Lov na Židove na aerodromu u Dagestanu

Zbog rata na Bliskom istoku, sve je više antižidovskih incidenata u ruskom dijelu sjevernog Kavkaza, gdje muslimani čine većinsko stanovništvo. U Mahačkali u Republici Dagestan u nedjelju navečer je gomila ljudi na silu upala u za putnike zatvorene dijelove tamošnjeg aerodroma jer je ondje sletio zrakoplov iz Tel Aviva, navodno s izbjeglicama iz Izraela. Više se osoba uspjelo probiti i na sletnu pistu.

U incidentu je ozlijeđeno više od 20 ljudi, kako civila tako i pripadnika policije, javila je ruska državna novinska agencija Tass, pozivajući se na lokalno Ministarstvo zdravstva. Deset osoba je zadržano na liječenju u bolnici, od kojih je dvoje u kritičnom stanju.

Aerodrom je privremeno zatvoren, a dolazni avioni su preusmjereni na druge zračne luke, objavila je državna regulatorna agencija za zrakoplovstvo Rosaviazija Tass. Agencija je kasnije objavila da su sigurnosne snage ponovo uspostavile kontrolu nad cijelim aerodromom, no on će ipak ostat zatvoren do 6. studenoga. Prema navodima ruskog ministarstva unutarnjih poslova uhićeno je 60 osoba.

Ekstremistički grafiti

Još u subotu je gomila ljudi okružila hotel u gradu Hasavjort u Dagestanu zbog glasina da su tamo smještene izbjeglice iz Izraela. Državna agencija Ria potvrdila je ovaj incident. Prema lokalnim izvještajima, nekoliko desetaka muškaraca upalo je u hotel kako bi navodno provjerili putovnice gostiju hotela. Policija je u međuvremenu blokirala sve prilaze hotelu.

U Mahačkali u Republici Dagestan gomila ljudi je na silu upala u za putnike zatvorene dijelove tamošnjeg aerodroma jer je ondje sletio zrakoplov iz Tel Aviva Foto: AP/picture alliance

Situaciju dodatno otežava činjenica da evakuacijski letovi za ruske državljane iz Tel Aviva slijeću u zračne luke gradova na većinski muslimanskom Sjevernom Kavkazu, odnosno u zračne luke Mahačkala, Mineralnije Vodi i Soči.

U gradu Naljčiku, također u tom području, su u nedjelju zapaljene gume pored zgrade židovskog kulturnog centra. Prema navodima policije Republike Kabardino-Balkarije, zgrada je bila išarana ekstremističkim i antisemitskim sloganima.

Predsjednik smiruje

U republici Karačajevo-Čerkezija prosvjednici su pozivali na protjerivanje lokalnog židovskog stanovništva.

S druge strane predsjednik Dagestana, Sergej Melikov, pozvao je stanovništvo da ne podliježe huškanju ekstremista koji žele destabilizirati situaciju. „Zbog lažnih vijesti koje šire naši neprijatelji, neki vrlo mladi ljudi su bili na rubu kršenja zakona", napisao je na Telegramu.

U incidentu je ozlijeđeno više od 20 ljudi, kako civila tako i pripadnika policije, javila je ruska državna novinska agencija Tass Foto: Ramazan Rashidov/TASS/dpa/picture alliance

I islamski imami u regiji također su se jasno pozicionirali: „Antisemitizmu nema mjesta na multietničkom Sjevernom Kavkazu”, objavili su.

Zbog nasilja na Bliskom istoku, predsjednik Vladimir Putin sastao se prošlog tjedna s poglavarima religija zastupljenih u Rusiji. On je tom prilikom pozvao na miran suživot naroda i religija u zemlji.

SAD i Izrael osuđuju prosvjede

Američko Vijeće za nacionalnu sigurnost osudilo je „antisemitske prosvjede" u Dagestanu. „SAD stoji uz cijelu židovsku zajednicu suočenu s globalnim porastom antisemitizma. Nikada nema isprike ili opravdanja za antisemitizam", napisala je glasnogovornica Adrienne Watson na platformi X.

Izrael je prethodno pozvao na zaštitu njihovih državljana: „Od ruskih vlasti očekujemo da jamče sigurnost svih izraelskih građana i općenito Židova, te da poduzmu odlučnu akciju protiv izgrednika i huškanja protiv Židova i Izraelaca", stoji u zajedničkom priopćenju ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i Ministarstva vanjskih poslova.

