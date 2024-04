Kosovo: Feministkinja Zana Avdiu u borbi protiv mačo kulture

Zana Avdiu dobro zna šta znači kada je mrze: tiho i skoro neprimijetno dok šeta ulicama Prištine, ali i glasno i ljutito na društvenim mrežama i na televiziji. Ova tridesetogodišnjakinja je aktivistkinja i zalaže se za prava žena u svojoj domovini Kosovu. Šta god da je u pitanju – nasilje u porodici, seksizam, mačo kultura, patrijarhat, tradicionalna porodična slika kosovskog društva – Zana Avdiu uvijek ima svoje mišljenje i ne plaši se podijeliti ga javno - kako u emisijama na televiziji, tako i sa njenih 32.000 pratitelja na Facebooku.

"To su bili slabi muškarci. Oni koji su morali da zgaze ženu kako bi se osjećali moćno", stoji na plakatu za vrijeme protesta u Prištini u augustu 2021. godine kojim se željela skrenuti pažnja na povećano nasilje nad ženama i femicid Foto: Vjosa Çerkini/DW

Kada se nedavno na Kosovu raspravljalo o nacrtu zakona koji bi ženama omogućio pristup vještačkoj oplodnji čak i bez partnera, Avdiu je na Facebooku napisala: „Ženama ne trebaju muškarci da bi zatrudnile“. U ogorčenim komentarima koji su se ubrzo nagomilali ispod njene objave, Avdiu je, između ostalog, proglašena „neprijateljem kosovskog društva“. Ona je prijavila pet komentara.

Avdiu je svjesna da ovakvim izjavama provocira, ali provokacija je dio procesa i to je, kaže, naučila. Provokacija, debata, a onda možda u nekom trenutku dođe i promjena - to je njena nada. Avdiu vjeruje da se samo pričanjem o tome mogu razbiti duboko ukorijenjeni patrijarhalni obrasci razmišljanja unutar kosovskog društva. I zato ona priča.

“Žene na Kosovu se ne računaju”

Zana Avdiu radi kao ekonomski advokat tokom dana, a u slobodno vrijeme je posvećena ženskim pravima, na primjer povezujući žene koje su doživjele nasilje sa policijom i humanitarnim organizacijama, te objavljuje na društvenim mrežama.

Imala je samo 27 godina kada su je počeli redovno pozivati u večernje televizijske emisije. Od tada komentariše aktuelna politička dešavanja u emisiji “Pressing” za kosovsku televiziju T7. Ona je obično jedina žena u grupi muškaraca.

Gledanost je dobra – između ostalog i zbog kontroverzi koje izazivaju Zanine izjave. Spolja, nekim ljudima ona djeluje naivno, sa dugim nalakiranim noktima i prijateljskim osmijehom na usnama. Ali kada počne da govori, ona glasno iznosi teške teze i argumente začinjene činjenicama koje imaju za cilj da potkrijepe ono što je rečeno.

„Više od 69 posto žena na Kosovu doživljava nasilje", kaže ona, ili „U Evropi 88 posto saobraćajnih nesreća izazivaju muškarci, a na Kosovu je taj broj vjerovatno čak i veći“.

Od početka je bilo kritika: "Naravno, to što sam mlada je jedan od razloga što su me mnogi napali. Ali još više me napadaju zato što sam žena", kaže Avdiu.

Žene su sve prisutnije u kosovskoj javnosti - najmanje trećinu sadašnjeg vladinog kabineta čine političarke, a Vjosa Osmani je već druga žena predsjednica zemlje. Ali za Zanu postoji jedno veliko „ali" u svemu tome. „Žene na Kosovu se ne računaju i nemaju nikakvog značaja“, kaže ta feministkinja. "One ne dobijaju nasljedstvo, sigurnost, poštovanje, prosperitet. To je sudbina žena na Kosovu", govori ona. Avdiu je samoj sebi postavila zadatak da to promijeni.

"Ženama nije dozvoljeno da kritikuju muškarce"

Zana Avdiu postala je poznata daleko van granica Kosova kroz incident na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru 2022. godine tokom utakmice između Srbije i Švajcarske. Kapiten švajcarske fudbalske reprezentacije bio je tada - i danas je - Granit Xhaka. Njegovi roditelji su kosovski Albanci koji su emigrirali u Švajcarsku prije nego što se Xhaka rodio. Tokom utakmice Svjetskog prvenstva u decembru 2022. godine izbila je svađa između Granita i klupe Srbije u 66. minuti. Razmjenjuju se uvrede i Xhaka se demonstrativno hvata za međunožje.

Na Facebooku i u kosovskom sportskom programu, Avdiu je kritikovala Xhakino ponašanje poslije utakmice. Ona govori da je taj gest nezreo, invazivan - i upoređuje Xhakino ponašanje sa ponašanjem "dječaka sa ulice".

"Ženama na Kosovu može da se desi sve" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok je TV rasprava još trajala, Ragip Xhaka, otac fudbalera se javio uživo u program i zaprijetio Zani da će „odgovarati" za svoju kritiku, te tom prilikom joj poručuje da treba da pripazi na svoju porodicu. "Kada se to dogodi, biće prekasno, to garantujem svojim životom. Vi ne poznajete porodicu Xhaka", rekao je on tada. Avdiu trpi Xhakinu tiradu i ukočeno se smiješi. Ali Xhakin bijes je samo početak. Aktivistkinja je u narednih nekoliko dana primila više od 11.000 prijetnji i komentara sa govorom mržnje, a 200 ih je predala policiji na dalju istragu.

Za Avdiu je sada iz ove perspektive jasno: "Problem je bio u tome što je žena kritikovala muškarca. Nije se radilo o patriotizmu ili očuvanju snažnog nacionalističkog identiteta [protiv bivšeg ratnog neprijatelja Srbije, prim. urednika]", govori onda i dodaje: Za muškarce, žena koja ima mišljenje je najveća prijetnja patrijarhalnom društvu i oni žele da ućutkaju taj glas.

Seksistički komentari kao pozadinska buka cijelog života

Prijetnje u mjesecima koji su uslijedili kretale su se od neprijateljstva do poziva na linč. I promijenili su život Zane Avdiu. “Bila sam pod zaštitom policije oko mjesec dana”, kaže ona. Avdiu do danas izbjegava javna mjesta i više ne koristi javni prijevoz - iako inače zagovara što manje korištenje privatnih automobila. Ali, ovo je ono što je Avdiu naučila tih mjeseci je da je sigurnost ponekad važnija od principa. “To vrijeme mi je potpuno promijenilo svakodnevni život”, prisjeća se danas.

Tokom Svjetskog prvenstva 2018. kapiten švajcarske reprezentacije Granit Xhaka pokazuje dvoglavog orla za vrijeme utakmice sa Srbijom Foto: Laurent Gillieron/Keystone/dpa/picture alliance

Za vrijeme intervjua DW-a sa Zanom u jednom kafiću u Prištini, petorica muškaraca iznenada zastaju pored stola i pokušavaju da je isprovociraju seksističkim komentarima. Avdiu na njih mirno odgovara, a zatim se vraća kafi i razgovoru. Neželjeni komentari, grube uvrede su s godinama postali stalna pozadinska buka njenog života.

Zana Avdiu zna da se ne radi toliko o njoj kao osobi. Radi se o onome što ona utjelovljuje: kritici društva u kojem muškarci prvenstveno odlučuju. "Ovdje sam da se borim protiv ovog mentaliteta koji prihvata nasilje, koji prihvata ugnjetavanje, koji prihvata dominaciju - taj mentalitet patrijarhalnog i konzervativnog društva", kaže ona.

Od novembra 2023. Zana Avdiu vodi svoju TV emisiju na T7, Zanat. To je prostor za diskusiju poput onih kojima je Avdiu prisustvovala na stotine puta. Ali jedan bitan detalj je drugačiji: učesnici diskusije su prvenstveno žene. Avdiu sjedi u sredini, moderira. Izgleda zadovoljno.