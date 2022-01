Mađarska: Misija OESC-a protiv izborne prijevare?

Izborni zakon skrojen po vlastitoj mjeri, nezakonita mobilizacija birača, prikrivena kupnja glasova - mađarski premijer Viktor Orban i politički tehnolozi njegove vladajuće stranke Fidesz smislili su to kako bi po mogućnosti unaprijed osigurali izborne pobjede. "Izborna autokracija", tako to nazivaju politolozi.

To je funkcioniralo sve dok je Fidesz bio jedina velika stranka u Mađarskoj. No sada, tri mjeseca prije sljedećih parlamentarnih izbora, sustav dolazi do svojih granica. Prvi put otkako je Orban došao na vlast s dvotrećinskom većinom 2010., šest glavnih oporbenih stranaka natječu se u zajedničkom savezu protiv premijera i njegove stranke. Mnoga istraživanja potvrđuju da Anti-Orban Savez ima šanse za pobjedu.

Kako bi spriječio gubitak vlasti, Orban okreće dosad neiskorištene šrafove izbornog sistema. Prije nekoliko sedmica, primjerice, parlamentarna većina Fidesza donijela je promjenu uvjeta za registraciju. Birači se sada mogu registrirati na adresama na kojima nikada nisu živjeli. Time je izborni turizam iz susjednih zemalja Mađarske učinjen legalnim - tamošnji manjinski Mađari predstavljaju veliki rezervoar birača za Orbanov Fidesz.

"Nije igra, već prava utakmica"

Nije ni čudo što oporbene stranke, udruge građana i izborni stručnjaci koji su kritični prema vladi već dugo upozoravaju da bi proljetni izbori mogli dovesti do velikih nepravilnosti. Sada jedna nevladina organizacija ide još dalje: Unhack Democracy, jedna od najvažnijih udruga za praćenje izbora u Mađarskoj, zatražila je od Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESC) da pošalje svoju Misiju za promatranje izbora u zemlji - takozvanu dugoročnu misiju čiji su članovi već prisutni tokom predizborne kampanje i kojiće sa nekolioko stotina promatrača pratiti odlazak birača na birališta na sam dan izbora..

"Na izborima će konkurencija između vladajuće stranke i oporbe bit vrlo tijesna, ovaj put za Orbana nije riječ samo o igri, već o pravoj utakmici", kažu Zsofia Banuta i Melani Barlai, dvije suosnivačice Unhack Democracy za DW. Stoga je, kako kažu, rizik od manipulacije i prijevare ovoga puta posebno velik. Osim toga, u našim reprezentativnim anketama 40 posto birača u Mađarskoj kaže da nema povjerenja u ispravnost izbora, rekli su Banuta i Barlai. "Stoga bi bilo vrlo važno da OESS pošalje dugoročnu misiju u Mađarsku na izbore", kažu one.

Izborni turizam iz Ukrajine

Promatranje izbora od strane Ureda OESC-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uobičajeno je ne samo u krhkim državama članicama OESC-a, već i u zemljama EU-a sa stabilnim demokracijama. No, uglavnom u kontekstu ograničenih kratkoročnih misija. S druge strane, OESC se može prijaviti za dugoročnu misiju vlastima države članice ako postoje ozbiljne sumnje u ispravan izborni proces.

A tih dvojbi u Mađarskoj ima na pretek. Unhack Democracy, osnovana nakon parlamentarnih izbora u proljeće 2018., u posljednjih je nekoliko godina više puta otkrivala sistemske nepravilnosti, manipulacije i pokušaje prijevare na izborima u Mađarskoj. Udruga je dokumentirala da su na parlamentarnim izborima u aprilu 2018. građani Ukrajine koji su imali i mađarsko državljanstvo masovno ulazili u pogranične regije istočne Mađarske kako bi glasovali - što je u to vrijeme bilo protuzakonito. Na tadašnjim izborima Fidesz je za dlaku postigao novu dvotrećinsku većinu. Tome je pridonijelo i nekoliko hiljada ukrajinsko-mađarskih glasova u istočnoj mađarskoj pograničnoj regiji.

Izborni protokoli blanko potpisani

No Unhack Democracy je prije svega u više navrata anonimno intervjuirao izborne dužnosnike. Rezultati su bili uznemirujući. Primjerice, nakon europskih i lokalnih izbora 2019., oko 40 posto anketiranih djelatnika reklo je da nemaju povjerenja u ispravan izborni proces. Između deset i dvanaest posto prijavilo je nepravilnosti na svom biračkom mjestu, kupnju glasova ili utjecaj na birače na dan izbora. "Imamo svjedočanstvo, na primjer, da su izborni dužnosnici u jednoj općini u istočnoj Mađarskoj imali izborne protokole već ujutro blanko potpisane, a inače ih potpisuju volonteri na kraju izbornog dana", kažu Banuta i Barlai.

Ali Orban i njegova stranka također su pribjegli raznim pravnim sredstvima utjecanja na izbore. Primjerice, prije parlamentarnih izbora 2014. godine, izborne jedinice su reorganizirane - u korist Fidesza. 2014. godine uvedeno je pravo glasa na listama za pripadnike mađarskih manjina u susjednim zemljama Mađarske koji imaju mađarsko državljanstvo. Većina njih su simpatizeri Fidesza i mogu glasati putem pošte.

Izbori "slobodni, ali ne pošteni"

S druge strane, Madžari koji rade u inozemstvu, a koji su još uvijek prijavljeni kod kuće, nemaju pravo glasa putem pošte. Glasati mogu samo osobno u veleposlanstvima i konzulatima – što za mnoge ne dolazi u obzir zbog dugih putovanja i troškova prijevoza. Kritičari ove uredbe nagađaju da Orbanova vlada želi spriječiti mađarske radnike na Zapadu, koji su skloniji biti kritičniji prema Fideszu, da glasaju.

Na temelju takvih propisa OESC je još 2014. došao do zaključka da su izbori u Mađarskoj bili "slobodni, ali ne i pošteni". Četiri godine kasnije presuda je bila još oštrija: izborni promatrači OESC-a tada su izjavili da više ne postoji ravnopravna konkurencija između vladajuće stranke i oporbe.

Nevidljivi odnosi ovisnosti

Suosnivačice Unhack Democracyja, Nuta i Barlaija, posebno važnim, i na predstojećim izborima, smatraju one koje nazivaju „nevidljivim ovisničkim odnosima" brojnih birača o vladi i Orbanovoj stranci, prije svega u malim gradovima i ruralnim sredinama.

Melani Barlai i Zsofia Banuta, osnivačice nevladine organizacije Unhack Democracy

Naime, velik broj ljudi u Mađarskoj ovisi o državi i vladi – primatelji socijalne pomoći, kao i poduzetnici koji žive od državnih ugovora. Istraživačka skupina na budimpeštanskom sveučilištu Eötvös Lorand nedavno je pokazala, primjerice, da je Fidesz od 2014. dobio više glasova na lokalnoj razini, što je veći udio takozvanih općinskih zaposlenika – to su primatelji socijalne pomoći.

"Financirani iz Bruxellesa i od Soroša"

Kako Mađarska ne bi sve dublje klizila u "izbornu autokraciju", potrebno je, smatraju Banuta i Barlai, da oporbene stranke pošalju što veći broj izbornih pomagača na biračka mjesta i sa svoje strane vode kampanju za slanje pune misije OESC-a za promatranje izbora. Još uvijek nije jasno hoće li do toga doći, kaže glasnogovornica OESC-a za DW, jer je za to potreban poziv mađarskih vlasti. Njega za sada nema.

Iz mađarske vlade to nisu htjeli komentirati za DW. Ured glasnogovornika mađarske vlade Zoltana Kovacsa na detaljna pitanja DW-a, uključujući inicijativu Unhack Democracy i optužbe za izbornu manipulaciju je odgovorio: "'Civilne' organizacije koje financiraju Bruxelles i George Soroš napadaju Mađarsku jer ne dopuštamo ulazak imigrantima i ne dozvoljavamo LGBTQ-propagandu u vrtićima i školama."

