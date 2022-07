Kriza gasa: Habeck razmatra nove scenarije

Ministar privrede Robert Habeck doveo je u pitanje davanje prioriteta privatnim kućanstvima u slučaju uskih grla u snabdijevanju gasom. Potrošači bi također morali "dati svoj doprinos", rekao je Habeck tokom posjete Beču. Trajni ili dugotrajni prekid industrijske proizvodnje imao bi velike posljedice za opskrbu, izjavio je njemački ministar iz stranke Zelenih. "Evropska uredba o snabdijevanju gasom u hitnim slučajevima osigurava zaštitu kritične infrastrukture i potrošača, ali ne i industrije i preduzeća", rekao je Habeck. Po njegovim riječima ta regulativa ima smisla kada postoje kratkoročni i više regionalni problemi. "Ali to nije scenarij koji trenutno imamo. Ovdje je u pitanju prekid snabdijevanja koji bi mogao trajati mjesecima"

Habeck želi zaštititi i industriju

Habeck ne želi da industrija automatski bude u nepovoljnom položaju u slučaju permenantne nestašice gasa. „Evropske smjernice ne odgovaraju trenutnoj situaciji i možda će ih trebati mijenjati", rekao je njemački ministar. One predviđaju da u kritičnim situacijama privatna kućanstva i kritična infrastruktura poput bolnica najprije bude snabdjevena gasom. Industrija i preduzeća ostala bi međutim praznih ruku. Ministar privrede je odgovorio na upit o tome šta očekuje od EU-strategije za energetsku sigurnost koju će Evropska komisija predstaviti sljedeće sedmice. "Ako se dogodi da jedna zemlja mora smanjiti svoju ekonomsku i industrijsku aktivnost kako bi osigurala tople domove drugoj zemlji, morao bi postojati mehanizam solidarnosti kojim bi se to kompenziralo", rekao je on.

Habeck: Kriza kao šansa

U trenutnoj krizi Habeck vidi i veliku šansu. Sada postoji nova alijansa koja predstavlja spregu zaštite klime i energetske sigurnosti", kaže on, misleći na ubrzan prelazak na obnovljive izvore energije. "Trenutno postoje snažna pomjeranja ispod površine koja će, ako prođemo kroz ovo, ovaj kontinent, ali i Austriju i Njemačku učiniti snažnijima i jačima", rekao je Habeck, tokom raygovora sa austrijskim ministrom privrede Martinom Kocherom. Obje zemlje su se zajedničkom deklaracijom obavezale na blisku energetsku saradnju. Dvije austrijske savezne države Tirol i Vorarlberg priključene su na njemačku gasnu mrežu, s druge strane Austrija ima velika skladišta gasa. Austrijska ministrica energetike Leonore Gewessler upozorila je da Evropljani ne bi smjeli dopustiti da budu podijeljeni, što bi želio Vladimir Putin.

"Nema vremena"

Rusija je nedavno znatno smanjila isporuke gasa Njemačkoj i drugim evropskim zemljama. Zbog radova na održavanju gasovoda Sjeverni tok 1, količine gasa sada su na nuli. Nejasno je hoće li isporuke ponovno početi nakon okončanja radova a ne zna se ni u kojim količinama. Habeck je s tim u vezi govorio o tamnim oblacima na horizontu. „Mora se razgovarati o scenarijima koji su dugo bili nezamislivi a vrijeme pritišće."

Lubmin: Radovi na održavanju gasovoda Sjeverni tok 1 su u toku, ne yna se šta će biti kasnije

Aktualna kriza njemačkog ministra u jednom važnom aspektu podsjeća na financijsku krizu iz 2008. Sva upozorenja tada su, smatra Habeck, ignorirana. "Naravno da je bilo glasova, koji su govorili da nije dobro biti ovisan o sumnjivom državniku."

Odluka o izgradnji plinovoda Sjeverni tok 2 donesena je 2015. - godinu dana nakon što je Rusija okupirala Krim. Prihvaćeno je jednostavno, jeftino i finansijski isplativo rješenje. Njemačka je sebe učinila ovisnom, rekao je Habeck, ne pominjući Putinovo ime. Više puta on je Putina optuživao da koristi gas kao političko oružje.

Scholz igra na kartu solidarnosti

Olaf Scholz je uvjeren da će države EU pokazati solidarnost ako u jesen ili zimu dođe do nestašice plina. "Naravno da moramo biti solidarni u Evropi", rekao je nakon sastanka sa premijerom Slovenije Robertom Golobom. Siguran sam da ćemo uspjeti, rekao je Scholz. Golob je rekao da bi upravo male zemlje, poput Slovenije, mogle biti upućene na pomoć. Dodao je i kako nijedna zemlja ne može sama riješiti ovu krizu i da rješenja postoje samo unutar EU.

Samit o gasu

U međuvremenu, premijer Baden-Württemberga Winfried Kretschmann želi u julu održati samit o gasu s lokalnim vlastima, predstavnicima privrede i komunalnim preduzećima. Na skupu će se prikupiti konkretni prijedlozi kako industrija i kućanstva mogu štedjeti energiju. Kretschmann je nedavno upozorio na dramatične posljedice nestašice gasa za preduzeća, poslodavce i zaposlene, koje bi mogle uslijediti u zimu. On polazi od toga da bi mnoge firme, koje trebaju gas za proizvodnju, morale zatvoriti svoje pogone i otpustiti hiljade uposlenika.

ARD-tageschau.de

