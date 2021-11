Kritika izraelske zabrane palestinskih NVO

Objava je stigla neočekivano i brzo je izazvala znatne kritike: izraelsko Ministarstvo obrane je u petak poslijepodne šest palestinskih nevladinih organizacija svrstalo među "terorističke organizacije". Palestinski aktivisti, međunarodne organizacije za ljudska prava i neki američki političari optužili su izraelsku vladu da time guši važne glasove, koji govore o mogućim kršenjima ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijima i dovodi u pitanje njihovu dokumentaciju. Odluka je također izazvala oštre kritike izraelskih organizacija za ljudska prava, dok je ta mjera bila posebno favorizirana u taboru desničarske vlade u Jeruzalemu.

Organizacije su optužene da su prikrivale svoj pravi identitet i da su djelovale kao poslušnici Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (PFLP). Riječ je o maloj lijevo-sekularnoj palestinskoj stranci koja ima militantni ogranak i dio je Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO).

U vojnoj naredbi Ministarstva obrane navodi se da su "organizacije koje djeluju pod krinkom civilnog društva" zapravo u realnosti produžena ruka vodstva PFLP-a, čiji je glavni cilj "oslobođenje Palestine i uništenje Izraela". PFLP je klasificiran kao teroristička organizacija kako u Izraelu, tako i u EU i SAD-u.

Uz to Ministarstvo obrane također optužuje te organizacije da djeluju kao financijska potpora PFLP-u tako što koriste finansijske donacije iz europskih zemalja, organizacija Ujedinjenih naroda i drugih. Dokazi za te tvrdnje još nisu podneseni.

Važne organizacije civilnog društva

Među organizacijama su istaknute i dugogodišnje nevladine organizacije poput organizacije za ljudska prava "Al Haq" u Ramallahi (naslovna fotografija), koja je dokumentirala kršenja ljudskih prava na okupiranim teritorijima dugi niz godina - kako od strane Izraela tako i od strane Palestinaca.

"Addameer" se zalaže za prava palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima. Ostale četiri organizacije su Udruženje „Defense for Children International-Palestine", „Union of Agricultural Work Committees", „Bisan Center for Research and Development" i „Union of Palestinian Women's Committees".

Addameer je među organizacijama kojima je zabranjen rad

Šef Al Haqa, Shawan Jabarin, odlučno je zanijekao optužbe i pozvao međunarodnu zajednicu da oštro osudi izraelske postupke na press konferenciji sazvanoj s drugim organizacijama u subotu u Ramallahi.

"Ovo je politička odluka Izraela i nema nikakve veze sa sigurnosnim pitanjima", rekao je Jabarin. "Ova odluka nadovezuje se na niz institucionaliziranih poteza i praktika usmjerenih na klevetu palestinskih organizacija za ljudska prava i aktivista koji rade na zaštiti ljudskih prava, njihovo ušutkavanje na međunarodnoj razini, napad na njihov rad i iscrpljivanje njihovih resursa", dodao je on.

Ozbiljne posljedice za civilno društvo

Na temelju izraelskog antiterorističkog zakonodavstva, zemlja može zabraniti rad organizacijama, zatvoriti urede, zaplijeniti imovinu i uhititi zaposlenike. Financijeri također mogu biti kazneno gonjeni. To znači ne samo znatan rizik za zaposlenike, koji se mogu kazneno goniti, već i za cjelokupni rad organizacija civilnog društva koje su na taj način kriminalizirane, smatraju promatrači. Prema odluci, dotične organizacije mogu uložiti žalbu.

Ovaj razvoj događaja također je izazov za međunarodne donatore - uključujući europske i njemačke institucije koje rade s palestinskim partnerskim organizacijama.

"To stvara veliku neizvjesnost i postavlja ozbiljna pitanja o tome kako možemo nastaviti raditi ovdje", kaže zaposlenik međunarodne nevladine organizacije koji radi u Ramallahi i želi ostati anoniman. Europske bi se vlade, kako kaže, mogle suočiti s optužbama za financiranje terorističkih skupina.

Odluka dolazi u trenutku kada su neke europske zemlje željele produbiti odnose s novom izraelskom vladajućom koalicijom. "Mi to shvaćamo vrlo ozbiljno, istražujemo optužbe i u kontaktu smo s izraelskim partnerima radi daljnjih pojašnjenja", rekao je glasnogovornik EU Peter Stano u ponedjeljak u Bruxellesu. "Financiranje palestinskih skupina civilnog društva od strane EU važan je element naše potpore rješenju koje podrazumijeva dvije države", rekao je Stano, dodajući kako će se EU nastaviti orijentirati na međunarodno pravo i podržavati civilno društvo. Palestinski premijer Mohammad Shtaye očekuje se u Bruxellesu ove sedmice; njegov posjet bio je već dugo planiran.

Šest palestinskih nevladinih organizacija Izrael je svrstao među "terorističke organizacije"

Humanitarna koordinatorica Ujedinjenih naroda Lynn Hastings izjavila je u ponedjeljak da klasifikacija "još više povećava" pritisak na organizacije civilnog društva širom okupiranog palestinskog teritorija. UN je također u kontaktu s izraelskim vlastima kako bi saznao više o optužbama, rekla je Hastings.

Zahtjev za dokazima

Izrael je ranije optužio PFLP da se financira putem nevladinih organizacija te da su radnici nevladinih organizacija koji su navodno povezani s PFLP-om bili uključeni u terorističke napade na izraelske građane.

Ranije optužbe o zlouporabi fondova EU u vezi s nizom palestinskih partnerskih organizacija pokazale su se neutemeljenima, rekao je glasnogovornik EU Stano na brifingu za novinare u ponedjeljak. EU je, kako je naglasio Stano, u fazi razmjene (informacija) s izraelskim vlastima po ovom pitanju.

Naredba Ministra obrane Bennyja Gantza također je izazvala nezadovoljstvo u izraelskoj vladajućoj koaliciji - savezu desnih stranaka, lijevog centra i lijevih stranaka, kao i jedne arapske stranke. Iz desničarskog tabora je došlo odobravanje, ali ljevičarska Meretzova frakcija je nasuprot tome dovela u pitanje Gantzov pristup. Ministar zdravstva Nitzan Horowitz, koji pripada Meretzu, pozvao je ministra obrane da predoči kabinetu dokaze koji su doveli do odluke. Izraelski mediji izvijestili su u nedjelju da određeni sigurnosni krugovi tvrde da postoje "jasni" dokazi protiv palestinskih organizacija.

Vlada SAD-a također je zatražila više informacija. Glasnogovornik američkog State Departmenta, Ned Price, je već u petak rekao novinarima da SAD nisu primile nikakvo "predupozorenje" o tom pitanju i da sada očekuju "više informacija" od Izraela. To su, prema medijskim izvještajima, sigurnosni krugovi u Izraelu odbacili. Očekuje se da će izraelsko izaslanstvo, uključujući predstavnike izraelske domaće tajne službe Shin Bet, ove sedmice u Washingtonu predstaviti povjerljive dokaze.

