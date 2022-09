Majorka: žrtva sopstvenog uspjeha

Duge saobraćajne gužve na prilaznim putevima plažama i izletničkim destinacijama, haos sa parkingom, nedostatak taksija i sada još problemi sa pijaćom vodom: Majorka, najposjećenije ostrvo za odmor u Evropi je na granici izdržljivosti. Toliko da su pozivi na ograničavanje masovnog turizma sve glasniji. „Ne možemo da nastavimo da rastemo“, najavljuje ostrvska vlada i razmišlja o koracima da se suprotstavi nadolazećem kolapsu.

Turisti koji se voze po Majorci u ovim kasnim ljetnjim danima često se osjećaju kao da su u svom rodnom gradu tokom špica. Umjesto romantične samoće na prelijepim putevima uz obalu, oni se nalaze zaglavljeni u saobraćaju. Dugi limeni karavani automobila za iznajmljivanje vijugaju do poznate prirodne plaže Es Trenc, do slikovitih gradova Deja i Valdemosa ili do popularnih vidikovaca kao što je Kape Formentor na sjeveru ostrva.

Stjenovite plaže u Deji su magnet za turiste

Nakon vožnje u konvoju slijedi iscrpljujuća potraga za parking mjestom. U nedostatku parking mjesta, pristupni putevi, prilazi i izlazi za slučaj opasnosti su blokirani. Situacija je užasna, žali se Luis Apesteija, gradonačelnik grada Deja sa 700 stanovnika, koji je bukvalno preplavljen lavinama posjetilaca. Mnogi umjetnici žive u Deji, a holivudska zvijezda Majkl Daglas posjeduje luksuznu finku u blizini.

U opštini Deja nalazi se i vidikovac Sa Foradada, koji svake večeri posjećuju gomile turista da bi uživali u zalasku sunca. Prilaz krivudavim i uskim panoramskim putem je fantastično lijep, ali može postati noćna mora u gustom saobraćaju sa naguravanjem i stalnim manevrima izbjegavanja. „Ako uskoro ne pronađemo rješenje, u jednom trenutku će se desiti nesreća“, kaže gradonačelnik Apesteija.

Sve manje vode

Deja je jedno od onih mjesta na Majorci koje postaje sve popularnije. U međuvremenu, poslije mjeseci bez kiše, morala je da se racionalizuje upotreba vode za piće. Bunari podzemnih voda su prazni, mjesto mora da se snabdjeva cisternama. Zabranjeno je punjenje bazena, privatne bašte više ne mogu da se zalivaju. Uskoro bi voda mogla biti potpuno isključivana na po nekoliko sati. Voda takođe postaje oskudna u drugim ostrvskim mjestima kao što su Kampos, Arta, Soler i Manakor.

Vrtovi i bazeni u finkama i hotelima gutaju gomilu vode

S obzirom na sve veće probleme na ostrvu, regionalni ministar životne sredine Mikel Mir poziva na obuzdavanje turizma. A takođe i građevinske djelatnosti, jer se sve više uništava pejzaž. „Potrebna nam je umjerenost, smanjenje broja turista i smanjenje urbanog rasta.“

Ova debata nije nova. Ostrvska vlada je već ranije odlučila o moratorijumu koji ograničava broj turističkih kreveta na 430.000. Pored toga, samo tri kruzera (broda za krstarenje) dnevno mogu da pristanu na ostrvo.

Poplava turista u vrijeme rata i pandemije

Ali pošto je broj turista naglo opao u dvije pandemijske godine 2020. i 2021, privremeno su nestale i žalbe na eksces masovnog turizma. Ovog ljeta su se vratile praznične gužve - a sa tim su ponovo došli i problemi.

Hoteli su bili skoro u potpunosti popunjeni u julu i avgustu. Ni rat u Ukrajini, ni galopirajuća inflacija, ni haos na evropskim aerodromima nisu mogli da uspore priliv turista. „Poslije ograničenja zbog Kovida 19, postojala je velika želja da se ode na odmor", kaže Marija Frontera, direktorka Udruženja hotelijera Majorke.

U prvoj polovini 2022. došlo je 4,6 miliona turista. U poređenju sa 2019, Majorka je skoro dostigla toliki broj posjetilaca koji je registrovan prije pandemije. Prema preliminarnim informacijama, u julu i avgustu, tradicionalno mjesecima sa najviše posjetilaca, bilo je još više turista nego 2019.

Onaj ko leži na ovoj plaži znači da je našao parking

SOS mještana

Prema rezervacijama, skok se nastavlja u septembru. Dakle, 2022. bi mogla biti još jedna rekordna godina. Uzgred, turisti koji govore njemački daju poseban doprinos turističkom uspjehu Majorke: oni čine skoro 40 odsto svih posjetilaca.

Poslije dvije mršave godine, hotelijeri se raduju punim kasama, ali raste nezadovoljstvo među stanovništvom. Lokalna ekološka organizacija Terraferida pokrenula je kampanju „SOS Residentes" kako bi skrenula pažnju na činjenicu da se mnogi mještani osjećaju kao pritisnuti masovnim turizmom. „Prepunjenost kapaciteta je prešla sve granice", objašnjavaju ekolozi Terraferide („Povrijeđena zemlja“ na engleskom). Krajnje je vrijeme da se preduzmu kontramjere, „inače smo gotovi”.

