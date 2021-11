Koristi li „Fridays for Future“ nacističke parole?

Tokom klimatskog štrajka „Fridays for Future"sredinom oktobra, aktivisti su kako na društvenim mrežama tako i na samim demonstracijama koristili slogan, koji je sporan: U jednom postu na Instagramu je uz sliku sa demonstracija ispred sjedišta stranke SPD u Berlinu pisalo: "Ko nas je izdao...?". Odgovor Socijaldemokrati!" je, prema navodima, medija bilo dodano tokom demonstracija.

Na to su ogorčeno reagirali brojni socijaldemokrati, ali i političari iz drugih stranaka te brojni komentatori. Berlinski socijaldemokrat Robert Pietsch ne twitteru je postavio sliku predizbornog plakata NSDAP-a na kojem se također koristio slogan u neznatno drugačijem obliku: "Ko nas je izdao...? Socijaldemokrati". Pietsch je napisao: "Ne razumijem kako prosvijećeni progresivni ljudi uvijek iznova izbacuju ovaj slogan, čiji povijesni kontekst uključuje i nacističko doba i činjenicu da su hiljade socijaldemokrata ubijene pod njim."

Demonstranti su u Berlinu uzvikivali sporni slogan

Nacistička retorika ili popularna izreka?

Ovo tumačenje, međutim, opet je izazvalo kritike. Urednik časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Patrick Bahners, odgovorio je: "To je krilatica u njemačkom političkom jeziku i oduvijek se koristila za ljevičarsku kritiku SPD-a. Mladi pokazuju svijest o povijesti, s dozom ironije."

CDU-ov stručnjak za unutarnje poslove Christoph de Vries je za list "Bild" govorio o "nacističkoj i komunističkoj retorici" koja "ne smije biti dozvoljena u Njemačkoj". Ako se „Fridays for Future" dodatno radikalizira, pokret mora, prema njegovom mišljenju, promatrati Ured za zaštitu ustavnog poretka.

Parola je svoj vrhunac doživjela tokom Weimarske Republike

Zapravo, slogan potječe iz dana Novembarske revolucije 1918. godine, iz koje je proistekla Weimarska Republika – a u početku su je radikalne lijeve skupine jasno koristile protiv SPD-a. Već tokom SPD-ovog odobrenja ratnih kredita Njemačkog carstva u Prvom svjetskom ratu - tzv. "Burgfrieden" (Građanski mir – op. red.) s carem i buržoaskim strankama - njemačka se socijaldemokracija rascijepila: kao rezultat toga, Nezavisna socijaldemokratska Stranka Njemačke (USPD) osnovana je 1917. "Izdaja", kojom je između ostalih žigosan Karl Liebknecht, se odnosila već na odnos SPD-a prema Prvom svjetskom ratu.

Karl Liebknecht

Kao lijevoradikalna parola protiv socijaldemokrata je potpuno sazrela nakon ubistva Karla Liebknechta i Rose Luxemburg od strane desničarskih i antirepubličkih vojnika Frajkora (paravojne jedinice s početkla 20. stoljeća – op. red.) 15. janura 1919. Prema do sada dostupnim istraživanjima to se dogodilo u najmanju ruku uz odobrenje političara SPD-a i kasnijeg ministra Carske odbrane (Reichswehr) Gustava Noskea. On također snosi političku odgovornost za gušenje tzv. Berlinskih martovskih borbi u kojima je ubijeno oko 1200 ljudi.

I u drugim gradovima Carstva su Frajkori i Carska odbrana (Reichswehr) koristili krvavo nasilje protiv ljevičarskih revolucionarnih napora koji su koštale života hiljade ljudi. Za Komunističku partiju Njemačke (KPD), tek osnovanu 1919. godine, bilo je stoga jasno ko ju je izdao - i od tada je u velikom broju propagirala i štampala taj slogan.

Korištenje od strane desničarskih krugovia i NSDAP

No, slogan je također bio vidljivo popularan u desničarskim političkim krugovima Weimarske Republike: koristili su ga tako i desničarski neprijatelji republike koji su za izgubljeni rat krivili revoluciju i demokraciju, budući da je Reichswehr ostao "neporažen na terenu" (Mit o nožu u leđa). Činjenica da su i nacionalsocijalisti prisvojili parolu za svoju propagandu je nesporna – i to dokazuju primjeri.

U stvarnosti, vojni poraz je bio neizbježan i časnici vrhovnog zapovjedništva, Erich Ludendorff i Paul von Hindenburg, svjesno su pokrenuli legendu o ubodu nožem u leđa. Civilni potpisnik njemačkog primirja, zastupnik Centra Matthias Erzberger, ubijen je 1921. godine od strane desničarskih terorističkih atentatora što je bila posljedica kampanje protiv njega.

Pod nacionalsocijalistima, članovi SPD-a i KPD-a su na kraju skupa postali žrtve progona i ubojstava.

Oživljavanje tokom 68.

Nakon Drugoga svjetskog rata, slogan je oživljen tokom studentskog pokreta iz 1968., koji je sebe ponovno vidio kao ljevičarske revolucionare, te je demonstracijama dodao sljedeće rime: "Ko nas je izdao? Socijaldemokrati! A ko je bio u pravu ? Karl Liebknecht!". (Orginal: : "Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Und wer hatte Recht? Karl Liebknecht!".)

I kulturološki, slogan je postao sastavni dio izvanparlamentarne ljevice. Kabaretist i tekstopisac Marc-Uwe Kling, na primjer, 2008. godine je aktualizirao slogan u obliku pjesme. Već 2003. godine bochumski punk sastav "Die Kassierer" objavio je pjesmu "The Political Song", koja ima samo dva retka, koja glase: "Ko nas je izdao? Socijaldemokrati! Ko je bio tamo? Stranka zelenih!" Prema izvješćima medija, potonja formula, koja je postala raširena nakon prvog sudjelovanja Zelenih u vladi na saveznoj razini 1998. godine - i njihovog naknadnog odobrenja misije Bundeswehra na Kosovu - također je bila uzvikivana u petak u Berlinu, prema medijskim izvještajima.

Dakle, ko danas koristi taj slogan, uglavnom to radi s krajnje ljevice protiv SPD-a. U tom je pogledu optužba da je riječ o nacističkom sloganu pojednostavljivanje i povijesno gledano uglavnom pogrešna. Međutim, njegova uporaba nije posve neproblematična: jer se koristiti formula koja je, u najmanju ruku povijesno gledano bila zlouporabljena - i naišla je na ogorčeno odbijanje mnogih socijaldemokrata. Optužba, koja glasi da je na ovaj ili onaj način riječ o radikalnom sloganu stoga se ne može u potpunosti odbaciti, ni povijesno ni trenutačno.

