Kulturni život - trn u oku AfD-a

Dižu ruke u zrak i razuzdano skaču uz snažan ritam. Kad se jedanaest plesača iz plesne družine mladih Piccolo Theatre Cottbus zavrti pozornicom, sve puca od pozitivne energije. "Move on Move Over" je - temeljen na knjizi Michaela Endea "Momo" - o suočavanju s vremenom, ratom i migracijom. Za pozorišnog redatelja Reinharda Droglu predstava je vrhunac nadolazeće sezone. Odvija se pod motom "Repliciraj dobre stvari!". „Mladost je", kaže on, „naša nada“. Mnogo je razloga za povjerenje, unatoč političkoj situaciji u zemlji.

Cottbus je grad srednje veličine u Brandenburgu. U njemačkoj pokrajini pokraj Berlina 22. septembra bit će izabran novi pokrajinski parlament. Prema anketama, stranka AfD, koja je dijelom desničarska, mogla bi postati najjača stranka s 27 posto. Na pokrajinskim izborima u Tiringiji i Saskoj desničarski populisti 1. septembra dobili su po više od 30 posto. AfD je postao najjača snaga u Tiringiji. Što to znači za kulturni krajolik? Menadžer u oblasti kulture Drogla je, kako sam priznaje, zabrinut. Ali također kaže: “Pa ipak, nema razloga za strah!”

AfD upozorava na kolaps države

AfD je već dugo zastupljen u Bundestagu, u njemačkim pokrajinskim parlamentima, ali i u mnogim okružnim i općinskim vijećima. Političari AfD-a sjede u važnim odborima, imaju utjecaj na popunjavanje radnih mjesta i dodjelu ili povlačenje sredstava, uključujući i kulturni sektor. AfD jasno odbacuje "multikulturalizam". Stranka navodi da će zbog useljavanja migranata doći do kolapsa države i da će Njemačka izgubiti svoje kulturno lice zbog "krivo shvaćene tolerancije".

Povjesničar iz Karlsruhea, Rolf-Ulrich Kunze, ovakav stav vidi kao veliku opasnost za suživot: "AfD ne doživljava kulturu kao nešto što povezuje ljude, već zlorabi i koristi kulturu kako bi podijelio i odvojio ljude jedne od drugih i izigrao ih jedne protiv drugih ”, kaže Kunze u intervjuu za Deutsche Welle. Kunze vidi jasne paralele između kulturnog modela AfD-a i NSDAP-a u Trećem Reichu. "NSDAP-ov koncept kulture bio je rasistički, autoritaran i identitaristički. Sve te karakteristike nalazimo jedan kroz jedan - u suvremenom obliku – i u AfD-u."

Izložba o dolascima i odlascima

Arnold Bischinger vodi dvorac Beeskow u istoimenom mjestu Beeskowu, koje se nalazi u njemačkoj pokrajini Brandenburg. Aktualna izložba u Regionalnom muzeju Oder-Spree zove se “Dolazak i odlazak”. Iznosi priče o ljudima, koje je ovamo dovela sudbina ili koji su bili prisiljeni otići odavde - izbjeglicama, repatrirancima, radnicima na ugovor iz DDR-a, povratnicima iz Zapadne Njemačke i mnogim drugima. Postoje fotografije, mnogi artefakti i "udžbenik" za čitanje. Bischinger pretpostavlja da se izložba ne sviđa političarima AfD-a zaduženim za kulturu. On smatra da je moguće smanjenje proračuna od strane općinskog vijeća koje financira muzej ili povlačenje neprofitnog statusa pokroviteljske udruge.

"Sve što nije suštinski njemačko", kaže Bischinger, "nema šanse da prođe u AfD-u." Njihov koncept kulture je, kaže, identitaristički, što znači: etnički i rasistički. Ali ako je stranka ozbiljna u pogledu "reemigracije"na koju poziva, "svaki drugi migrant mora otići", kaže on. Ravnatelj muzeja zabrinut je zbog izbora u Brandenburgu. Uostalom, o kulturi u ruralnim područjima "ne pregovara se tako oštro" kao u gradovima, gdje populisti samo trebaju pogledati raspored predstava, skupova i koncerta da bi nešto poduzeli. “Kultura spaja ljude”, kaže Bischinger. To, kaže, stvara priliku za javnu raspravu i dodaje: "Ako to više ne bude moguće, naše društvo će osiromašiti!"

Strah od desničarskih nasilnika

Umjetnost i kultura koja se kritički bavi rasizmom, desničarskim populizmom ili desničarskim ekstremizmom često je na udaru desnice, primjećuje sociologinja Ute Karstein sa Sveučilišta u Leipzigu. AfD poduzima mjere protiv kulturnih centara i institucija, koje su za njega previše kritične. To je rat za dominaciju nad kulturom: "AfD tvrdi da se tamo propagira lijevi ekstremizam. Onda idu u mjesne odbore s optužbama i pitaju zašto se i dalje podržavaju te institucije; krši se načelo neutralnosti. I iskusni lokalni vijećnici ponekad su dopustili sebi da postanu toliko nesigurni uznemireni da su... prekinuli financiranje", rekao je Karstein za DW.

U Tiringiji, gdje se trenutno formira vlada, kulturne institucije već raspravljaju o tome kako odgovoriti na utjecaj desničarskih populista, izvještava spisateljica Daniela Danz. Potpredsjednik Akademije znanosti i književnosti u Mainzu, na primjer, vidi tamne oblake kako se nadvijaju nad demokratskim projektom “Denk Bunt”, koji zajednički financiraju savezna i državna vlada. “Ako AfD iskoristi svoju poziciju, projekt je u opasnosti”, rekao je Danz na Njemačkom radiju. A pozadina toga je ova: Ako AfD osvoji više od trećine mjesta u državnom parlamentu, kao što se dogodilo u Tiringiji, može blokirati važne odluke većine.

AfD se zasad fokusira na njegovanje njemačkih običaja i patriotske osjećaje. Moderne stvari su demonizirane. U takvu kulturnu sliku ne uklapaju se ni kritički teatar, ni multikulturalni orkestri, a pogotovo ne ljevičarski noćni klubovi poput "Kalif Storcha" u Erfurtu. "Drag"-umjetnici nastupaju ovdje. Postoje queer radionice. Mladi od 18 do 30 godina dolaze plesati na mjestu bivšeg željezničkog skladišta. "Jasno je da smo trn u oku desnici", kaže šef kluba Hubert Langrock. Vjeruje da su napadi desničarskih nasilnika, kao i prije u Autonomnom omladinskom centru u Erfurtu, i ovdje mogući. Langrock čeka da vidi što će se dogoditi.

