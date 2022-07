Lavrov napušta sastanak G20

„Ministar Lavrov će još održati bilateralne razgovore, održat će konferenciju za novinare i nakon toga će otputovati“, priopćila je ovog petka ujutro glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, Marija Saharova za agenciju dpa. Sastanak ministara vanjskih poslova zemalja G20 na otoku Bali u Indoneziji još nije gotov, ali ruski ministar neće biti na zajedničkom objedu i na sastanku poslije podne.

Ruski ministar je i više nego srdit i temama i odnosom prema Rusiji na sastanku ministara: optužuje zemlje Zapada kako više žele govoriti o Rusiji, nego o ekonomskim problemima na svijetu, što bi po njegovom mišljenju trebala biti tema sastanka zemalja G20. Požalio se novinarima kako su ministri zapadnih zemalja krenuli sa „pomahnitalom kritikom" Rusije u vezi rata u Ukrajini i kako „smo svašta morali čuti; 'agresori', 'osvajači', 'okupatori'...“

Antony Blinken

To i jest globalni ekonomski problem

Tema ministarske konferencije je bila i svjetska cijena žitarica i milijuni tona koje Ukrajina ne može izvesti. Domaćin, indonezijska ministrica vanjskih poslova Retno Marsudi je doduše pokušala lijepim riječima pozvati sve okupljene na prevladavanju „nove krize" koja je došla nakon pandemije, rat u Ukrajini i na učinak koji je to uzrokovalo na cijenu hrane i energenata u čitavom svijetu. No američki ministar Antony Blinken je i tu bio više nego jasan: „Ukrajina nije vaša. To nije vaše žito, to je žito Ukrajine. Zašto blokirate luke i ne dopuštate da ga izvezu?“

Za ruskog ministra je zapravo i kod toga sve kriv Zapad: oni su spremni pregovarati i s Ukrajinom i s Turskom o izvozu žita, ali je Zapad taj koji „onemogućuje prijelaz na mirno rješenje sukoba“. Ako SAD i EU žele da Ukrajina ostvari pobjedu na bojnom polju, „onda vjerojatno nemamo što razgovarati sa Zapadom.“ Zapad pak „tjera Ukrajinu" da „koristi njihovo oružje“, a Rusija se optužuje „bez da se razmotre njeni razlozi" što i „posebnom vojnom operacijom" štiti svoje interese u Ukrajini.Umjesto toga nametnula joj je „ilegalne" sankcije, a on je i došao na Bali da bi stekao dojam „kako Zapad diše.“

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalene Baerbock sa indonezijskom kolegicom Retno Marsudi

Lavrov je jedan od „najvećih cinika koje znam“

Odmah nakon toga je ruski ministar napustio dvoranu tako da nije niti bio prisutan kod sljedeće govornice, njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock. Kao trenutno predsjedavajuća skupine zemalja G7 je trebala govoriti nakon Lavrova, makar i je i ona već najavila što će reći. Već po dolasku u Indoneziju je rekla kako će „veoma jasnim riječima“ reći Lavrovu kako „ne možemo prihvatiti ovakvo kršenje međunarodnog prava.“

Predsjednika povjerenstva za vanjske poslove Bundestaga, Michaela Rotha reakcija Lavrova niti najmanje ne čudi: „Lavrov je jedan od najvećih cinika koje sam morao upoznati u mojem političkom životu“, izjavio je njemački političar. „Sve to poznajem iz drugih susreta: pročitati što je pripremljeno na papiru i onda izaći“. To je „nepoštovanje sugovornika kakvo se rijetko može naći“, a on se nadao kako će Lavrov barem „još jednom poslušati“ druge argumente.

Novinari su ruskog ministra dočekali neugodnim pitanjima.

Proba i za Putina

U dvorani je ruski ministar sjedio između ministara iz Saudijske Arabije i Meksika, a smatra se kako je Lavrov uopće došao u Indoneziju kao test za moguće sudjelovanje Vladimira Putina na sastanku na vrhu zemalja G20 koji bi se također na Baliju trebao održati ovog novembra/studenog. No više predsjednika država ili vlada te skupine je postavilo pitanje vlastitog dolaska, ako na sastanku bude i Putin.

Ministrica vanjskih poslova Indonezije Marsudi se uporno trudila barem otvoriti mogućnost za razgovore. Doduše je apelirala na kraj ruskog napada na Ukrajinu: „Naša odgovornost je okončati rat što prije i graditi mostove, a ne zidove“. No stav Rusije se već pokazao kod dočeka ruskog ministra gdje se s domaćicom pozdravio uljudno, ali suzdržano. No već i prilikom dočeka su dva njemačka novinara ruskog ministra dočekala neugodnim pitanjima. Najprije ga je dopisnik postaje ZDF pitao „Kada ćete prekinuti rat?“, nakon čega su ga službenici sigurnosti izveli iz dvorane. Ali i nakon toga ga je drugi njemački novinar pitao „Zašto ne zaustavite rat?“, no ruski ministar je tek bez riječi produžio u unutrašnjost hotela Mulia u Nusa Duiju gdje se održava konferencija.

