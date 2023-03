Leopard za početnike - Brzi tečaj upravljanja tenkom

Za samo pet tjedana vojnici iz Ukrajine bi trebali naučiti kako upravljati i efikasno u borbi koristiti njemački tenk Leopard 2. Brzi tečaj je već započeo, no zadatak nije lak, jer samo rijetki imaju predznanje.

„Nemamo vremena. Moramo se vratiti u Ukrajinu što je prije moguće", kaže Anatoli na pitanje koliko je naporan trening u Munsteru u Donjoj Saskoj. Anatoli je jedan od nekoliko stotina Ukrajinaca koji se trenutno obučavaju u najvećoj bazi njemačke vojske. Njegovo prezime ostaje tajna, lice mu je zamaskirano. Mjera predostrožnosti, jer će se za samo nekoliko tjedana on i njegovi suborci ponovno boriti na ukrajinskoj bojišnici. Prije toga u Munsteru vježbaju prvenstveno na borbenom vozilu pješaštva „Marder" i glavnom borbenom tenku „Leopard 2", a također uče kako koordinirati i popraviti tenkove.

Riječ je o obuci koja inače traje više mjeseci, objašnjava potpukovnik Peter. I njegovo je prezime tajna. Ovaj časnik Bundeswehra vodi obuku na borbenom tenku „Leopard 2". Tečaj od pet tjedana, najmanje šest dana u tjednu, 12 sati dnevno. Nedjelja je načelno slobodna - kaže potpukovnik. „Ali ako ustanovimo da ima deficita u treningu, onda ćemo dodati i nedjelju."

Velike nade u njemačke tenkove

Potpukovnik opisuje prethodno znanje Ukrajinaca u Munsteru kao „vrlo, vrlo različito". Otprilike 20 posto budućih posada Leoparda ima veliko iskustvo, a ostali ne. Stoga svi - vozači tenkova, topnici, utovarivači i zapovjednici - brzo prolaze temeljni vojni tečaj. Većina obuke je praktična, uvijek s ciljem što bržeg osposobljavanja vojnika za efikasno borbeno djelovanje, kaže Peter.

Čak i ako to nitko ne kaže glasno, na obuci u Munsteru je uvijek prisutna svijest da je za Ukrajince to pitanje preživljavanja. Pogotovo s oružjem koje je na raspolaganju.

Osim toga i pitanje ograničene količine streljiva igra važnu ulogu, kaže voditelj obuke: „Mi treniramo - i to je ono što sustav radi - tako da uvježbamo pogodak s prvim hitcem, ako je ikako moguće."

I za Anatolija je to nešto novo. „Radili smo na sovjetskim borbenim tenkovima. Oni su stari - a ovi su moderni i novi. Mi polažemo velike nade u moderne borbene tenkove", kaže on. I želi zahvaliti Nijemcima, kaže Anatolijev prevoditelj Olek. On je i sam vojnik, došao je u Munster iz Ukrajine prije nekoliko tjedana i pomaže u prevođenju i organizaciji obuke.

Učenje njemačkog nakon obuke

Samo preko prevoditelja kao što je Olek moguća je brza obuka za Ukrajince u Munsteru. Kontrolni uređaji, upravljačke jedinice - sve je na engleskom ili njemačkom jeziku.

Neke najvažnije pojmove se uspjelo prevesti prije početka obuke, no ne sve. Zato nakon 12-satne obuke tokom dana, Ukrajinci često moraju navečer još učiti tenkovski vokabular. „Ali puno se stvari može objasniti i uz pomoć ruku i nogu", kaže kapetan Stefan.

On je zadužen za obuku na oklopnom borbenom vozilu pješaštva „Marder". „Mi im pokažemo, a oni ponove." Činjenica da sada radi s vojnicima koji su se upravo došli iz rata i vraćaju se tamo za nekoliko tjedana nije promijenila njegov posao, kaže trener. „Uvijek smo pripremali vojnike za hitne slučajeve." Ali čovjek ipak radi koncentriranije, jer je tu sasvim jasno: „Sve što se ovdje ne usvoji i nauči, na kraju će negdje nedostajati."

Pistorius: Sve je dogovoreno

Njemački tenkovi Leopard-2 i Marder trebali bi stići u Ukrajinu do kraja ožujka. Sve je već dogovoreno, rekao je savezni ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjete centru za obuku u Munsteru.

Anatoli bi tada mogao biti jedan od prvih ukrajinskih vojnika koji će se boriti u njemačkim borbenim tenkovima u Ukrajini. No, gotovo sigurno neće biti posljednji Ukrajinac koji će trenirati u Munsteru. Ministar obrane Pistorius uvjeravao je Ukrajinu tijekom svog posjeta da će Njemačka obučiti onoliko vojnika koliko god bude potrebno.

