Slovačka: Hiljade ljekara dalo otkaze

Već ubrzo nakon najave novih propisa, vlada Slovačke konfrontirana je sa talasom bijesa i cinizma doktora na internetu. „Ljekari od vlade traže uredno finansiranje bolnica – a oni odgovaraju prinudnim radom", glasi jedna od poruka upućenih premijeru. Jedan od kolega dodaje: „Do kraja godine imam još deset smjena od po 24 sata. Zatvor ne bi bio kazna, već dobrodošao odmor."

Svoju odluku o ostavkama povući će samo ako vlada ispuni naše zahtjeve, među kojima su bolja opremljenost bolnica, zapošljavanje dodatnog osoblja kako bi se poboljšali radni uslovi, ali i zaustavljanje privatizacije državnih klinika.

Optužbe: Korupcija i nepotizam

Dosad nije postignut dogovor s novim ministrom zdravlja Kamilom Saškom. „Čini se da će se u slovačkom zdravstvenom sistemu nešto pomjeriti samo kada zaista podnesemo ostavke", izjavio je novinarima u Bratislavi predsjednik sindikata ljekara LOZ, Peter Visolajski. Kao pedijatru, teško mu je da napusti svoje male pacijente, rekao je. Ali, nezadovoljstvo zbog katastrofalnog stanja u zdravstvenom sistemu Slovačke je preveliko, kako za njega, tako i za njegove kolege.

Prema riječima Visolajskog, u ovom talasu ostavki nije riječ samo o platama, već i o korupciji i nepotizmu, koji urušavaju sistem. „Vlada se uzrujava zbog toga što bi plate trebalo da porastu za 8 ili 9,5 odsto. Ali ih ne uznemirava to što profiti poduzetnika u zdravstvenom sistemu svake godine rastu za 20 odsto. Nažalost, ta su preduzeća u Slovačkoj povezana s politikom", rekao je Visolajski.

Prijeti vanredno stanje u bolnicama krajem godine

Ako ljekari ostanu pri svojim ostavkama, to bi početkom nove godine moglo dovesti do ozbiljnih problema u bolnicama širom Slovačke, posebno u gradskim regionima. Vlada je zbog toga sinoć hitno donijela zakon, kojim može primorati ljekare na rad u slučaju vanrednog stanja – pod prijetnjom zatvorske kazne do godinu dana.

Ministar zdravlja Saško naglasio je da bi eventualno vanredno stanje važilo samo za pojedine administrativne oblasti. Istovremeno je izrazio optimizam u pogledu postizanja dogovora sa sindikatom ljekara. „Već smo ispunili ključne zahtjeve", rekao je Saško. Ipak, mogućnost prinudnog angažovanja ljekara smatra se neophodnom, kako bi se u svakom slučaju osigurala medicinska njega.

Premijer Slovaöke Robert Fico nastupa nezainteresovano: pohvalio je rad ljekara i podsjetio da su mu nakon atentata u maju spasili život Foto: Nadja Wohlleben/REUTERS

Fico umanjuje ozbiljnost situacije

Slovački premijer Robert Fico nastupa naglašeno nezainteresovano. Pohvalio je rad ljekara i podsjetio da su mu nakon atentata u maju spasili život. „Postoje samo manje diference, ne mogu da zamislim da bi ljekari zbog toga ostavili svoje pacijente na cjedilu", izjavio je Fico.

Samu raspravu, koja nije posebno atraktivna za javnost, Fico prepušta sministru Kamilu Sašku – dakle svom koalicionom partneru.

Za sada slovački ljekari nastavljaju da liječe pacijente, jer rok za isticanje otkaza traje do kraja decembra. Međutim, Peter Visolajski i njegove kolege nameravaju da istraju u svojim zahtjevima, jer osjećaju veliku podršku javnosti. Posebno među mladima raste nezadovoljstvo – ne samo zbog stanja u bolnicama.

Mladi smatraju da Ficov autokratski politički kurs – prestrukuiranje pravosuđa, kulture i medija – pretvaraju cijelu Slovačku u gotovo neizlječivog pacijenta.

