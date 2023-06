Kosovo teatar apsurda

Austrijski Standard, u reportaži sa sjevera Kosova, piše da se na licu mjesta odvija teatar apsurda.

„Situacija je nadrealna, jer niko tačno ne zna zašto se ovdje još prosvjeduje ili zašto je ovdje toliko policajaca i vojnika. Prošle sedmice ljudi su ovdje demonstrirali protiv toga što jedan Albanac započeo svoj mandat gradonačelnika", piše Standard.

List piše da su, nakon posljednjih nemira, EU i NATO duboko šokirani jer na Kosovu u posljednjih 20 godina nije bilo takve eskalacije nasilja.

„Srpkinje žele nastaviti protestirati dok se kosovska specijalna policija Rosu ne povuče. 42-godišnja liječnica Jelena K. kaže da njezina kći više iz straha ne izlazi iz kuće jer je protekle sedmice morala proći kroz redove vojske i policije na putu do škole. Svi se plašimo albanske policije, kaže ona. Rosu je na lošem glasu među Srbima na sjeveru Kosova: postoje vjerodostojna izvješća o etnički motiviranoj brutalnosti nad Srbima", piše Standard.

Albanci okupljeni u južnom dijelu Mitrovice Foto: Dejan Simicevic/AP/picture alliance

No, države EU-a se zalažu za to da u četiri srpske opštine na sjeveru Kosova budu organizirani lokalni izboriu avgustu ili septembru. Međutim, to bi imalo smisla samo ako bi na lokalnim izborima sudjelovale Srpkinje i Srbi. „Izašli bismo na izbore ako prethodno bude osnovana Zajednica srpskih opština", kaže Jelena K. Kosovska strana je međutim protiv takve zajednice jer je zabrinuta da bi se Srbija onda uvijek mogla miješati u unutarnja pitanja susjedne države koju ne priznaje kao nezavisnu", piše Standard.

List piše da je svakodnevnica na sjeveru Kosova uvijek politički nabijena jer problem nikada nije riješen.

List piše kako „neki albanski nacionalisti na terenu žele da se Kosovo i Albanija spoje u Veliku Albaniju". „Oni tvrde da njima pripada i sjeverni dio Kosova. Jedna država za sve građane je njima strana", piše Standard.

U fokusu Priština

„Udruženim snagama su EU i SAD nakon sedmice dana stavile pod kontrolu eskalirajući sukob između Kosova i Srbije", piše Neue Zuercher Zeitung. List piše da je „ipak glavna meta krizne diplomacije Zapada Priština. „Vašington, najvažniji saveznik Kosova, sve više iritira Kurtijeva neposlušnost. Amerikanci su, što je prvi put, sada poduzeli kaznene mjere protiv Prištine", piše NZZ.

„Osmodnevna kriza drastično je pokazala koliko brzo sigurnosna situacija na sjeveru Kosovo može izmaći kontroli. Međutim, to se ne događa spontano, već uvijek putem ciljanih provokacija jedne ili obje strane", piše NZZ.

