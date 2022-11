KUD „Mladost“: Jedinstvo u raznolikosti

Ismet Tatarević, danas 80-godišnji penzioner, koji živi u Sarajevu, rado se sjeća početaka rada u Njemačkoj. Tada je imao 30 godina i kao prosvjetni radnik je došao u Stuttgart kako bi djeci „Gastarbeitera" predavao srpskohrvatski jezik, istoriju i geografiju.

„Kao pedagog sam osmislio program jer su djeca praktično bila na ulici. Roditelji te djece su bili slabo obrazovani i nisu se snašli u novoj sredini. Zbog toga je bilo problema sa djecom, jer su ulazila u grupe koje su vršile krađe ili preprodavale drogu", kaže Tatarević.

KUD "Mladost" danas ima oko 300 članova

Dva mjeseca nakon dolaska u Stuttgart Tatarević osniva KUD „Mladost" i već prvi nastup pred radnicima firme Bosna je održan 25. novembra 1972. godine. Tatarević kaže da se u KUD prijavilo više stotina djece i da je podrška dolazila iz svih tadašnjih jugoslovenskih republika ali i njemačkih vlasti.

„Podrška njemačkih vlasti je bila velika jer je KUD „Mladost" imao status društva od opšte koristi i razloga što smo integrisali i usmjeravali mlade na pravi put, mlade koji su predstavljali kulture svojih država", sjeća se Tatarević.

„Mladost" je preživjela rat

KUD od svog osnivanja je zabilježilo dosta uspješnih nastupa i osvojilo dosta nagrada. Posljednja osvojena je na takmičenju u Cirihu održanom u maju 1992. godine.

„Nakon masakra u Sarajevu su roditelji bili ti koji su iz straha od ekstremista iz država nastalih raspadom Jugoslavije okrenuli leđa KUD-u", kaže Tatarević za DW. Nakon što je KUD „Mladost" izgubilo dosta članova, ovaj entuzijasta nije pokleknuo. Počeo je raditi sa izbjegličkom djecom koja su se priključila društvu.

"Jedinstvo u raznolikosti" je moto KUD "Mladost"

„Moj zadatak je uvijek bio da pomogne nemoćnim i bespomoćnim i da im skrenem pažnju na nešto pozitivno", napominje Tatarević koji je nakon posla, kao prosvetni radnik, obavljao poslove voditelja socijalne službe u Stuttgartu.

„Najljepše vrijeme mog života"

Slavica Matić se kao 12-godišnja djevojčica davne 1978. godine priključila ovom folklornom ansamblu. Danas svojoj djeci, kako nam je rekla, kaže da joj je vrijeme provedeno u KUD „Mladost" predstavljalo najljepši dio njenog života.

„Tada su bila drugačija vremena, postojala je zajednička država, bilo je jednostavnije i nismo se toliko dijelili", kaže Slavica Matić, bivša Ismetova učenica, a danas predsjednica KUD „Mladost".

„Sjećam se da nismo imali nošnje pa su se naše majke sastajale noću i šile nošnje. Tada smo morali biti jako kreativni. Druženje je bilo na maksimalnom nivou i osjećali smo se kao velika porodica", kaže Slavica Matić.

KUD „Mladost" je od samog osnivanja isticao kako je to samostalno, višekonfesionalno, multikulturalno i multinacionalno udruženje mladih koje njeguje bogatu kulturnu baštinu pjesama i igara južnoslavenskih naroda i traži susrete sa drugim kulturama.

„Jedinstvo u raznolikosti"

Slavica Matić je u KUD "Mladost" od 1978. godine

„Mi smo se distancirali od vjere, politike i ne pripadamo ni jednoj državi. Miješano smo društvo i naša vrata su svima otvorena. Danas, recimo, imamo puno djece iz miješanih brakova jer je došlo vrijeme da ta djeca nemaju gdje otići jer se, tako da kažem, dosta ljudi zatvara u svoje nacionalne torove. Naš moto je `Jedinstvo u raznolikosti` i to je naše bogatstvo", kaže Slavica.

Upravo jedinstvo u raznolikosti je ono što doista cijene njemačke vlasti, koje zbog toga i dalje pružaju veliku podršku KUD „Mladost". „Sa njemačkim vlastima imamo jako lijep odnos i dosta nas poštuju upravo zbog naše raznolikosti i razmišljanja. Oni kažu da mi gradimo mostove", navodi Slavica Matić.

Bosanskohercegovački novinar, autor i humorista Osman Džiho je svoj prvi nastup u Njemačkoj imao zahvaljujući KUD „Mladost". Bilo je to početkom 90-tih i saradnja do danas nije prestala. On kaže da ga oduševljava profesionalizam i različitost ovog društva.

Osman Džiho već 30. godina sarađuje sa KUD "Mladost"

„Ono sto obećaju to i urade. Želim im svu sreću i narednih godina .Sretan sam što sam svoj prvi nastup u Njemačkoj prije više od 30 god doživio u njihovoj organizaciji. Ta saradnja i danas traje. Rijetko ko se može pohvaliti da slavi jubilej pola vijeka postojanja", kaže Džiho, koji i sam u okviru televizijske emisije „U tuđoj avliji" povezuje i predstavlja ljude koji su iz bivše Jugoslavije trbuhom za kruhom krenuli u Njemačku i stekli ugled i postigli zavidan uspjeh. Ljude kod kojih, kako kaže, jednako kao i KUD „Mladost", ne prebrojava krvna zrnca i ne gleda u partijsku knjižicu.

