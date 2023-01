Korona: podvarijanta XBB.1.5 se širi i Europom

Podvarijanta XBB.1.5 varijante koronavirusa omikron, prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), napreduje i u Europi. Najnoviji podaci iz pojedinih europskih zemalja ukazuju na sve veću zastupljenost te podvarijante, rekao je na online konferenciji za novinare u Kopenhagenu Hans Kluge, direktor ureda SZO-a za Europu.

On je pojasnio da je za sada riječ o manjem broju slučajeva, ali da ta brojka raste. Radi se na analizi potencijalnog djelovanja, istaknuo je Kluge. I dodao da si nakon tri godine pandemije ne možemo priuštiti novi pritisak na zdravstvene sustave.

I njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD) je prošli tjedan izrazio zabrinutost zbog nove podvarijante. Ona se posebno brzo raširila u Sjedinjenim Američkim Državama i potisnula varijante koronavirusa koje su do sada ondje prevladavale. Na sjeveroistoku SAD-a je XBB.1.5 po prvi put uočen u listopadu, a dominantna varijanta postao je već polovicom prosinca.

SZO: „Do sada najzaraznija podvarijanta"

Prema informacijama koje je prenijela Maria Van Kerkhove, voditeljica SZO-ovog programa za suzbijanje pandemije koronavirusa, ovo je „najzaraznija podvarijanta koja je do sada otkrivena". No ona je također istaknula kako još nema naznaka da bi XBB.1.5 mogao uzrokovati teža oboljenja nego druge varijante koronavirusa.

Epidemiolog iz Bremena Hajo Zeeb je rekao kako se može biti relativno siguran da će XBB.1.5 idućih mjeseci postati dominantna varijanta i u Njemačkoj. Ali i on smatra da nema razloga za zabrinutost.

Kluge: „Nema neposredne opasnosti zbog korone u Kini"

Što se tiče pogoršavanju situacije s koronom u Kini, Kluge je prenio aktualne procjene Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) da rast broja zaraženih u Kini vjerojatno neće imati većeg utjecaja na epidemiološku situaciju u Europi. Prema raspoloživim podacima, u Kini kruže varijante koje su već uočene u Europi i drugim krajevima svijeta, rekao je Kluge.

No on upozorava da treba biti na oprezu i smatra da nije loše poduzimati državne mjere radi zaštite građana. Ali, prema njegovom mišljenju, zemlje koje su uvele ograničenja za putnike iz Kine trebale bi paziti na to da se te mjere baziraju na znanstvenim spoznajama, da su razmjerne i da ne diskriminiraju nikoga.

ajg/tagesschau.de