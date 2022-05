Komentar: Kraj sramotnih diplomatskih prepucavanja Berlina i Kijeva

Kakva sreća - sada su predsjednički uredi u Berlinu i Kijevu konačno našle izlaz iz ove nepotrebne diplomatske žalosne epizode: prije tri tjedna, nakon što je ukrajinska strana njemačkom predsjedniku Frank-Walteru Steinmeieru, koji u Ukrajini iz razumljivih razloga nije baš popularan, uskratila gostoprimstvo, prije svega su se Steinmeierovi socijaldemokratski prijatelji prepustili orgijama uvrijeđenosti koje nisu bile dostojne situacije.

U Europi je rat. Svaki dan stradaju nevini Ukrajinci. Putinova soldateska muči, siluje i otima ljude. Ona čini zločine kao da se Europa i čitav svijet, nakon dvije katastrofe 20. stoljeća, nikada nisu dogovorili oko za sve strane prihvatljivog skupa pravila za zaštitu ljudskog dostojanstva. Kao da se nakon pokolja na Balkanu između 1991. i 1995., nakon Srebrenice i opsade Sarajeva, Europa nije uvjerila u "nikad više".

„Imamo pravo na emocije"

Nakon evakuacije dobrih 100 ljudi iz čeličane u Mariupolju pod nadzorom UN-a, potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk s pravom je u kamere njemačke privatne televizije Welt rekla: "Imamo pravo biti emotivni. Imamo pravo na to da tražimo više - više oružja, više sankcija (...) Oni gube novac dok mi gubimo živote!"

Prošlog je tjedna njemački Bundestag velikom većinom glasova odlučio da se Ukrajina također treba opskrbiti teškim oružjem iz Njemačke koja je četvrti po veličini proizvođač oružja na svijetu. To je izglasano također i glasovima najveće oporbene stranke, čija članica je Angela Merkel donedavno obnašala funkciju kancelarke. Ova odluka većine je njemački demokratski odgovor na Putinov rat. A toga bi se zasad trebale pridržavati i sve državotvorne stranke u ovoj zemlji. Tu nema mjesta za nepotrebnu taštinu.

To također znači da bi njemački kancelar sada trebao odaslati politički signal i proslaviti Dan Europe 9. svibnja u Kijevu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Na Majdanu, gdje su se Ukrajinci izborili za put u Europu u zimu 2013./14.

„Idite kući"

To bi bila dobra prilika da se svijetu pokaže kako se Europa namjerava dugoročno nositi s ovom ruskom uvredom: i to tako što će čuvar pečata ljudskih prava, predsjednik Grande nation i kancelar zemlje koja slovi kao sidro stabilnosti u Europi jasno dati do znanja što traži srce Europe.

Tu osobito njemački kancelar ima posebnu odgovornost: naposljetku, njemački vojnici su bili ti koji su posljednji put u povijesti Ukrajinu pretvorili u klaonicu tijekom Drugog svjetskog rata. Neugodnost će samo postajati sve veća ako se demokratska Njemačka ponovno ne suoči s ovim dijelom svoje povijesti i iz njega ne izvuče prave zaključke.

Na pitanje novinara koja je bila njegova poruka Rusiji, njemački ministar gospodarstva Robert Habeck odgovorio je kratko i jezgrovito: "Zaustavite rat i idite kući." Njemačka mora učiniti sve što je u njenoj moći da osigura da se to dogodi što je prije moguće.

