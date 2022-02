Kriza oko Ukrajine: Razlog za "oprezni optimizam"

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ne vidi znake povlačenja ruskih trupa sa granice prema Ukrajini. "Do sada nismo vidjeli nikakvu rusku deeskalaciju", rekao je Stoltenberg u Bruxellesu. "Naprotiv: čini se da Rusija nastavlja sa vojnim raspoređivanjem svojih snaga." Međutim, ima "razloga za oprezni optimizam" s obzirom na znakove spremnosti Rusije da se uključi u dijalog.

Napad na Ukrajinu i dalje “vrlo vjerovatan”

Prema riječima američkog predsjednika Joea Bidena, ruski napad na Ukrajinu je i dalje "vrlo vjerojatan". SAD za sada ne mogu potvrditi da će ruske jedinice biti povučene iz graničnog područja, kako je najavila Moskva. Istovremeno, Biden je u TV-obraćanju naglasio: "Još ima mjesta za diplomatiju i deeskalaciju". Sve dok postoji nada, njegova će zemlja slijediti taj put.

Biden je naglasio da Sjedinjene Države ne planiraju rasporediti projektile u Ukrajini. “Ni Washington ni Kijev nisu prijetnja Rusiji.” Ruskom stanovništvu se obratio riječima: "Vi niste naši neprijatelji!"

Američki demokrata je istovremeno naglasio jedinstvenost zapadnog vojnog saveza. Ako bi Moskva odlučila upotrijebiti silu, SAD i njihovi partneri u NATO-u bi djelovali brzo i odlučno. Kao odgovor, naveo je "enormne" kaznene mjere i sankcije ali i povećanje američke vojne prezentnosti na teritoriji NATO-a. “Za Rusiju bi se invazija pokazala kao "samonanesena rana", rekao je Biden i dodao da u slučaju napada "svijet neće zaboraviti da se Rusija nepotrebno odlučila za smrt i razaranja."

"Odbrana demokratije i slobode ima cijenu." Na primjer, troškovi energije u SAD-u mogli bi porasti", istakao je još Biden pripremajući američki narod na moguću eskalaciju krize sa Ukrajinom. Podvukao je i da bi ruska invazija na Ukrajinu značila i kraj za gasovod Sjeverni tok 2.

Njemačka ministrica odbrane: "Najave i riječi moraju pratiti djela"

Njemačka ministrica odbrane Christine Lambrecht izjavila je da raspoređivanje ruskih trupa i dalje “izaziva zabrinutost". S obzirom na posjetu kancelara Olafa Scholza Moskvi u utorak, također je naglasila: "Postoje signali koji nam barem daju nadu." No, važno je vidjeti, kako je naglasila, hoće li nakon ruskih riječi i najava uslijediti djela. "NATO mora nastaviti sa svojom dvostrukom strategijom odvraćanja i dijaloga.”

Peskov poziva na "trezvenu" ocjenu situacije

Rusija je pozvala NATO da trezveno sagleda situaciju u sukobu oko Ukrajine. "U NATO-u postoje problemi sa procjenom situacije", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u Moskvi, prenosi agencija Interfax. On je dodao kako se situacija "ne prosuđuje trezveno". Ministarstvo odbrane ranije je najavilo da će se ruske trupe povući nakon završetka manevara.

Predsjednik Vladimir Putin ponovo je potvrdio svoju spremnost za nastavak pregovora. Kremlj je saopštio da Putin više voli dijalog i diplomatiju za rješavanje ukrajinske krize i vidi kao pozitivan znak to što američki predsjednik Joe Biden također traži dijalog. Biden je ranije upozoravao na opasnost od ruske invazije na Ukrajinu. On je to opravdao u TV-nastupu, rekavši da je u međuvremenu "više od 150.000" ruskih vojnika stacirano duž granica sa Ukrajinom.

