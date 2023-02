Konaković u Banjaluci: Bruka ili odgovorna politika?

Tokom susreta novog šefa diplomatije BiH Elmedina Konakovića (NiP) i predsjednika RS Milorada Dodika (SNSD) mogli su se čuti izrazito prijateljski tonovi. Dodik je izrazio zadovoljstvo što je Vijeće ministara, zahvaljujući uspostavljenom mehanizmu, počelo sa radom i naveo da će se o svakom otvorenom pitanju konsultovati sa Konakovićem. Istovremeno je upozorio i da postoji niz pitanja o kojima će teško doći do koncenzusa a jedno od njih je pitanje uvođenja sankcija Rusiji. Dodik je istakao i da će tražiti da se smanji međunarodni intervencionizam, odnosno da se isključi uticaj stranaca u radu institucija kao što su sudovi i tužilaštva.

Konaković ističe da je najvažnija poruka sastanka saradnja između aktera na različitim nivoima vlasti u BiH, što će, kako je naglasio, "ubuduće postati normalna praksa". Na taj način će se "poboljšati život građana" a političari odmaći od teze "da samo konfliktom skupljaju političke poene". Novi ministar spoljnih poslova BiH je istakao kako je svjestan da stvari mogu normalno funkcionisati i da se nada da će u BiH "zaživjeti koncept realizacije važnih projekata" uz poštovanje Ustava. "Predugo su te stvari akcentirane kao prioriteti oko kojih se svađamo". Dodao je i da ima niz pitanja oko kojih nisu usklađeni stavovi ali i da, isto tako, oko velikog broja pitanja postoji razumijevanje te da "tu treba uspostaviti saradnju i koordinirati aktivnosti". Najavio je i da planira posjete Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama regiona.

Zaključci sa sastanka ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića (NiP) i predsjednika RS Milorada Dodika (SNSD), nisu se ni slegli a SDA je optužila šefa bh. diplomatije da se „bruka odlaskom u Banjaluku na noge Dodiku“.

S druge strane, poruke koje je Konaković uputio u Banjaluci, zadnji put su se čule prije 15 godina, kada je tadašnji predsjednik SDA Sulejman Tihić poručio iz Narodne skupštine RS, da je ovaj entitet sastavni dio BiH i da ga niko ne može ukinuti bez volje srpskog naroda.

Politička realnost

„Ovo je zemlja koja se sastoji od dva entiteta, to je politička realnost. I može se promijeniti jedino u Parlamentu BiH dvotrećinskom većinom, kada svi za to glasamo“, rekao je tokom posjete Banjaluci ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković.

Neki su posjetu, kritikujući minisitra spoljnih poslova Konakovića što se odlučio najprije otići u Banjaluku, okarakterisali kao zvaničnu posjetu inostranstvu stavljajući Republiku Srpsku u kontekst međunarodne posjete. To je, kaže politički analitičar iz Sarajeva Asim Metiljević, hinjski pokušaj da se neadekvatno predstavi saradnja dva lidera.

„Oni su koalicioni partneri. Besmisleno je to stavljati u taj kontekst. Oni su formirali vlast na državnom nivou i normalno je da se sastaju. To je hinjska teza, ispod pojasa“, kaže Metiljević.

Politička borba trenutno se vodi za preuzimanje vlade Federacije, na čijem čelu je makar još formalno SDA. Iz ove partije već su najavili da će blokirati sve poteze u Domu naroda, ukoliko se ne bude poštovala volja građana. S druge strane, Konaković već najavljuje da će na čelu nove vlade biti Nermin Nikšić, prvi čovjek SDP-a. Ukoliko takav prijedlog ne prođe u parlamentu entiteta Federacije BiH, odnosno bude blokiran u Domu u naroda, vladu će, kako najavljuje, preuzeti na drugi način.

Novi ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković daje statement nakon sastanka u Banjaluci Foto: Amt für die Öffentlichkeitsarbet des Präsidenten der Republika Srpska, Bosnien Herzegowina

Novalić i briga za građane

„Uskoro će se vidjeti proces koji pokazuje da imamo većinu u vladi Fadila Novalića. Tamo je pet HDZ ministara, četiri SBB i jedan iz Naroda i pravde (NiP). Ukoliko SDA obesmisli ili blokira sve ove procese, mi ćemo tamo donositi odluke onako kako ova koalicija želi“, kaže Konaković, poručivši da je vrijeme da SDA shvati da su zreli za "ozbiljnu reformu i duboku opozicijI.

Iz SDA se ne predaju tako lako. Bar ako je suditi prema reakciji Novalića, koji kaže da će vlada raditi kao i do sada sviđalo se to Konakoviću ili ne. Istovremeno poziva Konakovića da se prestane ponižavati odlazeći u Banjaluku.

„Dok se mi brinemo i donosimo odluke u interesu naših građana, žalosno je gledati kako se on ponižava po ko zna koji put odlazeći na noge Dodiku“, poručio je Novalić nakon posjete Konakovića Banjaluci, optužujući ga da je zarad ministarske fotelje spreman predati Dodiku i državnu imovinu i najvrijednije resurse, pa i one na rijeci Drini.

„Današnja slika i nova bruka koju je priredio iz Banjaluke, ne ulijeva ni najmanju nadu da se to neće desit“, zaključio je Novalić.

Nerazumijevanje materije

Ipak, cijela priča o državnoj imovini, kažu analitičari, neshvaćena je do kraja i tema je, oko koje se treba dogovoriti. Asim Metiljević podsjeća na odluku Ustavnog suda koji je rekao da u gradnji HE Buk Bijela (jedan od projekata oko kojeg RS i Federacija trebaju postići dogovor, iako ni pitanje granice između Srbije i BiH nije završeno op.a.) nema ništa sporno, te da je to pitanje samo potrebno regulisati zakonima kojima se definiše kome šta pripada.

„Osmorka uporno govori da bi se trebalo dogovoriti oko Buk Bijele. Tu je čista situacija, RS ima pravo tu da gradi jer je Drina u tom dijelu i lijevom i desnom obalom u RS. Problem je što Dodik želi i srednji tok, na šta nema pravo jer je jedna obala Drine u BiH a druga u Srbiji“, objašnjava Metiljević.

Primjera je kaže on dosta, ističući da nijednom entitetu nije potrebna dozvola Savjeta ministara za gradnju na njihovoj teritoriji, osim ako se ne radi o dijelu za koji je nadležna država.

Pored problema oko učešća u investicijama sa RS, pred Federacijom je i turbulentan period oko formiranja entitetske vlade. Očekivanje koalicionih partnera na državom nivou, je da na čelo vlade Federacije bude izabran Nermin Nikšić, dok SDA sprema blokadu u Domu naroda, gdje je većinu osigurala tek nakon izbora i prelaskom ljudi iz stranaka Osmorke u njihove redove. Zbog toga je savez ovih osam stranaka u Federaciji ostao bez jednog člana.

Raspad Osmorke (ne)će uticati na dalje blokade

Pokret "Za nove generacije" više nije partner Trojke, rekao je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić nakon sastanka Osmorke o formiranju vlasti u Federaciji BiH i kantonima u kojima do sada vlast nije uspostavljena.

„Ova stranka više nije dio nas, ni u kantonu ni u Federaciji. Za nas više nisu partneri“, rekao je Nermin Nikšić, nakon sastanka predstavnika ove koalicije, nadajući se da to neće pomutiti političke planove za formiranje vlasti na federalnom nivou.

„Ova vlast ima jedan novi element a to su stranke Osmorke. Gledajući iz perspektive dva stara elementa (SNSD i HDZ) oni su unaprijed ograničeni za djelovanje“, kaže sarajevski profesor Enver Kazaz, koji podsjeća da u cijeloj ovoj priči postoji element koji se zove kandidatski status BiH.

„To otvara šansu za ubrzane reforme. Hoće li ih biti, teško je reći. Kao građanin koji živi u zarobljenoj državi, nisam preveliki optimista“, zaključio je Kazaz.

