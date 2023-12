Kongres njemačkog SPD-a: podrška kancelaru Šolcu

Raspoloženje je bilo loše kada je 600 delegata Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) iz čitave zemlje stiglo u Berlin na savezni kongres stranke. Da se sada održavaju savezni izbori, samo 14 odsto birača bi glasalo za SPD. Četiri od pet Nijemaca kažu da su nezadovoljni radom kancelara Olafa Šolca – što je istorijski rekord.

„Kuća gori, a ljudi upravo sada gube povjerenje u nas", požalio se predsjednik Jusosa, omladinske organizacije SPD-a, Filip Tirmer. „Gdje je SPD, gdje je kancelar i kako sada dalje?", pitaju se građani kod svojih kuća – tako je to formulisao jedan vidno nesiguran i uznemiren delegat na kongresu.

Štednja naveliko ili novo zaduživanje?

Prije dvije godine, SPD, Zeleni i liberali (FDP) zajednički su preuzeli dizgine njemačke vlade. Često su se svađali, ali kriza nikada nije bila tako velika kao sada. Sredinom novembra, Savezni ustavni sud proglasio je neustavnim dio vladinog načina upravljanja budžetom. Kao rezultat toga, a prema proračunima ministra finansija Kristijana Lindnera (FDP), koaliciji sada nedostaje 17 milijardi evra samo u budžetu za 2024. godinu.

SPD i Zeleni bi da taj problem riješe novim zaduženjem, ali FDP insistira na pridržavanju tzv. „dužničke kočnice", pravila koje propisuje njemački Osnovni zakon (ustav), a koje predviđa da budžet bude uravnotežen.

Najviše loptica - tamo gdje piše suspenzija ili ukidanje kočnice duga. Alternative su: refroma (u sredini) i nastavak važenja (prazno) Foto: Sabine Kinkartz/DW

„Nema demontaže države blagostanja"

Pronalaženje rješenja tog spora „veoma je težak zadatak", priznao je delegatima Olaf Šolc. „Pogotovo kada ne možete to da uradite onako kako mislite da je ispravno, već morate da se s drugima usaglasite." Ipak, on je uvjeren – „da ćemo uspjeti". Kancelar, međutim, nije objasnio kako. Rekao je samo ovo: „Neće biti demontaže socijalne države u Njemačkoj."

To je bilo najmanje što su delegati SPD-a željeli da čuju od svog socijaldemokratskog kancelara, jer se FDP zalaže za rezove na račun naknada za nezaposlene. SPD to oštro odbacuje i umjesto toga predlaže preispitivanje i ukidanje „nepravednih subvencija koje štete klimi". To se, između ostalog, odnosi i na vozače automobila – a to FDP odbacuje.

Prvo suspenzija „kočnice", a zatim njena reforma

Omladina SPD-a željela je da ukine kočnicu zaduživanja, ali to im na kongresu nije prošlo. Umjesto toga, odlučeno je da se 2024. kočnica još jednom suspenduje, a zatim da se reformiše. To bi trebalo da bude „kočnica za modernizaciju" i investicije bi morale da budu izuzete od zahtjeva za uravnoteženim budžetom.

„Kina, SAD, Južna Koreja, Indija – najveće svjetske ekonomije masovno ulažu u klimatski neutralnu i digitalnu modernizaciju svojih zemalja", rekao je Lars Klingbajl. „Riječ je o poslovima i inovacijama, prosperitetu i bezbjednosti. Budućnost ove zemlje je država koja ulaže, koja štiti, koja obezbjeđuje sigurnost u ovim turbulentnim vremenima", rekao je Klingbajl. On i Saskia Esken su, inače, na kongresu ponovo izabrani za kopredsednike stranke.

Njemačka će možda morati još više da plati

Pravno opravdanje za suspendovanje dužničke kočnice u 2024. godini je rat koji je u toku u Ukrajini. U tom kontekstu, kancelar je govorio o „velikom" finansijskom izazovu. „Nastavićemo da podržavamo Ukrajinu u njenoj odbrani", obećao je Olaf Šolc. Taj rat, međutim, vjerovatno neće skoro biti okončan. Zato je, kaže, važno „da budemo u stanju da dugo činimo ono što je neophodno".

Njemačka bi čak trebalo da se pripremi za to da će morati da učini još više, onda „kada drugi oslabe", rekao je kancelar, očigledno aludirajući na političku situaciju u SAD uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine. Zato, kaže, moraju da budu donijete odluke u samoj Njemačkoj, „kako bismo to mogli da uradimo".

Suprotstavljanje desničarskom populizmu

U sali je utihnulo kada je Olaf Šolc u svom 51-minutnom govoru govorio o usponu desničarskih populističkih partija u mnogim zemljama Evrope i svijeta. To je povezano s velikim promjenama, zbog kojih, kako kaže, mnogi ljudi više ne znaju „da li će sve to za njih i njihove porodice da izađe na dobro". Na to, kaže Šolc, moramo da odgovorimo uvjerljivo i da ljudima objasnimo da, čak i u vremenima globalizacije i uspona drugih nacija na drugim kontinentima, oni imaju dobre izglede za budućnost.

Slične poruke imao je španski premijer Pedro Sančez, koji je bio gost na kongresu SPD-a. Njegova stranka, PSOE, zajedno sa njemačkim SPD-om, nadjačaće, tvrdi Sančez, desničarske populiste i one koji su za podjele, a promovisaće otvorenu Evropu.

Hitno upozorenje zbog AfD-a

Šef poslaničke grupe SPD-a u njemačkom Bundestagu, Rolf Micenih, veoma jasno je upozorio na to da bi nešto hitno trebalo preduzeti kakoAfD ne bi dodatno ojačala u Njemačkoj. „Slušajte pažljivo", rekao je Micenih, misleći pritom na desničarskog ekstremistu Bjerna Hekea, šefa poslaničke grupe Aletrnative za Njemačku u pokrajinskom parlamentu Tiringije.

Heke djecu sa smetnjama u razvoju, koja su takva rođena ili su takva postala nakon neke nesreće ili bolesti – opisuje kao teret. „To je sramota!", rekao je Micenih. To na kraju neće biti tako samo sa djecom i mladima, kaže: „Onda dolaze bolesni, pa oni koji žele da žive onako kako se osjećaju. Zato: otpor od samog početka!"

Tema je bila i povećanje poreza na velika nasljedstva Foto: Sabine Kinkartz/DW

Odgovornost za državu

Micenih je pobrao mnogo aplauza, ali je Olaf Šolc dobio još više – možda zato što se očigledno potrudio da bude i emotivan i strastven. To su kvaliteti koji hladnom i racionalnom Šolcu nisu svojstveni. „Možda ne možemo da zahtijevamo andaluzijski temperament od Olafa, ali niko više od njega nema toliku političku odgovornost", rekla je premijerka Sarske oblasti Anke Relinger poslije Šolcovog govora.

Petominutni aplauz Šolc je prihvatio opušteno, za razliku od dvoje kopredsjednika, Saskije Esken i Larsa Klingbajla, za koje je to, čini se, bilo veliko olakšanja. Oni su strahovali da će se nezadovoljstvo Šolcom ispoljiti i na partijskom kongresu. „Svi u sali su mogli da se osjećaju kao kod kuće", rekla je Esken. A što se nje tiče, kaže da je bila „svim srcem dirnuta".

Ujedinjeni i odlučni

Rukovodstvo kongresa zato se od samog početka pozivalo na koheziju unutar stranke. „SPD je pobijedila na izborima uz pomoć jedinstva i samopouzdanja", rekla je Esken. „SPD se pronašla, ponovo zna za šta se zalaže, zna da je opstala i da stojimo jedni uz druge."

Klingbajl je takođe pokušao da ohrabri stranku: „Zadatak je veliki, ali ja sam čvrsto ubijeđen da nema druge političke snage koja sve to može da postigne."

A da li su skeptici ubijeđeni? Lider omladine Filip Tirmer upozorio je rukovodstvo stranke: „Nadam se da ćete podsjetiti Olafa na to šta smo odlučili ovdje na partijskom kongresu."

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu