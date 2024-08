Mala povijest ženske intimne frizure

Tko želi biti lijep, mora trpjeti, pa tako ni uklanjanje stidnih dlaka ne prolazi uvijek bez boli. To je bilo u modi već u antičko doba - bilo u Egiptu ili u starom Rimu. Žene su se nepoželjnihdlačica rješavale brušenim školjkama ili kamenjem, šišmiševom krvi, mokraćom teleta i magarećom mašću. Posezale su čak i za orpimentom, vrlo otrovnim mineralom koji sadrži arsen. Do modernih britvica ili epilatora trebalo je proći još dosta vremena.

"Vulva. Otkriće nevidljivog spola" - knjiga Mithu Sanyal Foto: Wagenbach Verlag

Priroda je sigurno imala razloga zašto nas je obdarila dlačicama. "One ne rastu tu samo zato što su zaboravljene tijekom evolucije, već dlake imaju zaštitnu funkciju", kaže kulturologinja i novinarka Mithu Sanyal. One su prirodna barijera za uzročnike bolesti i sprječavaju ozljede.

Zato Sanyal smatra neuvjerljivim obrazloženje za prakticiranje uklanjanja stidnih dlaka u pustinjskim regijama oskudicom vode i higijenskim razlozima. "Osim toga," dodaje Sanyal, "dlake ispuštaju mirisne tvari, takozvane feromone, koje nas čine neodoljivima."

Ova znanstvenica se intenzivno bavila poviješću ženskih genitalija i čak je napisala knjigu o tome pod naslovom "Vulva. Otkriće nevidljivog spola".

Ukusi su različiti

Kroz stoljeća su, kaže za DW, postojale razne mode što se tiče intimnih frizura. "Ali nije riječ samo o uklanjanju tih dlaka, već se s njima kreativno postupa."

Bilo da se radi o uklanjanju svih dlačica, ostavljanju malih „dlakavih" motiva kao što su srca ili cvjetići, o pukom šišanju samo toliko da dlačice ne bi virile iz kupaćeg kostima ili o najnovijem trendu – tzv. poštanskoj markici, malom, duguljastom pravokutniku: kreativnosti u stiliziranju nema granica.

U nekim zemljama, osobito na Istoku, dlake su potpuno nepoželjne - preferira se glatka koža. Islam čak nalaže vjernicima: "Neprikladno je pustiti da stidne dlake rastu duže od 40 dana."

Kulturologinja i novinarka Mithu Sanyal Foto: Carolin Windel

No u nekim kulturama u Africi ili na Južnom Pacifiku stidne dlake i danas se smatraju znakom plodnosti. "Također se može reći", dodaje Sanyal, "da se u zemljama poput Tajlanda ili Japana, u kojima ljudi zbog genetike imaju manje stidnih dlaka, bujni rast smatra poželjnim. Ljudi žele ono što nemaju."

Intimni dijelovi tijela više nisu privatna stvar

Danas su mediji, a posebno internet, doveli do toga da se stilizacija intimnih područja širom svijeta sve više ujednačava. "Kada se brazilska depilacija prvi put pojavila u jednoj od onih popularnih TV serija 1990-ih, u 'Sex and the City', potražnja za tzv. brazilkom je eksplodirala. Tada su postavljeni novi standardi, nove norme", objašnjava Sanyal.

Mediji su sve više prikazivali golu kožu, a intimni dio, koji je do tada bio primarno dio privatnosti, prvi je put postao predmet općeg i globaliziranog ideala ljepote.

Čak i u Njemačkoj, gdje su stidne dlake u 1980-ima još uvijek mogle neometano rasti. Francuska feministica i novinarka Florence Hervé u jednoj od svojih knjiga komentirala je da se njemačke žene mogu prepoznati po svojoj "germanskoj prašumi". "Posebno je u njemačkom ženskom pokretu bio prisutan taj veliki povratak prirodi i željeli smo biti što prirodniji", objašnjava Mithu Sanyal.

U velikim gradovima diljem svijeta saloni za depilaciju nicali su kao gljive poslije kiše. Danas stidne dlake uklanja i sve više muškaraca, barem mlađe generacije. S epilatorom, vrućim voskom, laserom i električnim brijačima - granice za stilizaciju genitalija praktički ne postoje.

Zbog njih je nastala pomams za "brazilkom" Foto: Craig Blankenhorn/dpa/picture-alliance

Nisu svi za taj trend

Tko ne slijedi tu modu, mora računati na lavinu kritika. Tako je i Madonna 2014. godine na Instagramu objavila fotografiju - s dlakama ispod pazuha! "To je bila gotovo politička izjava, jer ona ima veliki utjecaj, posebno na mlađe žene", kaže Sanyal. Ona smatra čudnim da ljudi dlake smatraju odbojnima, iako su one prirodna stvar.

I pokojna njemačka glumica Christine Kaufmann je 2014. godine u svojoj knjizi "Lebenslust" komentirala: "Iskreno sam zaprepaštena kako odrasle žene žele ponovno postati predpubertetske djevojčice. U moj pojam ljepote spadaju i stidne dlake", napisala je. I dalje: "One trebaju biti... njegovane poput malog vrta. Nema zapuštenosti, ali ni potpune ogoljenosti kao s kosilicom."

Na taj je način izrazila stav koji je u skladu s pokretom Body Positivity. Kao što je tamo moto: "Svako tijelo je lijepo", tako sada vrijedi: "Svaka intimna frizura je lijepa." Osuđivanje zbog dlaka koje vire iz bikinija apsolutno je neprihvatljivo.