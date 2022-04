„Lov“ na vojno sposobne u Donjecku i Lugansku

„Rezervisti" iz samoproglašenih narodnih republika Donjecka i Luganska pozvani su par dana pred rusku invaziju da se jave u svoje jedinice. U pitanju su ljudi koji su ranije bili u redovnoj ukrajinskoj vojsci.

„Moj prijatelj je bio na bolovanju“, priča nam Ana* (41), „ali šef ga je pozvao i rekao da se javi i ponese samo neophodne stvari. To je bilo 21. februara, i odmah je ostao u vojsci."

Dan kasnije je Denis Pušilin, vođa separatista u Donjecku, objavio opštu regrutaciju. Svi mladići između 18 i 27 godina, koji nikada nisu služili vojsku, morali su da se jave u takozvanu narodnu miliciju.

„Neki su otišli dobrovoljno, neki nisu ni pozvani, drugi su kupljeni po ulicama, a treći su se pak pojavili tek nakon što su zvanično dobili poziv“, priča nam Jevgenij (19), koga su ljekari proglasili nesposobnim za vojnu službu.

Mobilisani pripadnici vojnih formacija iz separatističkih dijelova Ukrajine

Mobilizacija razara privredu

U dvije oblasti koje su jednostrano proglasile nezavisnost, ali su dobrim dijelom i dalje pod kontrolom Ukrajinaca, muškarci starosti do 55 godina ne smiju da odu u Rusiju. Moguće da će separatisti narediti da svako ko može uzme pušku.

To se djelimično već desilo. Pušilin je krajem februara naložio da svako preduzeće oslobodi barem polovinu radnika kako bi mogli u rat. Sredinom marta je naredio da se i muškarci stariji od 65 godina jave u službu u specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema informacijama DW-a, u dvije samoproglašene republike traje „lov“ na vojno sposobne muškarce. „U Lugansku hvataju ljude, a patrole isto rade u Donjecku. Jednom sam bila u autobusu kad su iz njega izvlačili rudare u grupama“, priča Aleksandra (45) iz Donjecka.

Mobilizacija razara privredu regiona. U Donjecku se ljudi žale zbog zatvoranja prodavnica ili manjka vozača gradskog prevoza, a navodno nedostaje i majstora. Mobilisani su i muškarci iz donjecke filharmonije – to je postalo jasno kad se čulo da je kod Marijupolja poginuo pijanista Nikolaj Svjagnjicev.

„U većini kolektiva su mobilisani agronomi, vozači traktora, rukovaoci mašina i bravari. Njihov izostanak je spriječio pravovremenu proljetnu sjetvu“, žali se čak i Ministarstvo poljoprivrede u Donjecku.

Kijev efektno prezentuje zarobljenike iz Donbasa

Daleko od kuće

Zvanično, roditelji i supruge muškaraca bi trebalo da znaju gdje su oni. „Ima ljudi koji već dva mjeseca ne znaju gdje su im bližnji niti da li su još živi“, žali se Marija (33). Kaže, već dva mjeseca se ne dobija odsustvo sa fronta.

Ukrajinska obavještajna služba SBU redovno objavljuje snimke ljudiiz oblasti Donjecka i Luganska koji su zarobljeni daleko od kuće – slati su na front kod Harkova, Sumija ili Nikolajeva. „Mi smo za Rusiju samo robovi“, kaže jedan zarobljeni proruski borac u insceniranom videu. Navodno se predao u blizini Sumija.

Mladić Jevgenij tvrdi da na front idu i ljudi bez ikakve obuke. „Najprije je bilo dobrovoljaca, a sada ih više nema“, kaže. Jer, navodno pročulo se kako ih tretiraju i koliko je loše snabdijevanje. Iako je vojno nesposoban, Jevgenij rijetko izlazi na ulicu „da ne privuče pažnju patrola“.

Članovi familije strahuju za dalju sudbinu mobilisanih

„Izlazim samo uveče u prodavnicu u susjedstvu da kupim nešto, pa i to oprezno“, kaže i Dmitrij (53). On, dodaje, čuje od prijatelja i kolega da kriju sinove recimo kod njihovih djedova i baka. Tvrdi da se od službe mogu izvući samo oni koji imaju dosta novca da potplate koga treba.

Aleksandra iz Donjecka kaže da postoji i drugi način – njen poznanik je navodno platio 2.000 dolara da prođe kontrolne punktove i napusti Donbas. No, to, kako ističe, mogu samo oni koji imaju ruski pasoš i prebivalište u Rusiji.

Do ove godine bilo je relativno lako doći do ruskog državljanstva – pod uslovom da imate papire samoproglašenih republika. U februaru su ruski zvaničnici saopštili da je oko 860.000 ljudi u separatističkim oblastima dobilo ruske papire. U Donbasu je prije rata živjelo do četiri miliona ljudi.

*Prava imena svih sagovornika su poznata redakciji, a ovdje su izmijenjena iz bezbjednosnih razloga. Svi žive na teritoriji pod kontrolom separatista.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu