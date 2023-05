Koalicija za isporuku borbenih aviona Ukrajini

Velika Britanija i Holandija namjeravaju da formiraju "međunarodnu koaliciju" koja bi snabdijevala Ukrajinu borbenim avionima. Partneri iz NATO-a su to do sada odbijali.

Kijev je pozdravio inicijativu Londona i Haga za obezbjeđivanje borbenih aviona Ukrajini. Velika Britanija i Holandija planiraju - na zahtjev Kijeva - da uspostave međunarodnu koaliciju. „Premijer (Rishi Sunak) i holandski premijer (Mark) Rutte složili su se da formiraju međunarodnu koaliciju kako bi Ukrajini pružili resurse za borbu u vazduhu, od obuke do nabavke aviona F16", rekao je glasnogovornik britanske vlade, kako prenosi novinska agencija PA.

Zelenski pohvalio britansko-holandsku inicijativu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je napore dvije zemlje. "Jučer smo se u Velikoj Britaniji dogovorili sa Rišijem (Sunakom), britanskim premijerom, da radimo na koaliciji borbenih aviona. Obuka, avioni, rezultati", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju Ukrajincima, u kojem ih je obavijestio o rezultatima svog putovanja u Evropu. "Koaliciji želimo dobar početak rada. Hvala Vam svima," rekao je predsjednik Ukrajine.

Britanski premijer Sunak rukuje se sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim tokom njegove posjete Londonu 15.5.2023. Foto: Carl Court/AFP/Getty Images

Tokom posjete Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji u proteklih nekoliko dana, Zelenski je tražio novu i veliku vojnu pomoć i podršku za uspostavljanje "koalicije borbenih aviona".

- pročitajte i ovo: Minhenska bezbjednosna konferencija: F-16 za Ukrajinu?

Partneri u NATO-u su do sada isključivali isporuku borbenih aviona, a zemlje NATO do sada nisu bile spremne da ispune zahtjev Kijeva za modernim zapadnim borbenim avionima. Premijeri Velike Britanije i Nizozemske Sunak i Rutte sada žele da rade na "uspostavi međunarodne koalicije, koja će Ukrajini opremiti borbenim avionima i dati im podršku u svemu, od obuke do nabavke aviona F16", rekao je portparol londonske vlade. Sunak je u Rejkjaviku takođe ponovio svoje uvjerenje da je "mjesto Ukrajine u NATO-u". Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je spremnost svoje zemlje da obučava pilote ukrajinskih borbenih aviona, ali je odbacio isporuku aviona u Kijev.

Ukrajinski predsjednik Zelensk sa njemačkim kancelarom Scholzom i tokom posjete Njemačkoj u maju 2023 Foto: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Tokom posjete Zelenskog Velikoj Britaniji, Sunak je takođe najavio da London želi da "uskoro" obuči ukrajinske pilote kako bi bili sposobni da upravljaju zapadnim borbenim avionima. Britanski premijer je najavio osnivanje letačke škole za ukrajinske pilote. To bi im omogućilo da budu obučavani na različitim tipovima aviona, rekao je Sunak.

ARD-Tgesschau.de/jr

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu