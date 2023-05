Konvoj iz Republike Srpske za Vučića

„Srbija nade" - naziv mitinga u Srbiji koji organizuje Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića poklapa se sa nadama stranaka u Republici Srpskoj, kako onih na vlasti tako i opozicionara, koji ne biraju sredstva da se dodvore zvaničnom Beogradu. Bez izuzetka, svi osim jednog opozicionara - Nebojše Vukanovića, tako će stati rame uz rame sa Vučićem, koji opet balansira između vlasti i opozicije u RS - sa jedne strane održava dobre odnose sa vrhom vlasti na čelu sa Miloradom Dodikom, a sa druge, kako se špekuliše, pomaže formiranje opozicionog bloka na čijem je čelu Jelena Trivić, politička protivnica Dodika.

„Stabilnost Srbije apsolutno zavisi od pozicioniranja i snage koju ima predsjednik Vučić. Bilo kakva destabilizacija Srbije kroz ugrožavanje pozicije predsjednika Vučića je neprihvatljiva za RS“, rekao je Dodik prije odlaska u Rusiju, skrativši posjetu kako bi prisustvovao mitingu.

Kao jedan za nacionalni interes

Konvoji autobusa i privatnih automobila krenuli su jutros „koridorom", kako ne bi kasnili na miting podrške Vučiću, za šta su dobili i slobodan dan. Mitingu će prisustvovati mnogi stranački simpatizeri, kako stranaka okupljenih oko vlasti tako i onih opozicionih.

„Organizovali smo se u stranci, idemo sa nekoliko auta. Nekoliko autobusa je planirano, niko nije prisiljen da ide, svi koji idu su se dobrovoljno javili", kaže jedan član opozicionog bloka, koji nas je za detalje uputio na ranije izjave predsjednika političkih partija.

„I naravno da sam pristalica toga da se Srbija u tom pogledu ujedini, da se ta tragedija ne upotrebljava u političke svrhe. Jer opet ću ponoviti da ovdje, kada je bio slučaj (ubistvo Davida Dragičevića op.a), koji se ne može porediti, ovdje je sistem i režim to radio i zataškavao to ubistvo. Tamo to nije slučaj“, poručuje Jelena Trivić, koja je prije nekoliko dana imala i osnivačku skupštinu stranke Narodni front, za koju se špekuliše, da je produžena ruka vlasti u Srbiji.

Sa druge strane, opozicija u RS iskoristila je svaki dio tragedije u slučaju Dragičević te 2018. godine i višemjesečne proteste kako bi skinula SNSD sa političkog trona, što im nije pošlo za rukom. Sada i ostali opozicionari daju bezuslovnu podršku Aleksandru Vučiću, radeći suprotno od onog što su radili kada su protestovali protiv vlasti u Banjaluci prije pet godina.

Bude se SDS i PDP

„Veliki broj simpatizera, članova i rukovodstva PDP-a biće na skupu u Beogradu u petak, a isključivi razlog za to je podrška koju je Srbija pružila u prethodnoj deceniji“, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji opravdanje za odlazak na miting traži u investicijama iz Srbije.

„Više od milijardu evra direktnih investicija kroz razne zdravstvene, obrazovne, privredne i infrastrukturne projekte je došlo u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu“, naveo je Borenović.

Na miting podrške će i Srpska demokratska stranka u kojoj su ljuti, jer im Jelena Trivić preuzima članstvo sa svojom novom strankom. Zbog toga se mnogi pitaju da li će odlazak rukovodstva SDS-a možda iću u pravcu molbe prema Vučiću da se prestane sa ovom praksom. Gradonačelnik BanjalukeDraško Stanivuković (PDP) takođe podržava Vučića, ali kaže da su protesti teška tema.

„I ja sam bio neko ko je organizovao proteste. I ja sam bio neko ko je bio na strani kada su organizovani protesti protiv njega, znam i jedno i drugo. Ne mogu biti protiv bilo čega od toga. Ali ovo je jedna teška tema, za koju će biti potreban jedan duži oporavak“, diplomatski odgovara Stanivuković.

Dok nezavisni analitičari vjeruju da se radi o interesu svih strana, u ovom slučaju i Vučića kojem treba argument za vođenje dobre politike kroz podršku iz RS, ali i stranaka iz RS kojima treba podrška Vučića, ima i onih koji ne mare za podršku i ostaju dosljedni svojoj politici.

"Politički skup na kojem strankama iz RS nije mjesto"

Jedini politički prvak u Republici Srpskoj Nebojša Vukanović i njegova Lista za pravdu i red, neće u Beograd. Iako svjestan da možda ide na svoju političku štetu kada je riječ o podršci iz Srbije, Vukanović kaže da nema potreba za miješanjem u unutrašnje stvari Srbije, jer je ovo politički skup na kojem strankama iz RS nije mjesto.

„Ljudima mora biti jasno da smo mi jedini na političkoj sceni koji ne zavisimo ni od koga, maksimalno slobodni i nemamo bilo kakve tutore, mentore ili sponzore“, poručuje Vukanović.

Ujedinjena Srpska, kao satelit SNSD-a, u Beograd odlazi sa ozbiljnom organizacijom. Autobusi su spremni, kaže prvi čovjek ove stranke Nenad Stevandić.

„Ujedinjena Srpska je organizovala, odnosno pozitivno reagovala na zahtjev svojih članova. Ne znam sada sa koliko buseva, mini-buseva, možda nešto više od deset. Ne vidim tu ništa sporno, mi imamo potpisan sporazum o saradnji poslaničkih grupa Srpske napredne stranke i Ujedinjene Srpske“, podsjeća Stevandić, koji je među prvim potvrdio da će prisustvovati mitingu podrške Vučiću u Beogradu.

Veliki miting definisan je kao odgovor na proteste građana širom Srbije, čija masovnost raste svakog vikenda. Protesti „Srbija protiv nasilja", organizuju se zbog opšteg stanja u zemlji i rastućeg nezadovoljstva nakon dva masakra koja su se dogodila u Srbiji početkom mjeseca u kojima je ubijeno 18 osoba, među kojima desetoro djece. Niko iz Republike Srpske nije najavio odlazak na ovaj protest, koji će se održati u subotu, samo dan nakon mitinga podrške Vučiću.

