Ljetnji talas korone u Njemačkoj

Karl Lauterbah je zabrinut: „Nažalost, najavljeni ljetnji talas je postao stvarnost", kaže savezni ministar zdravlja. To znači malo opuštanja u narednih nekoliko nedelja. Razlog za to je, između ostalog, što je trenutno cirkulišuć́a varijanta virusa vrlo lako prenosiva. Uz to, istekle su skoro sve mjere predostrožnosti, objasnio je Lauterbah listu „Rajniše post”. "

Prema Institutu Robert Koh (RKI), sedmodnevna incidencija u cijeloj zemlji u srijedu ujutro bila je 472,4, skoro dvostruko više nego prije nedelju dana. Dan ranije, vrijednost novozaraženih na 100.000 stanovnika u sedmici iznosila je 447,3 (prethodna nedelja: 238,1; prethodni mjesec: 452,4).

Njemački ninstar zato "toplo preporučuje da se stariji ljudi i hronični bolesnici ponovo vakcinišu". Ovo ne sprečava nužno infekciju korona virusom, ali sprečava ozbiljan tok bolesti.

Lauterbah: opet zabrinut

Lauterbah je već u utorak, zbog naglog porasta broja zaraza koronom, pozvao da se ponovo nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru. Maske i četvrta vakcinacija su najefikasnija sredstva, kazao je. Prema podacima Ministarstva zdravlja Njemačke, 5,2 miliona ljudi u Njemačkoj je do sada primilo drugu dopunsku vakcinaciju. To je 6,3 odsto stanovništva.

Nepotpuna ilustracija situacije infekcije

Međutim, incidencija ne daje potpunu sliku situacije infekcije. Stručnjaci već́ neko vrijeme pretpostavljaju da će postojati veliki broj slučajeva koje RKI ne evidentira – uglavnom zato što najveći broj zaraženih nema urađen PCR test. A u statistiku ulaze samo pozitivni PCR testovi. Pored toga, kasne registracije ili problemi sa prenosom mogu dovesti do iskrivljene slike pojedinačnih dnevnih vrijednosti.

Predsjednik Udruženja ljekara Njemačke (Virchovbund) takođe poziva na vakcinaciju. „Svako ko još nije vakcinisan treba da se vakciniše sada da bi izbjegli da ozbiljno obole", rekao je Dirk Hajnrih za „Rajniše post". Hajnrih takođe ističe da starije osobe ili osobe koje pripadaju rizičnoj grupi treba da dobiju dopunsku vakcinaciju. On poziva političare da se pripreme za jesen.

SP u fudbalu kao „događaj za super širenje zaraze“

Uveče četvrtog dana Lige nacija, šef Instituta za virusologiju Univerziteta u Bonu Hendrik Štrek sa pomiješanim osjećanjima gleda na Svjetsko prvenstvo u Kataru. „Time takođe može doći i do super širenja i na to mora da se bude spremno."

Mnogi navijači će vjerovatno pratiti Svjetsko prvenstvo u zatvorenom prostoru. Zaštitne maske bi opet mogle biti od pomoći. "Znamo da maska funkcioniše i da maska pruža zaštitu", rekao je Štrek u noćnom žurnalu RTL televizije. Ali prije svega, rizične grupe u staračkim domovima moraju biti bolje zaštićene. Tu spadaju dobri higijenski koncepti, ali i četvrta vakcinacija za rizične grupe. Mlađima ovo trenutno nije potrebno, dovoljna im je trostruka vakcinacija.

Stanari staračkih domova spadaju među najugroženije grupe

Starački domovi bez posjetilaca?

Kako navode iz Udruženja koje zastupa interese starih i osoba kojiam je neophodna medicinska njega (BIVA), kraj besplatnih testiranja građana 30. juna teško će pogoditi štićenike staračkih domova i domova za njegu. Za razliku od većine drugih oblasti života, međutim, sve savezne države sa izuzetkom Brandenburga i dalje propisuju obavezno testiranje za posjete staračkim domovima. Posjetioci će tako prije svake posjete bližnjima morati da iz svog džepa plate test na korona virus.

„Rođaci i prije svega stanari u staračkim domovima su u i u ovom popuštanja mjera za suzbijanje korona virusa ponovo zaboravljeni", kaže generalna direktorka BIVA-e Frauke fon Hagen. Političari moraju brzo da reaguju kako „ne bi ponovo patili oni koji su već́ imali najveća ograničenja zbog korone”.

ss/dpa/epd/afp/spiegel-online

