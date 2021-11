Kućni ljubimci na Tinderu

"Ja sam nisam za jednu noć" - za mnoge koji gledaju Paris u oči na Tinderu, to bi ipak mogla biti ljubav na prvi pogled. A onda još ovaj opis sebe na profilu na aplikaciji za upoznavanje: entuzijastični vozač koji je neko vrijeme živo u Grčkoj, inteligentan, vjeran i odan. Ako se još niste zainteresirali, onda vam se to dogodilo najkasnije s njegovim ultimativnim apelom: "Dozvoli mi da ti budem zaštitnik!"

Postoji samo jedna mala kvaka: Paris je pas. I živi u skloništu za životinje u Münchenu.

"Marketinška agencija iz Münchena je imala ideju, mi smo tada odabrali i kreirali sedam profila mačaka i sedam pasa", kaže Kristina Berchtold iz Udruženja za zaštitu životinja u Münchenu. "Algoritam je prepoznao životinje i jednom ih blokirao. No Tinder ih je nakon razgovora sve opet dozvolio i čak nam dao besplatnu reklamu."

Tinder kao kreativna ideja za tužnu priliku

I tako psi Harcos i Joshi te mačka Saskia ne traže brzu avanturu na platformi za upoznavanje, već dugotrajnu, stabilnu vezu. Ako s njima imate „match", možete stvarno upoznati i zavoljeti četveronožne prijatelje u skloništu za životinje u Münchenu. Ondje trenutno živi 1085 životinja, uključujući ježeve, vodene ptice, pa čak i lisice, ali prije svega mačke i zečevi. Ono što je mnogima od njih zajedničko: nisu imali sreće u prethodnom partnerstvu, koje je često započinjalo tokom lockdowna zbog korona virusa.

Poput Belle, koja je izvrstan primjer neuspjelog projekta pandemije. Kratkodlaka mačka, rođena 2020. godine, napuštena je s svojom bebom u kartonskoj kutiji, a bolesni tek rođeni mačak je morao zbog bolesti ubrzo biti uspavan. U kutiji je bilo pismo u kojem je pisalo: "Ne mogu si više priuštiti veterinarske troškove".

Mačka Bella iz skloništa za životinje u Münchenu

Berchtold kaže: "Kampanjom želimo skrenuti pozornost i na napuštene životinje. I na teške, bolesne i stare životinje koje od početka korona-krize sve češće završavaju u skloništima za životinje."

Bum u kupovini mačaka i pasa u vrijeme korone

Kad bi Mico mogao napraviti svoj profil na Tinderu, vjerojatno bi stajalo: Pekinezer, osam godina, tip smiješnog klauna s velikim egom koji sve nasmijava. Čak i mali pas u skloništu za životinje u Bonnu iza sebe ima tipičnu bolest korone: naručen je klikom miša na E-Bay-ju, vlasnik je brzo bio preopterećen, nakon nekoliko sedmica predan je skloništu za životinje.

To je začarani krug: životinjama je potrebna pažnja, pozornost i obrazovanje, ali škole za pse, na primjer, su usljed korone popunjene mjesecima. "Loša stvar nije čak ni ovo: 'Moramo vratiti psa jer sada opet moramo raditi i više se ne uklapa u svakodnevni život.', već to da su „korona-životinje" sada stare skoro godinu dana i u pubertetu su, a u pubertetu postaje teško," kaže Zerwas. „Mi ovdje primamo skoro samo pse s problemima u ponašanju koji su već grizli ljude", kaže on.

Traži se: savršeni ljubimac s najboljim manirima i izvrsnim životopisom

Samo prošle sedmice ravnateljica skloništa za životinje u Bonnu je morala udomiti četiri napuštena mačića. Kod nje završava sve više pasa koji su pobjegli jer ne znaju kakav je život u gradu. A onda je sklonište i prihvatna i karantenska stanica za životinje iz inozemstva koje nisu u potpunosti cijepljene, a mnoge od njih su stare samo deset sedmica.

Čini se kao da su Nijemci i kada je u pitanju odabir svog ljubimca došli u Tinder modus: traže savršenog partnera, bez mana i slabosti, koji obećava apsolutno vezu bez problema. "Ako se pas može voziti autom i ostati sam, ako se slaže s djecom i igra s drugim psima, divno. Ali čim nešto nije jednostavno, smještaj postaje težak", kaže Zerwas.

Ilegalna trgovina štenadima uvelike raste

Ako je Tinder platforma koja može osloboditi nekoliko životinja njihove patnje, e-bay oglasi i dalje su portal koji je polazište za stotine četveronožnih prijatelja da dožive stres, bolest, agoniju, a ponekad čak i smrt. Ilegalna trgovina štencima cvjeta u vrijeme korone, prema procjeni njemačkog udruženja za zaštitu životinja, u prvoj polovici 2021. godine pogođeno je 1307 životinja, više nego u cijeloj prethodnoj godini. Zbog velikog broja neprijavljenih slučajeva, ovo je samo vrh ledenog brijega.

„Platforma otvara vrata ilegalnoj trgovini, ta trgovina se konačno mora ograničiti i zakonski regulirati ako se zabrana ne može provesti. Kazne za ilegalne trgovce, kontrole i rasvjetljavanje slučajeva trebale bi biti pooštrene," kaže Hester Pommerening iz Njemačke udruge za zaštitu životinja. No, kako dalje kaže, politika zapravo nije učinila ništa, ništa se nije dogodilo i situacija postaje sve dramatičnija.

Njemačka politika zanemaruje dobrobit životinja

Pommerening govori o hamburškom skloništu za životinje koje je nedavno spasilo život štenetu bačenom u kantu za smeće. Savezna vlada je, podsjeća on, htjela spasiti kućne ljubimce, tema trgovine štenadima eksplicitno je bila spomenuta u koalicijskom sporazumu 2018. godine. “Naši su zahtjevi, međutim, manje-više tiho prolazili i razvlačili se, ministrica Julia Klöckner nije imala sluha", kaže on.

Organizacije za dobrobit životinja sada polažu svoje nade u novu vladu, novog, možda ministra iz redova Zelenih koji je više posvećen dobrobiti životinja. I na razini EU-a također se zalaže za ograničavanje ilegalne trgovine životinjama, uz obveznu identifikaciju i registraciju pasa i mačaka u cijeloj Europi. Hester Pommerening: "Ono što trenutno vidimo je redoviti konzum živih bića. I ljude koji kupuju životinje kao robu ili igračke i koji ih jednostavno žele zamijeniti kada ne rade", kaže on.

