Pod naslovom „Kosovo u ofsajdu" dnevni list Frankfurter algemajne cajtung donosi komentar Rajnharda Vezera koji navodi da premijer Kosova Aljbin Kurti „ima dugu istoriju konfrontacija sa zapadnim saveznicima svoje zemlje".

Autor tako podsjeća na proteste koje je Kurti organizovao protiv misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, protiv mirovnog plana UN za konflikt sa Srbijom, a i da se „od početka protivio sporazumu kojim je EU prije deset godina želela da postigne normalizaciju odnosa između Srbije i njene bivše pokrajine“.

„Dakle, kada kao premijer sabotira primjenu sporazuma, on je konsekventan. Kada bi čovjek bio naklonjen Kurtiju, mogao bi njegovo držanje da opiše kao dosljednost. Ali, u stvarnosti, to je tvrdoglavost kojom on šteti svojoj zemlji. I to, moguće je, trajno.“

Kurti je za sada prokockao podršku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ocjenjuje autor. „U Briselu više ne važi Srbija kao remetilački faktor na Balkanu, već Kosovo – i to uprkos činjenici da Beograd nije promijenio opstruktivno držanje kojim je godinama sprečavao rješenje konflikta. Očito Kurti nije shvatio koliko je Zapadu važno da Balkan ostane miran u kontekstu ruskog napada na Ukrajinu“, procjenjuje autor frankfurtskog lista, a na kraju dodaje i sljedeće:

„Cinični moćni političar u Beogradu Aleksandar Vučić je drugačiji kalibar. Za unutrašnju upotrebu podstiče prorusku propagandu – a isporučuje oružje Ukrajini."

„Igra sa vatrom, koja lako može da se otme kontroli“

I švajcarski dnevni list Noje cirher cajtung donosi tekst o Kosovu, a autor članka Andreas Ernst ovako objašnjava razloge promjene odnosa Vašingtona i Brisela prema Prištini:

„Premijer Kurti bi time trebalo da se prinudi na povlačenje svoje specijalne policije sa sjevera Kosova i sprovođenje izbora u četiri opštine. Brisel je dodatno otkazao posjetu na visokom nivou sa predstavnicima kosovske vlade i privremeno obustavio finansijsku podršku zemlji. U slijedećem koraku, zemlji prijeti suspenzija Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji koji reguliše odnose EU i Kosova. I planirano uvođenje dugo priželjkivanog bezviznog režima za građane Kosova, Brisel bi mogao da odgodi. Već početkom mjeseca Sjedinjene Američke Države su zaustavile svoju podršku za priznavanje Kosova u međunarodnoj zajednici i otkazale zajedničku vojnu vežbu“, piše švajcarski list uz ocjenu da je „koncentrisana kaznena akcija protiv zemlje koja je 2008. postala nezavisna uz pomoć Zapada – bez presedana.“

Aleksandar Vučić i Albin Kurti Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance / Boris Grdanoski/AP/picture alliance

Autor potom opisuje poznate činjenice koje su zaoštrile odnose Prištine i Zapada – Kurtijevo odbijanje da prihvati zapadne prijedloge za smirivanje sukoba na sjeveru Kosova.

„On se sa začuđujućom tvrdoglavošću drži svoje legalističke strategije u kojoj se integracija buntovnog dijela zemlje posmatra kao čisto pravna stvar. Prema tom tumačenju, radi se samo o tome da se tamo primijene zakoni Kosova, a ostalo će se samo po sebi srediti. Kurti je uputio poruku Briselu da novi izbori dolaze u obzir tek kada pohapsi podstrekače nereda. I prisustvo specijalne policije bi tek tada moglo da se smanji."

Autor potom opisuje hapšenje jednog navodnog podstrekača nereda u Mitrovici, privođenje tri kosovska policajca koje je obavila policija Srbije, kao i zabranu uvoza srpske robe i prelaska granice sa srpskim tablicama.

„To je opasan razvoj događaja. Ništa od toga se ne dešava bez zelenog svjetla iz Beograda i Prištine, mada nije u interesu ni jedne ni druge vlade da dođe do otvorenog sukoba. Ipak, te provokacije su igra s vatrom, koja lako može da se otme kontroli. Sve to je propraćeno medijskim kampanjama koje posebno srpski predsjednik Aleksandar Vučić vodi krajnje agresivno“, piše Noje cirher cajtung.

„Zapadni krizni menadžeri tačno znaju da sa svakim danom raste rizik eskalacije. Zato svojim mjerama vrše pritisak na Kurtija da organizuje izbore na sjeveru Kosova i da razradi prijedlog djelimično autonomne Zajednice srpskih opština.“

„Kurti je poznat po tome da ne izbjegava sukobe", navodi švajcarski list, „ali na duže staze neće moći da odbija prijedloge iz Brisela i Vašingtona. Priština je dugoročno zavisna od zapadne pomoći, i ekonomski i diplomatski.“

Gervala-Švarc: Zapad prijeti Prištini umjesto Beogradu

Na istu temu, prije nekoliko dana za berlinski Tagesšpigel je, između ostalog, govorila i ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala-Švarc. Za nju su nedavni sukobi na sjeveru Kosova znak da je „Vučić dobio šta je htio – etapnu pobjedu nasilja“.

Za Doniku Gervalu-Švarc su nedavni sukobi na sjeveru Kosova znak da je „Vučić dobio šta je htio – etapnu pobjedu nasilja Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

„Sada znamo da su napadi na Kfor u Zvečanu organizovani iz Srbije uz pomoć nasilnih hordi kriminalaca, svojevrsne mini-kopije Vagnerovih plaćenika. Sada znamo imena i vezu sa srpskom državom“, kaže kosovska ministarka.

„To je novi kvalitet: Srbija je snažno napala NATO-trupe. To je test da se vidi kako će Zapad reagovati. A nije reagovao prijetnjom sankcijama Srbiji – već sopstvenom savezniku“, kaže Gervala-Švarc.

„Kada Vučić pošalje svoje nasilnike, od nas se traži da popustimo pred nasiljem. Kakav fatalan signal! To će dugo imati uticaja. Teško da je moglo bolje da ispadne za Moskvu“, kaže ministarka.

Ona je ujedno upozorila na mogućnost dalje eskalacije: „Ako mi na Zapadu ne razumijemo da ovo nisu lokalni događaji, već namješteni sukobi pod maskom laži o ugroženim manjinama – kao u Ukrajini, kao sa Miloševićem devedesetih – onda prijeti slijedeća eskalacija. Jedan visoki američki diplomata mi je prije nekoliko mjeseci rekao: ’Bila si u pravu, potcijenili smo Ruse na Balkanu.’ Prekretnica u zapadnoj strategiji potrebna je i na Balkanu. Zapad ne smije da se probudi kada bude prekasno, kada krenu tenkovi. U svakom slučaju, Kosovo će se braniti, a drugi će nam pomoći“, kaže ministarka.

Na pitanje šta su po njoj razlozi neuspjeha dijaloga između Kosova i Srbije koji se vodi već više od deset godina, Gervala-Švarc kaže da predsjednik Srbije „neće dogovor“ i da „njemu treba eskalacija“.

Kako kaže, „Evropska unija redovno posustaje, želeći da kupi Srbiju evrima i smirivanjem. Ali, Vučić je duboko rasistički nacionalista, autokrata koji prezire demokrate. On je glavni čovjek Moskve u regionu, on krši sporazume sa EU bez ikakvih posljedica. Zato on EU doživljava kao ’papirnog tigra’, a u najboljem slučaju kao ’bankomat’“, kaže ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala-Švarc.

Priredili D.Dedović/D.Roščić

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu