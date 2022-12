LGBT+ u fudbalu: Njemačka kao uzor?

Kada se Njemačka borila za mjesto u osmini finala Sven Kistner je učinio nešto što je za okorjele fudbalske fanove ranije izgledalo nezamislivo: vatreni navijač, koji je u posjedu sezonske ulaznice FC Bayerna iz Minhena, bojkotovao je utakmice reprezentacije na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru - kao i mnogi drugi fanovi i barovi u Njemačkoj. Svjetsko prvenstvo u pustinjskoj državi za njega je apsolutni No-Go.

"Kao ljubitelji „Queer fudbala" (Savez evropskih udruženja homoseksualnih navijača) smatrali smo da je odluka da Katar bude domaćin Svjetskog prvenstva od početka suluda ideja, donesena uglavnom zbog novca. Ovo govorim posebno u svjetlu masovnog kršenja ljudskih prava u Kataru - prema radnicima, ženama, ali naravno i queer zajednici."

Kistner je jedan od onih koji su u proteklih 15 godina osigurali da LGBTQ zajednica stigne na njemačke fudbalske stadione i odavno postane sastavni dio navijačkog šarenila. 2006. godine on je bio susnivač prvog gej i lezbejskog Fan kluba "Queerpass Bayern" – kluba navijača njemačkog šampiona sa rekordnim brojem osvojenih titula. To je bilo vrijeme kada su homofobične uvrede još uvijek bile dio nezaobilaznog folklora na njemačkim stadionima.

"Takvih uvreda je znatno manje u posljednjih 15 godina. Homofobični incidenti su sada više izolirani slučajevi. Ali, naravno, to je bio proces i bilo bi naivno misliti da se to i u drugim zemljama može desiti preko noći. Za to je potrebno vrijeme."

Queer Fan klubovi širom Evrope

Sven Kistner je također posvećen mreži pod nazivom Queer Football Fanclubs (QFF), koja je sada aktivna i van Njemačke. Bradford City LGBT-Roze Regahs iz Haga i Wankdorff Junxx iz Young Boys u Bernu također su se pridružili organizaciji. Njen cilj je veća tolerancija prema društvenim manjinama u fudbalu, promocija drugih gej i lezbejskih fan klubova i njihova integracija u navijačku scenu.

Sven Kistner

"Kada sam na utakmici i primjetim da nešto nije u redu, onda naravno pristupam procjeni rizika. Ako kažem sebi u redu, sada se mogu usuditi i rizikovati, onda direktno razgovaram sa ljudima da im skrenem pažnju na to šta čine drugim ljudima. Mislim da je to najbolji način da se s tim nosimo, mada nije uvijek lako a potrebno je i hrabrosti."

Njemački fudbalski savez DFB otvara Centralni

Christianu Rudolphu bilo je potrebno hrabrosti kada se Njemački nogometni savez obratio Udruženju lezbejki i homoseksualaca s idejom, koja je glasila: Kako bi bilo da se od januara 2021. uspostavi Centralni ured za rodnu i seksualnu raznolikost, na čijem bi čelu bio upravo on? Ovaj aktivista i ljubitelj fudbala nije morao dugo da razmišlja i prihvatio je ponudu. Bilans njegovog rada nakon skoro dvije godine je prilično impresivan.

"Prošle godine na Evropskom prvenstvu su igrači reprezentacije Njemačke igrali sa trakama dugine boje na ruci, a Njemački fudbalski savez DFB se također jako angažirao na Paradi ponosa. Druga naša prekretnica je implementacija prava na igru za trans i nebinarne igrače, koja je provedena na nacionalnom nivou i važi za sve državne i regionalne saveze. To je bio veoma važan korak, koji je pokazao da se ne vodi samo simbolična politika. I treća novina je što smo tokom priprema za Katar bili u kritičkom dijalogu sa reprezentacijom i predsjednikom Berndom Neuendorfom. Nikada nisam doživio takvu otvorenost u ophođenju sa DFB-om."

Njemački fudbalski navijač sa zastavicom duginih boja koja simbolizira LGBTQ+ i LGBT populaciju

Katar i FIFA žestoko kritizirani

Svjetsko prvenstvo u Kataru također je crvena marama za Christopha Rudolpha, najkasnije nakon što je ambasador Svjetskog fudbalskog prvenstva 2022. i bivši katarski reprezentativac Khalid Salman opisao homoseksualnost kao "mentalno oštećenje". A tu je i FIFA, koja je dozvolila da se boje duge koriste samo drugog dana pretkfalifikacija za SP. Tu su i evropski klubovi, koji nisu ni htjeli da se njihovi igrači pojave sa trakom One Love, što je, po mišljenju Christopha Rudolpha, upotpunilo tragediju.

Ali, da li je Njemačka zaista tako progresivna kao što tvrdi da jeste, kada je u pitanju ophođenje sa LGBTQ fanovima i igračima? Rudolph još uvijek vidi mnogo prostora za napredak. „Već sam primjetio na međunarodnom nivou da se u Premijer ligi ili u SAD-u dešava mnogo više i gdje cijela liga učestvuje u Paradi ponosa. U Engleskoj smo takođe imali Jake Danielsa koji je izašao u javnost. Siguran sam da i tamošnji klubovi daju snažnu podršku queer mrežama. Klubovi učestvuju na proslavi Christopher Street Day-a i šalju lične poruke."

Daniels u Engleskoj, Cavallo u Australiji – a šta je s Njemačkom?

Sedamnaestogodišnji Daniels iz engleskog drugoligaša FC Blackpool postao je drugi aktivni fudbalski profesionalac koji je svoju homoseksualnost iznio u javnost i to u maju ove godine. Na ovaj korak se prije njega, u oktobru 2021., odvažio Australijanac Josh Cavallo iz Adelaide Uniteda. To je još uvijek nezamislivo u Njemačkoj. Za Christiana Rudolpha, rasprava se ne bi trebala fokusirati samo na igrače: „Ovdje uvijek govorimo o prvom njemačkom gej-profesionalnom fudbaleru, ali šta je sa članovima queer odbora, trenerima i queer zaposlenicima u uredima? "

Christian Rudolph - voditelj Centralnog ureda za rodnu i seksualnu raznolikost pri Njemaökom fudbalskom savezu DFB.

U nižim ligama, između bratwursta i piva, seksističke i homofobične primjedbe i dalje su dio svakodnevice u Njemačkoj. U ovoj zemlji se mora na tome još puno raditi a posao na promjeni svijesti bi trebao početi početi sa podmlatkom.

"Smatram da je izuzetno važno da se mladi osnaže kako bi se zalagali za svoju seksualnost i svoj spol. Ali i multiplikatori moraju biti obučeni, jer ne pomaže mnogo ako obrazujemo mlade a treneri nisu dovoljno senzibilizirani."

LGBTQ zajednica se nada promjenama na EP 2024. u Njemačkoj

Prema istraživanju na temu "Homofobija u fudbalu", koje je obuhvatilo 2.377 njemačkih fudbalskih navijača, 60 posto njih je podržalo to za šta se zalaže LGBTQ zajednica. Nakon žestoko kritizirane dodjele organizacije Svjetskog prvenstva Kataru, Njemačka sada ima sjajnu priliku da ove probleme ponovo stavi u prvi plan: i to za dvije godine na Evropskom fudbalskom prvenstvu. U to je uvjeren i šef Ureda za rodnu i seksualnu raznolikost u DFB-u. "EP 2024 je odlična prilika da povežemo fudbal sa LGBTQ+. Nadam se da će se amaterski fudbal, koji također predstavlja veliki dio fudbala, snažno uključiti u naše aktivnosti. Nadam se i da ćemo, zajedno sa sponzorima, od Evropskog fudbalskog prvenstva napraviti prvoklasni događaj, kakav je zapravo obećan i u Kataru: event na kojem su svi dobrodošli."

