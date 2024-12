Lepen prijeti zabrana učešća na izborima

Inače samouvjerena Marin Lepen bori se da zadrži prisebnost kada su u pitanju moguće posljedice suđenja: „Traže moju političku smrt“, rekla je ona na televizijskom kanalu TF1.

U suđenju oko navodne pronevjere fondova Evropske unije, javno tužilaštvo traži, pored zatvorske i novčane kazne, da Lepen ne smije da učestvuje na izborima pet godina. Tužilaštvo takođe poziva na „privremeno izvršenje" ("exécution provisoire"). To znači da bi kazna mogla odmah da stupi na snagu, a takođe i to da i nakon žalbenog postupka kazna ne bi mogla da se odloži.

Lepen je na TF1 rekla da nije baš naivna da bi ignorisala ovu poruku. Ona je govorila o "ozbiljnom napadu na demokratiju" i "nepopravljivoj odluci bez prava žalbe" ako bi presuda zapravo značila da joj više neće biti dozvoljeno da učestvuje na izborima.

Zaokret u komunikaciji - sa jasnim ciljem

Do sada su Lepen i njeno Nacionalno okupljanje izbjegavali da govore o političkom procesu koliko god je to bilo moguće. No, nakon što je izrečena kazna, ova strategija se promijenila, objašnjava politikolog Bendžamin Morel u intervjuu za studio ARD u Parizu.

Promjena u komunikaciji treba da pokaže da ne prihvataju događaje pasivno: „Zahtjevi tužilaštva opterećuju stranku. Zato stranka mora objasniti svom biračkom tijelu da je Nacionalno okupljanje ovdje žrtva - kako bi mobilisala birače", rekao je Morel.

Lepen u "centru organizovanog sistema"

Prema tužilaštvu, Lepen je bila u "centru organizovanog sistema" pronevjera koji je osmišljen da finansijski obogati Nacionalno okupljanje. Slučaj partije je bio posebno ozbiljan, tvrdili su tužioci Nikola Bare i Luiz Nejton u svojim pledoajeima.

Kada je riječ o navodima o pronevjeri javnih sredstava, isključenje sa izbora je generalno obavezna kazna u Francuskojod decembra 2016. godine. Međutim, sudije se mogu odreći ovoga uz „posebno motivisano opravdanje“. Prije svega, iznenadno isključenje sa izbora imalo bi ozbiljne političke posljedice – ali je to teško zamisliti u slučaju Nacionalnog okupljanja, kaže politikolog Morel.

Proces sa potencijalno ozbiljnim posljedicama

Ako sudije uvaže zahtjeve tužilaca, Lepenin predsjednički projekat 2027. bio bi ozbiljno ugrožen. Mogući politički zemljotres – zbog čega zahtjevi tužilaca iritiraju i neke političke protivnike Marin Lepen.

„Tako nećete pobijediti Nacionalno okupljanje", rekao je ljevičarski političar Fransoa Rufen na radio stanici Frans info. "Pravosuđe ne smije politički da se bori protiv Nacionalnog okupljanja. Ne govorim o političkom procesu, ali ne smijemo da vjerujemo da pravosuđe može da radi naš posao. Samo zato što Marin Lepen možda neće moći da se kandiduje 2027. godine, Nacionalno okupljanje i ekstremna desnica neće oslabiti“, kaže Rufen.

Čini se da se Nacionalno okupljanje sprema na najgore. Lider stranke Žordan Bardela rekao je televizijskoj stanici BFM: „Pravno čist dosije je pravilo broj jedan ako želite da budete poslanik“, da bi zatim brzo dodao da je Marine Lepen, naravno, „potpuno nevina".

Na kraju će sudije odlučiti. Ostaje pitanje koliko će suđenje promijeniti političku karijeru Marin Lepen i politički pejzaž u Francuskoj. Sudije će sebi dati vremena za savjetovanje: očekuje se da će presuda biti donijeta u januaru ili februaru 2025.

