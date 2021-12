Kompetentni ekscentrik: Karl Lauterbach novi ministar zdravstva

Neprekidna upozorenja, podsjećanja, objašnjenja, apeli – to je ono što Karl Lauterbach neumorno radi već dvije godine pojašnjavajući Nijemcima pandemiju korone. Ovaj zastupnik SPD-a u Bundestagu, liječnik s dva doktorata i titulom profesora, koji je istraživao i predavao na Harvardu u SAD-u, stalni je gost na TV-u, daje intervjue i tvita - ponekad na svakih sat vremena. Većinu vremena nije imao za reći ništa dobro, redovno je pozivao na oštriji tempo i više ograničenja a njegova predviđanja bi se gotovo uvijek obistinila.

O Karlu Lauterbachu postoje različita mišljenja. Neke nervira kao prorok, koji stalno predviđa nesreću, upozorava i samo uznemirava društvo. Konfrontiran je i s mržnjom koja stiže od strane negatora korone i protivnika cijepljenja, što je kulminiralo prijetnjama smrću.

#HoćemoKarla

Drugi mu vjeruju, neki su čak postali njegovi gorljivi sljedbenici. U svojoj izbornoj jedinici u Leverkusenu, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Lauterbach je postigao izvanredan rezultat na saveznim izborima, osvojivši 45,6 posto glasova. Kad se doznalo da će SPD-u pripasti resor zdravstva u novoj vladi, odmah je na društvenim mrežama pokrenuta kampanja u kojoj se tražilo da on bude na čelu ovog Ministarstva. Hashtag #WirwollenKarl - #HoćemoKarla danima je bio trend na Twitteru.

U nedjelju navečer, nekoliko sati prije objavljivanja imena kandidata SPD-a za ministarske funkcije, jedna liječnica sa Odjela intenzivne njege se u jednoj gledanoj TV-emisiji obratila Lauterbachu, koji je također učestvovao u diskusiji u studiju, i rekla: "Poznajem mnoge kolege, uključujući i sebe,koji bi bili jako sretni da Vi gospodine Lauterbach postanete budući ministar zdravstva, jer mi smatramo da je važno da to bude neko iz struke, ko je doktor. Ne postoji niko, ko je tako kompetentan i ko bi to mogao raditi kao Vi."

Olaf Scholz predstavlja ministre u novoj njemačkoj vladi iz redova SPD-a

Na cilju

Takvu popularnost Karla Lauterbacha budući kancelar Olaf Scholz na kraju nije mogao zanemariti. "Većina građana željela je da ministar zdravstva u novoj vladi bude doktor iz struke, epidemiolog koji zna svoj posao i koji se zove Karl Lauterbach. On će to i biti", rekao je Scholz kada je predstavio ministre iz SPD-a koji ulaze u sastav nove vlade u Berlinu.

Karl Lauterbach je postigao cilj i ostvario sve što je želio. "Naravno da nikad ne bih odbio ministarsko mjesto u oblasti u koju sam dobro upućen", rekao je on prije izbora, ne ostavljajući sumnju da sebe smatra najprikladnijim kandidatom za to mjesto.

Usamljenik u Bundestagu

Lauterbach je kontroverzan političar u SPD-u. U stranci i u Klubu poslanika Bundestaga, gdje je on već 16 godina izravno biran zastupnik, smatraju ga usamljenim borcem, ekscentrikom i sveznalicom. Jedan, nešto stariji vic o njemu, glasi: Karl Lauterbach na ulici sretne dječaka i pita ga: "Koliko imaš godina?" Dječak odgovori: "Osam". Lauterbach: "U tvojim godinama sam imao već devet!"

Lauterbach je u poznijim godinama ušao u politiku. Studirao je medicinu, epidemiologiju i zdravstveni menadžment u Njemačkoj i SAD-u, gdje je stekao više diploma. Na Harvard Medical School bio je stipendista Fondacije Konrad Adenauer, koja je usko povezana s demohrišćanskom strankom CDU, a jedno vrijeme je bio i član CDU-a.

Zaštitni znak Karla Lauterbacha dugo vremena bila je leptir mašna, koju je nosio još kao liječnik u SAD-u

Leptir-mašna kao zaštitni znak

U Njemačkoj je postao univerzitetski profesor u Kelnu i direktor Instituta za zdravstvenu ekonomiju i kliničku epidemiologiju, koji je osnovao po nalogu Univerziteta Keln. 1999. godine Lauterbach je postao član Savjetodavnog vijeća za procjenu razvoja zdravstvenog sistema a 2001. godine prešao je u SPD da bi se 2005. prvi put uspješno kandidirao za Bundestag.

Tokom prvih nekoliko godina u Parlamentu, Lauterbach je izvana zadržao habitus univerzitetskog profesora . Njegov zaštitni znak dugo vremena bila je leptir mašna, koju je nosio još kao liječnik u SAD-u. Na upit, rado je objasnio da se leptir mašna koristi kao prepoznatljivo obilježje za doktora na odjelu, jer kravata iz higijenskih razloga ne dolazi u obzir. Tek 2019., kada se Lauterbach u dvojcu s Ninom Scheer kandidirao za mjesto predsjednika SPD-a, odbacio je leptir mašnu. Istovremeno je nastojao postati društveniji i pristupačniji, pokazujući određeni stepen samoironije.

Lauterbachu nije potrebno da se upozna i navikne na novi posao

Jedna od Lauterbachovih posebnosti je da ne konzumira so. Za to su se pripremile catering-firme, koje spremaju zakuske za zastupnike u Bundestagu - na švedskom stolu uvijek ima nešto posebno pripremljeno bez soli. Pitate li ovog političara SPD-a o njegovoj sklonosti da ne jede so, on, potpuno neimpresioniran, naširoko i nadugačko objašnjava zašto se puno zdravije hraniti kao on

Može se pretpostaviti da Olaf Scholz dobro zna da je s Karlom Lauterbachom dobio nezgodnog člana vlade. S druge strane, četvrti talas korone protiče tako dramatično da budući kancelar ne može sebi dozvoliti da na mjesto ministra zdravstva postavi nekoga kome treba dugo vremena da uđe u posao.

Karl Lauterbach (u sredini) je još 2003. godine savjetovao tadašnju ministricu zdravstva Ullu Schmidt

Za Božić bi Nijemci smjeli putovati

Lauterbach (58) može i odmah će dati gas, kao što je jasno rekao kada je imenovan za ministra. "Pobijedit ćemo u borbi s pandemijom", rekao je on borbeno i najavio: "Bićemo bolje naoružani za daljnje pandemije, nego što smo bili za ovu."

Cilj nove vlade je smanjiti broj novih zaraza koronom. U tom slučaju ona mirne savjesti može preporučiti putovanja tokom praznika.

Ostaje da se vidi hoće li Lauterbach napraviti iskorak: od stručnjaka koji tumači naučne studije i opasnosti koje donosi korona do uspješnog šefa Ministarstva zdravstva.

Ako se uzme u obzir da se mnoge odluke u borbi protiv pandemije donose u pokrajinama. Lauterbach neće moći raditi samostalno, već će se morati dogovarati sa svojim kolegama – pokrajinskim ministrima zdravstva. Osim toga, u budućnosti će se mnoge odluke donositi u novom Kriznom timu za borbu protiv korone i u Vijeću eksperata – tijelima koja su pod direktnom ingerencijom Ureda vlade odnosno kancelara.

Narušen sistem zdravstvene pomoći

Pored borbe protiv korone, u njemačkom zdravstvenom sistemu i inače ima puno toga da se uradi. Činjenica, da se situacija u mnogim bolnicama tokom pandemije relativno brzo pogoršala, povezana je sa strukturnim problemima. Dugi niz godina na zdravstvenu politiku se gledalo kao na način uštede javnih sredstava. I Lauterbach je 2013. godine pozivao na zatvaranje bolnica. Sada je obećao da neće biti ušteda u zdravstvenom sistemu. "Naprotiv, učinićemo ga robustnijim. Ponosni smo na naš dobar zdravstveni sistem, on će nam itekako biti potreban."

