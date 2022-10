Maćehinski odnos prema mladim sportistima u Srebrenici

I iz Srebrenice, kao i iz cijele BiH, odlaze mladi u potrazi za boljom životnom perspektivom. Uprkos tome što u ovom gradu ionako živi mali broj mladih, kao i nedovoljnoj brizi, neki kažu i nebrizi lokalne vlasti, sportisti iz Srebrenice su ipak svojevrsni ambasadori ovog gradića ali često i Bosne i Hercegovine. Mali broj stanovnika, posebno omladinskog uzrasta u Srebrenici a česti, ponekad i veliki sportski uspjesi, svojevrstan su fenomen.

To dokazuju i članice i članovi Kung Fu Ving Tsun kluba "Srebrenica" koji u Potočarima kod Srebrenice treniraju u lošim uslovima, bez fiskulturne sale. Oni i na Svjetskom prvenstvu u borilačkim sportovima koje se od 14.-16. oktobra održava u Velikoj Kaniži u Mađarskoj predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.

Osmogodišnja Ajna Hasanović sa osvojenim zlatom na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj (15.10.2022.)

Naime, takmičari Kung fu kluba iz Potočara u jučerašnjem toku prvenstva osvojili su tri zlatne i dvije srebrne medalje. Osvajačica prve zlatne medalje za BiH u formama je i osmogodišnja Ajna Hasanović iz Srebrenice.

Petoro takmičara predvodi trener Isak Iso Džanić koji je pozvan da kao budući zastupnik ICO-a (International Combat Organization) u BiH, bude i učesnik na 14. Kongresu ove svjetske organizacije koji se održava za vrijeme takmičenja u Velikoj Kaniži. U borbama i formama (kate) nastupaju Adnela Bitinović, Armin Husejnović i Vedad Smajić, dok se Ajna Hasanović i Jasmina Čičak tamče samo u formama.

Kao po pravilu, neizvjesnost oko odlaska na neko takmičenje sportista iz BiH traje do zadnjeg trenutka, u iščekivanju hoće li se nekako obezbijediti novac za nastup. Kung fu klub Srebrenica iz budžeta opštine Srebrenica za cijelu ovu godinu dobio je ukupno 4.000 KM, koliko je bilo potrebno za putovanje u Mađarsku. Problem je, ističu iz kluba, riješen zahvaljujući predstavnicima bh. dijaspore u SAD, tačnije Sehmedinu Goluboviću, članu i stalnom donatoru Humanitarng Fonda Atlanta koji djeluje u okviru zajednice Bošnjaka Georgije. Zahvaljući uplati od 6.000 KM omogućen je odlazak srebreničke djece na Svjetsko prvenstvo u Mađarsku, kao i kupovinu trenerki za nastup.

Čak je pomoć ponudila i Ambasada Narodne Republike Kine u BiH, kaže za DW trener Džanić: "Zvali su me iz kineske Ambasade u Sarajevu i ponudili da snose troškove našeg nastupa na Svjetskom prvenstvu. Kada sam se zahvalio i kazao da je novac obezbijeđen, rekli su da njihova ponuda ostaje otvorena i za neki drugi nastup i dali su mi broj telefona na koji ih u tom slučaju mogu nazvati".

Kristina Marinković

I karatisti odlaze na takmičenja zahvaljujući donacijama

I karatisti iz Srebrenice se sa svakog takmičenja vraćaju sa pregršti medalja a predsjednica i trener Karate kluba „Želja Ipon“ Kristina Marinković za DW kaže:

"Naš kata tim djevojčica u sastavu Merjema Peštalić, Kristina Stanojević i Aldijana Salihović su od 2018. do danas neprikosnovne prvakinje BiH. Učestvovale su i na Evropskom prvenstvu, a prvakinje Balkana su bile 2019. godine. One će kao kata tim Bosnu i Hercegovinu prestavljati i na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava od 26. do 30. oktobra ove godine u Turskoj. U pojedinačnoj konkurenciji kadetkinja će nastupiti Merjema Peštalić, dok će Kristina Stanojević nastupiti u konkurenciji juniorki. Zatim slijede nastupiti na Balkanskom prvenstvu od 4. do 6. novembra u Crnoj Gori i u februaru iduće godine Evropsko prvenstvo na Kipru", kaže Kristina, koja je pod djevojačkim prezimenom Milošević, i sama bila višestruka prvakinja BiH, te evropska i svjetska šampionka.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo u Turskoj zahvaljujući donacijama

I karatisti iz opštinskog budžeta imaju godišnje 4000 KM što je jedva dovoljno da se pokriju troškovi godišnje registracije kluba i takmičara i za nastup na nekim takmičenjima koja se održavaju u BiH.

"Za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Tursku potrebno je 7000 KM tako da smo morali nači donatora koji će nas finansirati, ali on ne želi da se u javnosti pominje njegovo ime", kaže Kristina.

Samo 70.000 KM za sportiste u Srebrenici

Adem Mehmedović, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise opštine Srebrenica, za DW kaže:

"Za sportske klubove i NVO organizacije ovogodišnjim budzetom je predviđeno 100 000 KM. To su sredstva koja se raspoređuju putem javnog poziva u omjeru 70 000 za sport, a 30 000 za nevladine organizacije i udruženja."

Mehmedović dodaje kako lično smatra da sredstva od 70 000 KM za sportske klubove nisu dovoljna i da bi trebala biti veća.

"Odluke donosi većina odbornika u Skupštini Opštine koji su tako odlučili jer Opština pomaže i na druge načine. Kroz stavku za nadarenu djecu dali smo simboličnu podršku za odlazak karatista na Evropsko prvenstvo, kao i takmičara Kung fu kluba na svjetsko prvenstvo. Pored toga, pružili smo simboličnu podršku odbojkašicama koje su dobile poziv u reprezentaciju BiH, kao i drugim sportistima. Ipak, mislim da je sve to nedovoljno i da bi sredstva za sport trebala biti veća", pojašnjava Mehmedović.

Srebrenica

Za košarkaše samo 2000 KM

Srebrenica je do rata imala košarkaški klub koji se takmičio u regionalnoj ligi. Poslije rata je u gradu aktivna Škola košarke u kojoj uče i treniraju djeca koja kasnije uglavnom odlaze iz Srebrenice.

Dragan Bibić, trener u Školi košarke u Srebrenici kaže: "2000 KM koliko imamo godišnje iz opštinkog budžeta nije dovoljnoni za takmičenja dječije a kamo li seniorske lige i kada bi smo imali takmičare tog uzrasta."

I u košarci se pojavljuju izraziti talenti, poput četrnaestogodišnjeg Rastka Bibića koji na utakmicama postiže i desetine koševa, ali u Srebrenici nema sportske dvoranu i uslove za takmičenje seniora. Da bi i u ovom sportu Srebrenica mogla imati više uspjeha, ističu sportisti, dokaz je to što je ova momčad kao prošlogodišnji pobjednik Sportskih igara mladih u basketu bila predstavnik Bosne i Hercegovine na završnom turniru ovog takmičenja održanom u Splitu.

FK "Guber"

Prepolovljena izdvajanja za fudbalere "Gubera"

Fudbalski klub „Guber“, o kojem je DW već pisao, je najstariji sportski kolektiv u Srebrenici ali i šire, uskoro će obilježiti 100 godina od svog osnivanja. Više bivših fudbalera ovog kluba danas nastupa u Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj. Trenutno se Guber takmiči u Drugoj fobalskoj ligi RS, grupa Istok.

Jedan član Uprave ovog kluba, koji ne želi da ga imenujemo, o takvom odnosu prema sportistima kaže:

"Od kako nam je dolaskom nove lokalne vlasti uplata od opštine prepolovljena, jedva sastavljamo kraj s krajem. U prethodnim garniturama vlasti imali smo 70 do 80 000 KM prihoda iz opštinskog budžeta što je sa našom članarinom i pomoći prijatelja kluba bilo sasvim dovoljno za normalan rad i takmičenja svih selekcija kluba, od pionira do seniora. Sada nam je dodijeljeno 40 000 maraka godišnje a na utakmice idemo čak do Nevesinja, Bileće ili Brčkog, tako da gotovo za svaku utakmicu i ličnim davanjima jedva sakupimo novac za troškove."

Prema riječima ovog sportskog radnika, klub opstaje samo uz pomoć nekoliko vlasnika privatnih preduzeća koji su njegovi članovi i podrške dijaspore te zahvaljujući nekolicini entuzijasta u klubu, zaljubljenika u fudbal i velikom trudu, radu i stalnim moljakanjem kako bi se podmirili osnovni trškovi.

