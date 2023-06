Ljetni open-air festivali: tko si to još može priuštiti?

Masovnim festivalima Rock am Ring i Rock am Park u Njemačkoj je započela ovogodišnja sezona open-air festivala. Cijene karata su drastično porasle što se odrazilo i na smanjeni interes.

299 eura za festivalsku ulaznicu! To je za mnoge, pogotovo mlade ljude, jednostavno previše novca. Ulaznica za najveće njemačke open-air glazbene festivale 'Rock am Ring' i 'Rock am Park' ove je godine čitavih 70 eura skuplja nego prošle. To je unatoč atrakcijama poput bendova Foo Fighters, Kings of Leon ili njemačkih zvijezda poput Die Toten Hosen, mnogima previše za nekoliko dana zabave.

30 posto više cijene

Ovaj festival nije iznimka: cijene su skočile za sve festivale koje će se ove godine održati u Njemačkoj. U prosjeku su cijene karata porasle za 30 posto u usporedbi s prošlom godinom. Poznati heavy metal festival u Wackenu je također drastično povećao cijenu. Festivalska ulaznica sada stoji 299 eura. Doduše, ove godine će heavy-metal fanovi za tu cijenu dobiti četiri umjesto tri dana zabave. Festivali Hurricane/Southside su sa svojim ovogodišnjim atrakcijama poput bendova Queens of the Stone Age i Muse oko 30 eura skuplji nego prošle godine i traže 260 eura.

Rock am Ring je jedan od najpopularnijih festivala u Njemačkoj, ali cijene bi ove godine neke mogle odvratiti od kupovine karte Foto: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Kao jedan od razloga navode i drastično povećane troškove što se prije svega odnosi na osoblje. Tehničarima, zaštitarima i ugostiteljskim radnicima su plaće porasle od prošle godine, a time i troškovi za organizatore. Ove godine, kako objašnjavaju organizatori, i gaže za bendove su više. „Suočavamo se s 45 posto višim troškovima nego prošle godine", kaže glasnogovornica festivala Rock am Ring/Park Carolin Hitzinger.

Unatoč tomu predstavnici struke smatraju da bi bilo štetno sve povišene troškove prebaciti na posjetitelje. „To šteti čitavoj branši. Gosti koji se istroše na velikim festivalima više neće moći ići tako često na manje koncerte, a to je loše za sve", kaže Bernd Schweinar iz Saveza za popularnu kulturu Bavarske.

Astronomske cijene, manje posjetitelja

Pritom treba reći i da su cijene za koncerte mainstream zvijezda poput Madonne ili Eltona Johna dosegle nevjerojatne razine. Za koncerte Madonne u studenom ove godine redovite cijene ulaznica su išle i preko 1.000 eura za tzv. VIP-mjesta.

Festival "Wacken" pokraj sela Wacken nema problema s prodajom karata, "metalci" su spremni platiti i više za dobru zabavu Foto: Frank Molter/dpa/picture alliance

Porast cijena su neki osjetili i po broju prodanih ulaznica. Rock am Ring je prodao 20.000 ulaznica manje nego prošle godine. Prve snimke s festivala svjedoče o ne baš pretjeranoj gužvi.

No neki festivali poput Wackena, koji žive od kultnog statusa među obožavateljima, nemaju problema s prodajom. 83.000 ulaznica za ovaj festival u sjevernonjemačkoj provinciji je „planulo" odmah nakon puštanja u prodaju.

nk (dpa)