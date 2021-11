Korona alarm u Njemačkoj: Klinikama prijeti preopterećenost

Više od 28.000 novih infekcija virusom korona zabilježeno je u Njemačkoj tokom jednog dana, izvijestio je Robert Koch Institut. Zabilježeno je 126 smrtnih slučajeva i porast sedmodnevne incidencije. Još prije četiri sedmice je u istom vremenskom periodu zabilježeno skoro 12 hiljada manje.

Sedmodnevna incidencija porasla na 130,2

Sedmodnevna incidencija - dakle broj novih infekcija među 100.000 stanovnika u roku od sedam dana - sada je 130,2 i tako jeznačajno poraslai u odnosu na srijedu ove sedmice i prošli četvrtak: u srijedu je iznosila 118,0, a sedam dana ranije na 85,6.

U tri njemačke savezne zemlje je čak sedmodnevna incidencija prešla 200. Riječ je o Tirinškoj, Saskoj i Bavarskoj.

126 smrtnih slučajeva u jednom danu

Broj smrtnih slučajeva za koje se može dokazati da su povezani s infekcijom koronom također se ponovno povećava: prema RKI-ju, u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronom ili sa njom umrlo je 126 ljudi širom Njemačke, a prije tačno sedam dana bilo je 67 smrtnih slučajeva.

Njemačko udruženje bolnica pak govori o „kritičnoj situaciji pandemije". Iako se čini da je stopa hospitalizacije trenutno niska (trenutno iznosi 3,07) , predsjednik uprave Njemačkog bolničkog društva Gerald Gaß upozorava da je u klinike u roku od sedam dana primljeno znatno više pacijenata s korona virusom. "Ako se ovaj razvoj nastavi, imat ćemo ponovo 3000 pacijenata na intenzivnoj njezi za dvije sedmice", rekao je on. On je rekao da si to klinike doduše mogu dozvoliti, ali ipak ne bez smanjenja aktivnosti u redovnom pružanju usluga pacijentima.

Njemačko udruženje bolnica govori o "kritičnoj situaciji pandemije"

Prema državnom registru popunjenosti kreveta intenzivne njege, koji vodi Njemačko interdisciplinarno udruženje za intenzivnu njegu i hitnu medicinu (DIVI), trenutno se u njemačkim bolnicama na jedinicama intenzivne njege liječi oko 1.800 oboljelih od korona virusa i još gotovo 4.300 na drugim kliničkim odjelima. Za usporedbu: U januaru je oko 5700 ljudi bilo na intenzivnoj njezi zbog Covida-19.

U jutarnjem programu javnog servisa ARD, šef DIVI-ja Uwe Janssens je rekao da su sve veći problemi na jedinicama intenzivne njege također uzrokovani nedostatkom poboljšanja radnih uvjeta. Isto tako, kako je rekao, nije došlo do boljeg plaćanja osoblja.

No, ne samo u klinikama, već i na području njege, situacija prijeti da se ponovno pogorša s povećanjem broja korona-pacijenata. Pritisak na zaposlenike ponovno raste, kritizirala je Claudia Moll, političarka SPD-a zadužena za zdravstvo. Ona je rekla da posao često funkcionira samo ako su zaposleni preopterećeni, te da oni često dolaze na posao ranije, a odlaze kasnije kako bi obavili sve zadatake.

Montgomery se zalaže za više vakcinacije

Predsjednik Svjetske liječničke udruge Frank Ulrich Montgomery još jednom je u listu "Augsburger Allgemeine" naglasio da se cijepljenjem značajno smanjuje rizik od teškog toka bolesti:

„Moramo učiniti sve što je u našoj moći da povećamo stopu cijepljenja. Ako stanovništvo ima visoku procijepljenost, mnogo je više blažih tokova bolesti – ne moraju ići u bolnicu, ali mnogo necijepljenih i dalje i dalje dožive teški tok bolesti", kaže on.

Prema navodima RKI u međeuvremenu je u Njemačkoj u potpunosti cijepljeno,dakle sa dvije doze, najmanje 66,4 posto stanovništva, a oko 69,2 najmanje jednom dozom.

