Luksuzni satovi u kriznim vremenima: upravo sada!

Tko ima veze s luksuznim satovima taj obično šuti. Prodaja, promet, prognoze – brojni draguljari daju samo neslužbene izjave i ne bi htjeli da ih se citira. Proizvođači satova ne daju intervjue, njemački Središnji savez za satove, nakit i tehniku za mjerenje vremena uopće ne reagira na upite, a Švicarski urarski savez odbija izjavu s neobičnim objašnjenjem: da luksuzni satovi nisu njegova tema.

Ali, iz neslužbenih razgovora biva jasno da posao s luksuznim satovima trenutno ide izvrsno. Unatoč korona-pandemiji, inflaciji, energetskoj krizi, poteškoćama s opskrbnim lancima i prijetećem padu konjunkture.

Većina luksuznih satova dolazi iz Švicarske – Rolex, Patek Philippe, Omega ili Cartier (ovaj posljednji je, istina, francuski, ali pripada švicarskom koncernu Richemont). Samo u Njemačkoj je promet luksuznih satova u pandemijskoj godini 2021. porastao na milijardu eura, to je gotovo 13 posto više u usporedbi s godinom ranije.

Savez švicarske industrije satova navodi da je 2021. u cijeli svijet izvezeno 30 posto više satova. Kad se pogleda ukupnu vrijednost švicarskog izvoza, na luksuzne satove – koji stoje najmanje 3.000 švicarskih franaka – otpada gotovo tri četvrtine.

Ponuda se svjesno ograničava

A kupiti takav sat uopće nije lako. Otići do draguljara ili zlatara, staviti nekoliko tisuća eura na stol i preuzeti spakirani željeni Rolex? To nije moguće, kaže Thomas Kersting. On je draguljar i prodaje luksuzne satove raznih marki u Bonnu. „Trenutno je malo teško jer imamo ekstremne probleme s isporukom. Rolex, primjerice, ne isporučuje tako puno, a potražnja je izuzetno velika. Takav razvitak pratimo u zadnje tri, četiri godine."

Savez švicarske industrije satova navodi da je 2021. u cijeli svijet izvezeno 30 posto više satova

Tim više što proizvođači satova svjesno ograničavaju ponudu i istovremeno potiču potražnju za ekskluzivnim primjercima i tako jačaju potražnju unatoč visokim cijenama. U tu svrhu se primjerice na tržište stavljaju limitirane edicije omiljenih vrsta satova. Za kupca to znači: imati strpljenja i čekati. „Ponekad kupci moraju čekati dvije, tri godine na neki sat", kaže Kersting.

Drugi draguljar iz Hamburga, koji želi ostati anoniman, kaže da trenutno uopće nema informacija o tomu kad bi proizvođači luksuznih satova mogli neki sat isporučiti. Kupci moraju čekati po nekoliko mjeseci ili čak godina na svoj sat, pripovijeda ovaj draguljar. Kod nekih modela satova je moguće da ih nikad ne dobije u svoj dućan. Sva dosadašnja iskustva ne vrijede ništa jer se i proizvođači satova bore s poremećenim lancima opskrbe, nedostatkom sirovina i manjkom stručne radne snage.

Izlaz: rabljeni satovi koji stoje višestruko više nego novi

Tko se ne želi upuštati u takvu nesigurnost ili nema strpljenja može još dublje posegnuti u džep i pogledati rabljene luksuzne satove na online-platformama. Tu se svake godine prodaju luksuzni satovi za oko 15 milijardi eura. Vodeća online-platforma za rabljene satove je Chrono24.

Tim Stracke je suosnivač te platforme, osnovane prije 12 godina. Rat u Ukrajini, inflacija, nesigurnost – sve to nije naštetilo njegovom poslu, naprotiv. „Za nas je pandemija, s iznimkom prvih pet tjedana, bila ekstremni booster", kaže Stracke. „I u vremenu kad su trgovine posvuda bile zatvorene, kao i vremenu nakon toga imali smo ekstremno jak rast. Trenutno bilježimo plus od 40 posto, ako usporedimo prvo polugodište 2022. s prvim polugodištem 2021."

Na platformi Chrono24 mjesečno se proda 20.000 do 30.000 satova. Pritom nije svakom kupcu stalo do toga da samo skup prestižni objekt ima na ruci. To je uočio i draguljar Kersting. „Ranije su nam se obraćali samo stvarni interesenti za satove", kaže Kersting. „Sad imamo i brojne upite kod kojih imamo osjećaj da interesenti traže objekt za investiciju ili žele trgovati satovima kako bi brzo zaradili nešto novca."

Iz neslužbenih razgovora biva jasno da posao s luksuznim satovima trenutno ide izvrsno

Krize posljednjih godina dovele do booma

Stracke polazi od toga da je potražnju za luksuznim satovima potakla masa jeftinog novca proteklih godina, a u međuvremenu rast inflacije pothranjuje potražnju. To naravno nije bez rizika, uložiti novac u sat. Iako na tom tržištu vlada jaki boom, cijene nekih modela su na sivom tržištu opet pale.

„Mora se reći da su cijene u travnju i početkom svibnja dosegle razinu koja nije više bila zdrava za tržište", kaže Stracke. „Bilo je tako da ste mogli u trgovini kupiti čelični Rolex, a u trenutku kad ste napuštali trgovinu taj sat je vrijedio dvostruko ili čak trostruko više." Kod Patek Philippe Nautilusa su razlike između cijene u trgovini i cijene rabljenog sata još puno veće.

„Ove godine računamo s prometom znatno većim od dvije milijarde eura", kaže Stracke. Glavno tržište za rabljene satove je SAD. Poslovanje s Kinom je teško. Upravo kod prekogranične trgovine moraju se plaćati ekstremno visoki porezi, ako bi se satove uvozilo u Kinu, a unutar Kine se ne trguje puno rabljenim satovima.

Promotori marki podižu cijene

Glavni pokretač rasta cijene je marka, kaže Stracke. Osim toga je važno koliko primjeraka nekog modela je prodano, odnosno proizvedeno. Važnu ulogu igraju i promotori određenih marki. Tako je najskuplji sat koji je prodan na platformi Chrono24 bio jedan sat Richard Mille, i to model koji kao talisman nosi teniska zvijezda Rafael Nadal. Cijena: 1,3 milijuna dolara. Onoga dana kad je Nadal igrao u finalu Australian Opena u siječnju Chrono24 je zabilježio najveći dnevni broj traženja toga modela ikada.

„I kad Hublot primjerice kod velikih nogometnih utakmica sponzorira ploče za najavljivanje zamjene igrača, može se točno vidjeti kad se događa neka zamjena", kaže Stracke. „Tada u roku od nekoliko sekundi eksplodira traženje marke Hublot, jer gledatelji vide logo i žele se informirati o satovima te marke."

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu