Kušner investira i u Albaniju: „Nema više crvenih linija“

Džared Kušner nedavno je na društvenim mrežama objavio da je „uzbuđen što može da podijeli slike ranog dizajna za razvojne projekte kreirane za albansku obalu i centar Beograda".

Jedna od lokacija u Albaniji, nalazi se u pomorskom parku Karaburun-Sazan na ostrvu Sazan, gdje je nekada bila vojna baza. Druga je na poluostrvu Zvernec u jugozapadnoj Albaniji i deo je zaštićene oblasti Vjosa-Narta. Ta oblast u kojoj bi se izgradilo nekoliko hotela i vila dio je opštine Valona.

Odmah nakon Kušnerove najave, premijer Edi Rama je poručio da je njegova zemlja ponosna što može da poželi dobrodošlicu njegovim projektima.

Time, međutim nisu baš svi oduševljeni – i u Srbiji, o čemu smo već izvještavali, a ni u Albaniji.

Prijetnja po životnu sredinu

Albanski parlament nedavno je odobrio izmjene Zakona o zaštićenim područjima kojima se u suštini otvara put za ekonomski razvoj takvih zaštićenih područja, uprkos upozorenjima stručnjaka za zaštitu životne sredine.

Džared Kušner sa bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom Foto: Win McNamee/Getty Images

„Zakon 21/2024 dozvoljava izgradnju mega-odmarališta s pet zvjezdica u zaštićenim područjima. Osim toga, prema odluci Nacionalnog teritorijalnog savjeta, dozvoljena je izgradnja gotovo bilo kog drugog projekta, što znači da nema više crvenih linija", kaže za DW Mirjan Topi, ekolog s Poljoprivrednog fakulteta u Tirani. I ocjenjuje: „Nove izmjene zakona više ne štite prirodu i zaštićena područja u Albaniji."

Topi smatra da je zakon izmijenjen baš zato da bi se olakšale Kušnerove investicije. „Kristalno je jasno da je zakon unaprijed dogovoren, jer ne postoji drugi način da se objasni žurba skupštinske većine da ga usvoji. Konkretni projekti su se pojavili čak i prije nego što je predsjednik potpisao izmjene zakona", ukazuje Topi.

Pozitivno za albanski turizam?

S druge strane, poslovna zajednica Albanije, a posebno sektor turizma, od najavljenih ulaganja očekuje ekonomsku korist. Ipak, ima i stvari koje ih zabrinjavaju.

Premijer Edi Rama je poručio da je njegova zemlja ponosna što može da poželi dobrodošlicu Kušnerovim projektima Foto: ADNAN BECI/AFP

„Smatram da je ta investicija veoma pozitivna stvar, ali samo ako je to zaista turistička investicija, ako su to vile odnosno smještajne jedinice", kaže Besnik Vati, izvršni direktor Albanske službe za putovanja i ugostiteljstvo. On je zabrinut zbog mogućnosti da će vile biti korišćenje samo za stanovanje, što bi, smatra, koristilo samo onima koji ih budu kupili.

„Poslije prodaje ne bi bilo prihoda za albanski turizam, dok bi ulaganja u hotele ili smještajne jedinice Albaniji kontinuirano donosilo prihod", kaže Vati za DW. Lokalni turistički sektor i šira privreda, kako objašnjava, imali bi koristi od otvaranja radnih mjesta u Sazanu i Zvernecu.

„Najviše se plašim", zaključuje Vati, „da ćemo istu situaciju doživjeti kao i sa strateškim investitorima kojima je ranije dodijeljena površina za razvoj turizma, a na kraju se ispostavilo da se samo 20 odsto ukupne površine iskoristilo za izgradnju hotela, dok je ostalo otišlo na stanove ili kuće za stanovanje".

rm/ee/id