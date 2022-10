„Kraj mini džet-lega“

Brisel mora ponovo da govori o promjeni vremena. Jer još nije ukinuta. A to je zapravo trebalo da se desi odavno. Komisija Evropske unije je 2018. godine predložila da se ukine ljetnje i zimsko računanje vremena.

U daleko najuspešnijoj onlajn anketi više od 80 odsto od 4,6 miliona učesnika bilo je za. Uglavnom su to bili Nijemci, plus nekoliko glasova iz Austrije i Luksemburga. I Evropski parlament je velikom većinom podržao prijedlog. Ono što još nedostaje jeste odobrenje 27 zemalja EU. Ali one jednostavno nisu ništa uradile godinama.

Lopta je u rukama država članica

„Poslednja rasprava održana je 2019. godine“, kaže portparol komisije Adalbert Janz. „Lopta je dakle i dalje u polju država članica.“ I tu će ostati u dogledno vrijeme. Jer očigledno niko u evropskim prijestonicama ne želi da se bavi dosadnom temom.

Iz Berlina poručuju da Evropa trenutno ima potpuno drugačije brige s obzirom na pandemiju korone, rat u Ukrajini i energetsku krizu. Evropski parlamentarac iz redova bavarske Hrišćansko socijalne unije (CSU), Markus Ferber je deklarisani protivnik promjene vremena i ne želi više da trpi „mikado“ EU.

„Mogu samo da pozovem ministre saobraćaja da se sada konačno okupe. Vještačko okretanje sata je kao mini džet-leg koji sami sebi namećemo svakih šest mjeseci. Ovo bi trebalo da se završi sada.“

„Nije lako ali je rješivo“

Međutim, stvar je komplikovanija nego što se očekivalo. Jer svaka zemlja EU mora sama da odluči da li njeni građani treba da žive stalno po ljetnjem ili po zimskom računanju vremena. I tu počinju problemi. Da li još uvijek postoji velika vremenska zona sa 16 zemalja? Ili putnici na granici moraju da mijenjaju sat dva puta dnevno? Šta je sa vozom i aerodromima? Da li će zimi u Španiji uskoro biti svjetlo u 10 sati, dok će u Poljskoj biti mrak u 14.30? Pitanje sustiže pitanje.

Nije lako, ali je rješivo, smatra poslanik SPD-a Ismail Ertug: „Zemlje članice su pozvane, jasno i glasno od strane Evropskog parlamenta, da pronađu rješenje kako da se nose sa promjenom vremena i, ako se promjena vremena ukine, kako da na kraju obezbijede da u EU ne postane pačvork pokrivač. Stoga je krajnje čudno da se države članice time uopšte ne bave“.

Da li je baš tako komplikovano?

Zemlje članice, međutim, guraju Crnog Petra u pravcu Evropske komisije. Zato što, prema češkom Predsjedavanju Savjetu EU, ona nije obezbijedila sveobuhvatnu procjenu uticaja potrebnu za okončanje promjene vremena – što vlasti u Briselu vide sasvim drugačije. Erik Mamer, portparol predsjednice Komisije Urusle fon der Lajen, prima to sa humorom i srećan je što će za vikend spavati sat duže.

Pa ipak: situacija je zbrkana - i vjerovatnoća da od toga neće biti ništa je sada prilično velika. Od toga strahuje i poslanica Zelenih, Ana Deparne-Grunenberg, koja upozorava da će projekat „polako umrijeti”.

Autor: Stefan Uberbah, ARD/ Brisel

