Kontroverze oko planova za deportaciju

Savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (Nancy Faeser) predstavila je u srijedu prijedloge za pooštravanje pravila o deportaciji, što je naišlo na različite reakcije.

Na primjer, FDP je ohrabrio: Planirano pojednostavljenje procedura je važan signal, rekao je poslanik te partije u Bundestagu Štefan Tome (Stephan Thomae) njemačkoj novinskoj agenciji dpa. Previše deportacija i dalje ne uspije: "To se mora promijeniti što je prije moguće. Država mora da obezbijedi da se njene odluke takođe mogu sprovoditi."

Nensi Fezer Foto: Bernd Riegert/DW

Tome je takođe rekao da će savezne, državne i lokalne vlasti morati da rade ruku pod ruku za pravu „ofanzivu repatrijacije“: "Savezna vlada mora osigurati da federalna policija ima više ovlašćenja u vezi sa repatrijacijama. Pokrajine moraju osigurati znatno više mjesta u pritvoru do deportacije a opštine ojačati svoje imigracione vlasti.“

Pro azil smatra da su osnovna prava onih koji traže zaštitu povrijeđena

Političarka Zelenih Lamija Kador (Lamya Kaddor) je u međuvremenu optužila Fezer za kršenje koalicionog dogovora vlade u Berlinu. U novinama medijske grupe Funke, političarka je kritikovala to što Fezer sada izdvaja "restriktivne aspekte" uprkos koordinisanoj proceduri za takozvani Migracioni paket II. „Očekujemo da se federalna ministarka unutrašnjih poslova drži dogovora – bez obzira na kandidaturu", rekla je Kador.

Ovo takođe ide predaleko za organizacije kao što je Pro azil. Debate o deportacijama ne dovode do „deportacije većeg broja ljudi, već do pooštravanja prakse deportacije i kršenja osnovnih prava onih koji traže zaštitu", objašnjava organizacija.

Postoji hitna potreba da se ubrzaju sudski postupci po pitanju prava boravka, smatraju u Njemačkom udruženju gradova i opština Foto: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Sindikat traži veća ovlašćenja

Sindikat njemačke policije (DPolG) je, s druge strane, opisao planove ministarke Fezer kao „necjelishodne“. Zamjenik predsjednika DPolG-a na saveznom nivou, Hajko Tegac (Heiko Teggatz), zahtijevao je da se federalnoj policiji da ovlašćenje da vraća ljude na unutrašnje granice. „Usljed toga, oni čiji su izgledi za ostanak blizu nule ne bi se ni uključivali u dugotrajne procedure.“ Papir ministarke Fezer je ocijenio kao „varljivu ponudu“.

Djelimično odobravanje od strane opština

Njemačko udruženje gradova i opština pozdravilo je prijedloge kao „prvi korak“, ali predstavljeni dokument za diskusiju ni za njih ne ide dovoljno daleko. Postoji hitna potreba da se ubrzaju sudski postupci po pitanju prava boravka, rekao je izvršni direktor opštinske krovne organizacije Gerd Landsberg novinama medijske grupe Funke. On je takođe pozvao da se Tunis, Maroko, Alžir i Gruzija klasifikuju kao bezbjedne zemlje porijekla. To onda olakšava protjerivanja.

Njemačko okružno udruženje pozdravilo je u izjavi za novinsku agenciju AFP to što se „ofanziva repatrijacije“ uobličava. „Takođe ima smisla da se prethodna najava planiranih repatrijacija u velikoj mjeri izostavi u budućnosti“, rekao je predsjednik Rajnhard Zager (Reinhard Sager).

Trom optužuje Fezer za "manevre predizborne kampanje"

Generalni sekretar CDU (Carsten Lienemann) ocijenio je produženje pritvora kao suštinski ispravno. Unija je na ovo upozoravala već duže vrijeme, rekao je on za televiziju Velt. Međutim, optužio je Fezer da „djeluje presporo“. On je takođe pozvao na sklapanje više sporazuma o readmisiji sa afričkim zemljama.

Portparol Unije (CDU/CSU) za unutrašnju politiku u Bundestagu Aleksander Trom (Alexander Throm ) optužio je u razgvooru za medijsku grupu Funke Fezer, koja se kandiduje kao glavna kandidatkinja SPD-a na državnim izborima u Hesenu 8. oktobra, za „manevre predizborne kampanje".

Pritvor prije deportacije bi trebalo da bude duži

Pritvor do izlaska iz zemlje trenutno je moguć do deset dana, ali Fezer predlaže produženje do 28 dana. Ovo bi vlastima trebalo dati više vremena da se pripreme za deportaciju. Takođe, prigovori i žalbe na zabranu ulaska i boravka više ne bi trebalo da imaju suspenzivno dejstvo.

O ovim i drugim mjerama sada treba razgovarati sa saveznim pokrajinama i opštinama prije nego što se pokrene zakonodavna procedura.

Deportacioni pritvor ima za cilj da spriječi nekoga da izbjegne protjerivanje iz zemlje koje je neminovno u bliskoj budućnosti. Postoji i pritvor do deportacije, koji, međutim, može trajati mjesecima.

"Iran nije bezbjedna zemlja" Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Prema saveznoj vladi, skoro 13.000 ljudi koji su morali da napuste Njemačku deportovano je 2022. Prema centralnom registru stranaca, krajem 2022. godine zemlju je trebalo da napusti dobrih 304.000 ljudi, od kojih oko 248.000 sa tzv. duldungom (tolerisani status).

Pored odbijenih tražilaca azila, takođe se može od turista, zaposlenih i stranih studenata zahtijevati da napuste zemlju ako im je istekla viza ili boravišna dozvola.

Osobe sa duldungom su u obavezi da napuste zemlju, ali ne mogu biti deportovane iz određenih razloga. To može biti zato što nemaju nikakve identifikacione dokumente, bolesni su ili imaju maloljetno dijete koje ima boravišnu dozvolu.

