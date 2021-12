Mađarska: novi škakljivi slučaj korupcije za Viktora Orbana

U Mađarskoj Viktora Orbana, gotovo nitko nikada iz bliskog kruga premijera ne upada u nevolje zbog korupcije. No sada se dogodilo upravo to. Početkom tjedna Mađarski parlament je oduzeo imunitet zastupniku Palu Völneru (na slici gore). Nepunih tjedan dana prije toga je državni tajnik i zamjenik ministra pravosuđa iz redova vladajuće stranke Fidesz, podnio ostavku. I to nakon što je državno odvjetništvo objavilo kako je protiv ovog političara pokrenulo postupak zbog sumnje u korupciju.

Novac za atraktivna radna mjesta

Sumnja se da je Völner na svom položaju, na kojem je odlučivao i o imenovanju novih sudskih ovrhovoditelja, za pogodovanje pri izboru redovno primao iznose između (preračunato) 5.500 i 13.800 eura. U procesu je sudjelovao i predsjednik Odjela za sudske ovrhe Gyögs Schadl koji je Völneru slao novac i imena onih koji su trebali biti izabrani. Ta praksa je bila izuzetno unosna: Völner je za nekoliko godina tako zaradio oko 230.000 eura a Schadl preko 2,2 miliona. Mito je plaćan i za ostala atraktivna radna mjesta a Völner i Schadl su se kao u kakvom trileru, nalazili u restoranima i garažama, isplate su se u pravilu vršile jednom mjesečno.

Funkcija sudskih ovrhovoditelja je reformirana 2015. nakon brojnih pritužbi na njihov rad. Od tada je pravni fakultet uvijet za dobivanje ovog atraktivnog položaja u javnoj službi.

Atraktivna radna mjesta za gotovinu - osumnjičeni György Schadl

Schadl i njegova supruga su još početkom novembra uhapšeni u budimpeštanskoj zračnoj luci kratko uoči leta za Dubai. Od tada on, zajedno s još pet ostalih optuženih u ovoj aferi, sjedi u istražnom zatvoru. Jedan od njih je, kako pišu mađarski mediji, već dao iskaz protiv Völnera.

Što je posebno škakljivo za vladajuću garnituru, 59-godišnji Völner nije bio samo jedan od ključnih dužnosnika u pravosuđu nego i jedan od važnijih stratega u Fideszu, stranci premijera Viktora Orbana. Kao predstavnik ove stranke za sjeverno mađarsku regiju Komarom-Esztergom ovaj pravnik je važna karika u Orbanovm lancu političke moći u Mađarskoj. Orban i on se znaju još sa studija prava u Budimpešti.

Afera Pegaz

Nakon pada komunističke diktature krajem osamdesetih, Völner je dugo godina radio kao pravnik a u Fidesz je stupio tek 2004. Njegov politički uspon počinje Orbanovom pobjedom 2010. kada postaje zastupnik i državni tajnik u ministarstvu za nacionalni razvoj. On je na tom mjestu vodio relativno povučen politički život bez pretjeranog isticanja u stranačkoj nomenklaturi.

Špijuniranje novinara a ne terorista

Sve dok se njegovo ime nije počelo spominjati u svezi sa skandalom oko Pegaza, programa za špijuniranje pametnih telefona. Program koji je zamišljan za praćenje terorističkih i kriminalnih aktivnosti je u Mađarskoj korišten za prisluškivanje nepoćudnih novinara i političkih protivnika.I to posebno onih koji su zbog istraga u svezi s koruptivnim aktivnostima vlade upali u oči.

Može li Orban spasiti stvar

„Slučaj Völner je vrlo neugodan za Orbanovu vladu", kaže Andras Biro-Nagy direktor trusta mozgova Policy Solutions. Najvažnija tema glavnog Orbanovog protivnika, oporbenog kandidata Petera Marki-Zaya je, kako za DW kaže Biro-Nagy, je borba protiv korupcije. Völnerov slučaj potkrepljuje narativ oporbe da je Fidesz izgradio visokorazvijenu korupcijsku mrežu koja u međuvremenu čvrsto u rukama drži sve pore javnog života u Mađarskoj.

Orban naprotiv želi dokazati kako je Völner radio na svoju ruku i kako čitav slučaj s Fideszom nema veze.

No već i sam početak istrage u slučaju Völnera za mnoge promatrače u Mađarskoj graniči s čudom. Do sada državno odvjetništvo u mnogim slučajevima kada su novinari otkrivali korumpirane političare nije pronalazilo razloga za pokretanje istrage.

Macron istrajava na pokretanju mehanizma vladavine prava

Macron želi pokrenuti mehanizam vladavine prava

Trenutno se mnogi pitaju kako je uopće moguće da u Mađarskoj, gdje se mnogi mehanizmi ne pokreću bez Orbanovog znanja, uopće bilo moguće pokretanje istrage nekoliko mjeseci uoči parlamentarnih izbora. Gergely Gulyasbetont, predstojnik Orbanovog ureda , slučaj Völner navodi kao dokaza kako u Mađarskoj funkcionira pravna država. Analitičar Biro-Nagy smatra da bi Orban ovaj slučaj čak mogao iskoristiti u sukobu s Europskom Komisijom koja vidi ugroženu vladavinu prava u Mađarskoj.

No upitno je koliko će ovaj slučaj korupcije koristiti Mađarskoj. Francuski predsjednik Macron je u svakom slučaju prilikom svog nedavnog posjeta Mađarskoj rekao kako će za vrijeme predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine, Francuska pokrenuti postupak mehanizma vladavine prava koji služi u slučaju da neka zemlja, u ovom slučaju Mađarska,može biti kažnjena zbog nepridržavanja evropskih pravnih normi.

