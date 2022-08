Latinska Amerika: ofenziva EU protiv Rusije i Kine

Većina od 600.000 stanovnika Joinvillea, metropole u brazilskoj državi Santa Catarina, njemačkog je podrijetla. Pa gdje bi, ako ne tamo, njemačke tvrtke mogle poslovati unosno. Ali na tradicionalnom sajmu plastike nije bilo ni traga konkurentskoj prednosti, a Njemačka se više doimala kao gost u vlastitoj dnevnoj sobi.

"Čuo sam od tvrtke članice u sektoru strojeva za plastiku da je kineski konkurent ponudio svoje strojeve bez predujma i u 45 mjesečnih rata bez kamata. Naše tvrtke ne mogu se natjecati s ovom vrstom financiranja", kaže Thomas Ulbrich.

Ulbrich je generalni direktor Udruge njemačkog inženjerstva strojarstva i postrojenja VDMA u Sao Paulu. On kaže da iz dana u dan osjeća sve veći utjecaj Kine u Brazilu. Njemačke i europske tvrtke, kaže on, sve teže drže korak s tvrtkama iz Kine. "Kineske banke, od kojih postoji nekoliko podružnica samo u Sao Paulu, uglavnom se koriste za financiranje projekata kineskih tvrtki", kaže on.

Krajem novembra Peking želi okruniti svoju strategiju za Latinsku Ameriku u Guayaquílu u Ekvadoru. Između 2000. i 2020. Kina je višestruko povećala svoja ulaganja u regiji za nevjerojatnih 26 puta. Ona je u brojnim gradovima i regijama trgovinski partner broj jedan ili barem broj dva, te je zamijenila EU, a često i SAD. Sve je već spremno za potpisivanje bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini s Ekvadorom što će se dogoditi u okviru 15. poslovnog summita Kine i zemalja Latinske Amerike.

Dugoročna strategija Kine u regiji

Claudia Gintersdorfer također može puno toga reći o tome kako je Kina u samo dva desetljeća osvojila cijeli jedan kontinent. Ona četiri godine živjela u Urugvaju, četiri u Brazilu, a tri je godine bila voditeljica američkog odjela EEAS-a, Europske službe za vanjsko djelovanje. Ova diplomatkinja EU kaže:

"Uvijek sam bila iznenađena kako su kineski veleposlanici u regiji dobro govorili španjolski i također razumjeli mentalitet. Ovdje je dovedena cijela generacija stručnjaka. Kina je na neki način zauzela naše mjesto. I zbog toga jer i sam šef države Xi Jinping odvojio vrijeme za telefoniranje sa svakim karipskim otokom."

Kina je u samo dva desetljeća osvojila cijeli jedan kontinent

Prije svega kako bi zainteresirao zemlje Latinske Amerike za projekt tzv. Novog puta svile. S uspjehom: 21 od 33 zemlje uključene su u interkontinentalnu trgovinu i infrastrukturnu mrežu, tako je Kina sve bliža svom cilju kontroliranja najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. Krajnje je vrijeme, smatraju u Europskoj uniji, da se učini nešto kako bi se suprotstavilo ovakvom razvoju događaja.

EU računa sa španjolskim predsjedavanjem od jula 2023.

Gledajući unaprijed u sljedećoj godini, Bruxelles želi krenuti u ofenzivu u Latinskoj Americi, diplomatski i ekonomski, s ulaganjima od 3,4 milijarde eura. Početak je sastanak ministara vanjskih poslova EU-a i CELAC-a (Zajednice latinoameričkih i karipskih država) 27. oktobra u Buenos Airesu, ali EU polaže velike nade prije svega u španjolsko predsjedanje Vijećem u drugoj polovici 2023. godine.

"Jedni druge uzimamo zdravo za gotovo", kaže Gintersdorfer o odnosu između EU i Latinske Amerike. A to ponekad, kaže on, može dovesti do toga da više ne radite ispravno na njegovanju odnosa. "Pri tome smo mi ozbiljan partner i vrlo dobra treća alternativa, s nama regija ne mora birati između SAD-a i Kine", kaže Gintersdorfer.

EU želi, kaže Gintersdrofer, podržati Latinsku Ameriku u njenom oporavku nakon pandemije na društveni i integrativni način, želi promicati projekte zaštite klime (ključna riječ Green Deal) i digitalizaciju, uključujući daljnje širenje transatlantskog optičkog telekomunikacijskog kabla između Portugala i Fortaleza u Brazilu. „Posebno kada je riječ o digitalizaciji, baltičke zemlje prednjače", kaže diplomatkinja EU. „Ovaj put bi se trebale uključiti i druge zemlje osim Španjolske, Portugala i Njemačke."

Ne samo Kina, već je i Rusija konkurent

Vratiti povjerenje, tako glasi moto, koje je u znatnoj mjeri izgubljeno upravo tokom pandemije korone. Latinska Amerika je dugo uzalud čekala cjepiva iz EU, i zato što inicijativa COVAX za ravnopravniji pristup cjepivima u cijelom svijetu nije uspjela kako su Bruxelles vjerojatno bili zamislili. U međuvremenu, Kina je marljivo dostavljala doze cjepiva, kao i Rusija svoje cjepivo Sputnik.

Kineska prodavnica u Caracasu

EU i diplomatkinja Claudia Gintersdorfer također su imali pune ruke posla pokušavajući pridobiti Latinoamerikance na svoju stranu kada je riječ o rezoluciji Generalne skupštine UN-a o ruskom napadu na Ukrajinu. Bruxelles je uspio to glasovanje pribilježiti kao uspjeh: većina zemalja osudila je rusku invaziju, samo su Bolivija, Salvador, Nikaragva i Kuba bili suzdržani, Venezuela nije imala pravo glasa.

Sporazum Mercosur

Cilj ofenzive EU u Latinskoj Americi je potisnuti utjecaj Rusije i Kine i istovremeno "kvalitativnim skokom" poboljšati odnose s regijom. A što bi moglo biti bolji dokaz za to od konačnog provođenja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Mercosur-zemljama, Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem, nakon više od 20 godina pregovora?

Promjenom vlasti u Brazilu i povratkom Lule da Silve na vlast, to nije nemoguće. Gintersdorfer kaže: "Sada smo imali konstelaciju u Latinskoj Americi da je to moguće, ali mi Europljani smo imali problema. Budući da su mnogi u EU rekli, (predsjednik) Bolsonaro spaljuje prašumu, ne možete potpisati sporazum s njim. Taj ugovor bi bio važan znak ne samo za trgovinu, već i politički."

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu