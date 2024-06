Luka Modrić: Drugo poluvrijeme je putokaz

„Prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Opet smo malo lošije ušli u utakmicu, zabili su nam taj gol i onda je bilo teško igrati", izjavio je Luka Modrić pred novinarima u katakombama stadiona u Hamburgu.

„Ali drugo poluvrijeme je izbornik napravio neke promjene i to je bilo jako dobro. Do pred kraj, tih zadnjih pet do deset minuta gdje smo se iz ne znam kojeg razloga povukli i dopustili da nam stvore dvije, tri dobre prilike iz tog nereda. I na kraju nam zabiju taj gol."

Dva različita poluvremena će se podrobno analizirati, najavio je kapetan „Vatrenih". I dodao: „Ovo u drugom poluvremenu je putokaz, to je onako kako trebamo igrati. Drugo je poluvrijeme bilo jako dobro, do tih zadnjih pet-deset minuta. Nakon što smo zabili naš drugi gol, mi smo počeli srljati, gubiti lopte bez veze i povukli smo se."

Modrić je rekao kako njegovi suigrači nakon toga više nisu radili presing, te su tako ostavili dosta prostora Albancima: „Tako da su nas preko kontri ili polu-kontri mogli kazniti. Na kraju su nas i kaznili tim golom"

Teška utakmica i šok na samom kraju...

Preokret nakon promjena

Za preokret u drugom poluvremenu su bile ključne promjene igračkog kadra u pauzi, napomenuo je Modrić: „Pomak su sigurno donijele izmjene. Mi smo na teren izašli puno angažiranije, puno borbenije, radili smo dobar presing, nismo im dali da izađu, svaka druga lopta je bila naša i to je bila osnovna razlika."

Nakon poraza od Španjolske i osvajanja boda protiv Albanije, reprezentaciji Hrvatske za prolazak u iduću fazu natjecanja na EURO 2024 treba pobjeda. To je jedina sigurna kombinacija, smatra Luka Modrić:

„Kako sada stvari stoje, to je najvjerojatnije. Vidjet ćemo još, to ovisi od sutrašnjeg rezultata, ali mi moramo pobijediti, kako god bilo. I onda vidjeti što bi nam ta pobjeda donijela, hoće li s pobjedom i ta četiri boda biti dovoljno za prolaz u drugi krug. To je to, nemamo drugi opciju osim pobjede.

A to je i ono što vjerujem da možemo napraviti, ali samo ako budemo igrali kao što smo igrali u drugom poluvremenu. Mislim da to možemo ponoviti protiv Italije, to će biti dosta teška utakmica."

O idućem protivniku na Europskom prvenstvu u nogometu Modrić ima visoko mišljenje: „Italija je velika ekipa, imaju odličnog trenera, jako su dobro organizirani. Morat ćemo biti puno bolji, još bolji nego što smo bili danas u drugom poluvremenu."

