kursa prema Ukrajini

Dok na saveznoj razini konzervativna opoziciona Kršćansko-demokratska/Kršćansko-socijalna unija (CDU/CSU) uveliko podupire vladin kurs prema Ukrajini, u posljednje vrijeme posebno su jake dvije stranke, posebno na istoku, koje odbijaju isporuke oružja i zagovaraju pregovore s Rusijom: desničarska populistička "Alternativa za Njemačku" i upravo "Savez Sahra Wagenknecht". Šef Zelenih, stranke koja je dio vladajuće koalicije na saveznom nivou, Omid Nouripour posebno je uznemiren zbog zahtjeva ovih dviju stranaka da se uspostavi kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da mu ponude mirovne pregovore.

Povodom izjava Kretschmera, ali i još uvijek vladajućeg premijera Tiringije Boda Ramelowa iz Lijeve stranke, Nouripour je rekao za RND: "Ponašaju se kao da se mir može postići zabijanjem glave u pijesak. Ali kukavičluk ne stvara mir." Zapravo, Putin još nije dao do znanja da je uopće voljan voditi mirovne pregovore.

SPD vidi raspoređivanje u Tiringiji kao teret u predizbornoj kampanji

Rasprava je nedavno dobila zamah iz još jednog razloga: kao rezultat ruske agresije, nove američke rakete srednjeg dometa trebale bi biti stacionirane u Njemačkoj od 2026. godine. To se prvi put saznalo na marginama summita NATO-a u SAD-u sredinom jula. A u ponedjeljak ove sedmice, SPD, stranka kancelara Olafa Scholza, prihvatila je raspoređivanje. Način na koji je to saopćeno sada je razljutio SPD-ovog ministra unutarnjih poslova Thüringije, Georga Maiera. "Odluka nam nimalo ne olakšava stvari u predizbornoj kampanji”, rekao je Maier za Deutschlandfunk. No, on kaže da nema ništa protiv raspoređivanja: "Na prvom mjestu su interesi nacionalne sigurnosti, za mene je riječ o tome kako je do toga došlo i kako se to komunicira."

Kiesewetter: AfD i BSW su antiamerički i naivni u pogledu Rusije

Stručnjak za vanjsku politiku u Klubu poslanika CDU-a u Bundestagu Roderich Kiesewetter reagirao je mnogo smirenije. Rekao je za DW: "Ovo je također primjer koliko je zabrljana rasprava o sigurnosnoj politici u Njemačkoj, gdje se osnovna načela sigurnosne politike ili odvraćanja ne shvaćaju svuda politički i umjesto toga trenutna reakcija je histerična. Utjecaj ove odluke o stacioniranju oružja na izbore se nastavlja, po mom mišljenju, jer su BSW i AfD već iscrpili svoj birački potencijal antiamerikanizmom i naivnošću prema Rusiji, a ovakva odluka će to samo učvrstiti."

Gledište je to koje zasigurno ne dijele mnogi predstavnici vladajućih stranaka SPD-a, Zelenih i FDP-a, ali i konzervativnog CDU-a u predizbornoj kampanji na istoku zemlje. Jer ove stranke su sve više same sa svojom politikom koja podrazumijeva daljnju podršku Ukrajini i novom američkom oružju u Njemačkoj.

