Kosovo - puna eskalacija samo odložena

Direktor istraživanja u beogradskom Centru za međunarodne i bezbjednosne poslove (ISAC fond), Igor Novaković, ne dijeli optimizam evropskog posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka da bi naredne godine moglo doći do sporazuma između Srbije i Kosova: „Oni su napravili taj francusko-njemački prijedlog koji je na sebe preuzela Evropska unija, ali za probijanje bilo čega potrebno je mnogo veće angažovanje EU na terenu. Oni sebe godinama nisu sagledavali kao ključnog geopolitičkog aktera koji mora da se angažuje."

Ono što jeste novo, smatra Novaković, je izjava američkog specijalnog izaslanika za dijalog Gabrijela Eskobara koji je najavio da će SAD preuzeti na sebe formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) sa ili bez Vlade Kosova sačiniti prijedlog kako bi ona trebalo da izgleda. „Eskobar je rekao da planiraju da pokrenu razgovore o ZSO tek u aprilu, a to govori da su ti rokovi vrlo fleksibilni", kaže Novaković.

On ujedno podsjeća da je sporazum iz 2013. kosovska skupština ratifikovala: „Ratifikacija znači da su te odredbe postale dio pravnog sistema Kosova i da imaju jaču snagu od domaćih zakona. Drugim riječima, postoje svi preduslovi bez obzira na odluku Ustavnog suda Kosova da se određena rješenja implementiraju. Ovde je, međutim, problem taj što je politička elita u Prištini toliko demonizovala ZSO, da oni jednostavno ne mogu da uzmaknu. Ono čega se ja bojim jeste da taj američki proces oko Zajednice neće rezultirati praktičnom primjenom na terenu", kaže Novaković.

„Uzmi ili ostavi"

Nešto drugačijeg mišljenja je Visar Imeri, direktor prištinskog Instituta za socijalne politike „Musine Kokalari". On trenutnu krizu koja je na ivici sukoba vidi kao uvod u odluku o formiranju ZSO: „Mislim da je ova situacija na Sjeveru korisna obojici lidera kako bi približili ideju kompromisa svom narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već je počeo da govori o 'dva puta – ili rat ili dijalog'. Nešto slično se čuje i u Prištini – 'ili ZSO ili rat'," kaže Imeri.

Poruku Eskobara, Imeri vidi ovako: Kurti će „ili početi sa formiranjem ZSO u datom roku, ili morati da počne da razmišlja o tome kako da ode sa vlasti. A postoji i treća mogućnost – da dobijemo dokument, kao što je slučaj sa francusko-njemačkim planom, koji će biti okvir za to kako će ZSO izgledati i funkcionisati. Taj papir će ponovo doći od neke države iz međunarodne zajednice i biće nam predstavljeno kao 'uzmi ili ostavi' dokument. Ako taj proces bude pokrenut, formiranje ZSO neće nužno morati da se završi, ali će to biti dovoljno da se otvore vrata za razgovor o drugom dijelu EU plana o kome je Vučić vrlo nerad da pregovara", ocjenjuje Imeri za DW.

Novaković međutim upravo u takvom scenariju vidi crvenu liniju Beograda: „Ono gdje ja mislim da Beograd neće popustiti jeste pitanje formiranja ZSO. Neće biti govora o novim pregovorima dok se prethodno ne ispuni ono što je već dogovoreno."

U sukobu ta dva pristupa – početak pregovora o ZSO, pa formiranje nakon postizanja sveobuhvatnog dogovora ili formiranje ZSO, pa pregovori o sveobuhvatnom dogovoru - Imeri vidi uzrok najnovije krize i barikada na sjeveru.

Do sada se „igrao šah"

Dok je formiranje ZSO uslov Srpske liste za povratak Srba u kosovske institucije, uslovi za uklanjanje barikada bili su povlačenje Specijalnih jedinica kosovske policije sa sjevera, kao i puštanje trojice uhapšenih Srba. U srijedu je, nakon dvije i po nedelje barikada, na zahtjev specijalnog tužioca jedan od uhapšenih, Dejan Pantić, prebačen iz sudskog u kućni pritvor. To je, uz garanciju koju je Kosovo dalo EU i SAD da neće biti hapšenja zbog učešća na protestima i barikadama, bilo dovoljno za odluku o povlačenju barikada čije se sprovođenje očekuje u narednim danima.

Dva bivša kosovska policajca optužena su inače zbog podrivanja ustavnog poretka, pokušaja ubistva, terorizma i ratnih zločina. U srpskoj zajednici na Kosovu naširoko se dovodi u pitanje kredibilitet tih optužbi, a česte pojave navodnih spiskova osumnjičenih za ratne zločine ili organizovani kriminal na kojima se sada već nalazi više stotina Srba, vide se kao pokušaj zastrašivanja zajednice. Ozbiljne frustracije u zajednici izaziva i višemjesečno prisustvo teško naoružanih albanskih specijalaca u većinski srpskim sredinama, te pet policijskih baza izgrađenih u Leposaviću i Zubinom Potoku na privatnoj imovini koja je eksproprisana tek nakon početka izgradnji baza i bez konsultacija s lokalnom srpskom zajednicom.

O tom uslovu, čini se, nije bilo riječi u pregovorima proteklih nedelja, ali je na sastanku sa kosovskim Srbima u Raškoj u srijedu, Vučić obećao da će se zalagati da se situacija sa specijalnom policijom vrati na period od februara 2022. od kada je intenzivirano njihovo prisustvo.

Ipak, mjeseci ulijetanja iz jedne u drugu krizu na severu Kosova vode zaključku da je puna eskalacija samo odložena, a ne i izbjegnuta. „Ukoliko se progon Kurtija nastavi, nove barikade će sjever zatvoriti za prištinske institucije zauvijek", poručili su predstavnici kosovskih Srba.

Visar Imeri za DW kaže da ne isključuje političku volju stanovnika na sjeveru, ali da ipak vjeruje da je „erupcija na sjeveru orkestrirana i kontrolisana": „To možda nije rezultat dogovora Beograda i Prištine, ali je ipak svako odradio svoj dio. To ne garantuje da situacija neće dalje eskalirati, ali do ovog trenutka je izgledalo kao da se igra šah. Obje strane se repozicioniraju prije nastavka dijaloga. Kurti je pokušavao da pokaže da može da ostvari suverenitet koristeći policijske snage Kosova, vladavinu prava, dok Vučić poručuje da je zapravo on taj koji kontroliše Sjever."

Tenzije na Kosovu – i dalje bez rješenja

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu