Koliko su još moćni ukrajinski oligarsi?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prilikom posjete Bruxellesu 9. veljače izjavio da očekuje početak pristupnih pregovora još ove godine. A Europska unija naglašava da put Ukrajine do članstva vodi preko reformi među kojima je i borba protiv korupcije. Osim toga, utjecaj oligarha na ukrajinsku politiku mora biti smanjen.

Ukrajina je 2021. donijela „Zakon protiv oligarha" koji je na preispitivanju Venecijanske komisije pri Savjetu Europe. Rezultati se očekuju u ožujku.

Zakon protiv oligarha

Prema tom zakonu u Ukrajini se kvalificiraju kao oligarsi osobe koje ispunjavaju tri od četiri kriterija: posjeduju imovinu u vrijednosti od najmanje 80 milijuna dolara, imaju politički uticaj, kontroliraju medije i imaju monopol u nekoj privrednoj grani. Onaj koga uvedu u registar oligarha, ne smije financirati političke stranke, zabranjeno mu je sudjelovanje u velikim privatizacijama i mora podnijeti specijalnu poresku prijavu o dohotku.

Na osnovu novog zakona prošlog ljeta je milijarder Rinat Ahmetov odustao od licenci za svoju medijsku grupu. I lider stranke Europska solidarnost, bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko, zvanično je izgubio kontrolu nad svojom televizijom. A milijarder Vadim Novinski je vratio svoj zastupnički mandat.

Ahmetov izgubio veliku imovinu

Tokom ruske invazije i ratnih razaranja topi se bogatstvo oligarha. Nezavisni kijevski Centar za ekonomsku strategiju (CES) je u istraživanju objavljenom krajem prošle godine naveo da gubici ukrajinskih oligarha iznose 4,5 milijardi dolara. Najveću štetu je pretrpio Rinat Ahmetov. Ruskim osvajanjem Marijupolja njegov holding je izgubio važnu čeličanu Azov i još jednu tvornicu.

Ukupna vrijednost tih industrijskih postrojenja procijenjena je na 3,5 milijarde dolara. Osim toga, Ahmatovljeva koksara u Avdijevki, vrijedna 150 milijuna dolara, obustavila je proizvodnju zbog štete nastale tokom ruskih napada. Mnogi energetski pogoni, naročito toplane čiji je Ahmetov vlasnik, uništeni su u ruskim raketnim napadima.

Stručnjaci ukrajinskog izdanja časopisa „Forbes" procijenili su Ahmatovljeve gubitke na devet milijardi dolara. Ipak, on je s imovinom vrijednom četiri milijarde dolara još uvijek najbogatiji Ukrajinac. „Forbes" procjenjuje gubitke manjeg Ahmatovljevog partnera u holdingu Vadima Novinskog na dvije milijarde dolara. Prije rata je njegovo bogatstvo procijenjeno na tri milijarde dolara.

Kolomojski ostao bez ukrajinskog pasoša i rafinerije

Imovina Igora Kolomojskog također je bitno smanjena. U ruskim napadima je prošle godine razorena je njegova rafinerija u Kremenčugu. CES procjenjuje štetu na 400 milijuna dolara. Kolomojski je sa svojim partnerom Genadijem Bogoljubovim prije rata kontrolirao veliki dio tržišta goriva. Posjedovali su najveću mrežu benzinskih crpki u zemlji.

Kolomojski je političkim vezama godinama odlučujuće utjecao na menadžment državne naftne kompanije Ukrnafta, iako je bio samo manjinski dioničar. Tako je sebi osigurao veliki profit.

Sada je njegova rafinerija uništena, a po ratnom pravu država je preuzela sve dionice naftne kompanije. Pošto je Kolomojski posjedovao i državljanstva Izraela i Kipra, a po novom zakonu je dozvoljen samo jedna putovnica, oduzeto mu je ukrajinsko državljanstvo. Protiv njega je pokrenut sudski postupak zbog navodne prevare u Ukrnafti koja mu je prema optužbama donijela milijarde dolara protivpravne koristi.

Otpisati oligarha?

Dmitro Horjunov, stručnjak u Centru za ekonomsku strategiju, smatra da su oligarsi izgubili bitne resurse za utjecaj na ukrajinsku politiku: „Investicije u politiku postaju manje relevantne", kaže on i dodaje kako se nada da će „Zakon protiv oligarha" prinuditi velike firme da se odreknu svojih medija i uloge u politici.

Horjunov se ipak ne zavarava: još uvijek je premalo poduzeto da bi se potpuno odstranio utjecaj oligarha. „Dok god imaju bogatstvo, učinit će sve da ga zaštite i uvećaju." On dodaje da oligarsi brane svoje interese uglavnom posredstvom pravnog sustava. Ukrajinska institucija za sprečavanje monopola je od 2014. izrekla kazne za firme Rinata Ahmetova i još jednog oligarha, Dmitra Firtaša, u visini od 200 milijuna dolara, a kazne za Igora Kolomojskog sumirale su se na deset milijuna dolara. No, oni su sve kazne sudski osporili i do sada nije ni jedna plaćena.

Lobiranje,stranke, televizije

Dmitro Horjunov veruje da će u budućnosti za Ahmetova biti najvažnije pitanje subvencioniranja iskopavanja željezne rude. „Ahmetov još uvijek ima dva velika pogona za vađenje i preradu rude. Oni su mu prema izveštajima 2021. donijeli više milijardi dolara neto dobiti."

Vladajuća stranka je početkom siječnja u parlamentu predstavila nacrt zakona koji predviđa smanjenje subvencija za iskopavanje željezne rude tokom rata. Međunarodni monetarni fond je kritičan prema zakonu. Političari pokreta „Časno“ smatraju da bi Rinat Ahmetov i dalje mogao utjecati na političare. Ranije im je osiguravao pristup emisijama svoje televizije, a oni bi se odužili tarifama za željeznicu koje su bile u korist oligarha.

Uprkos svemu, u pokretu „Časno" ne vjeruju da će se veliki biznis poslije rata držati podalje od izbora - osnovat će nove televizijske kanale i stranke. Presudno je da se provede zakon o financiranju političkih stranaka. Stručnjaci CES-a se nadaju da će u procesu europskih integracija veliki strani investitori zamijeniti domaće oligarhe.

Međunarodne financijske institucije, od čije pomoći Kijev zavisi, predlažu da se daljnji dotok financijskih sredstava uvjetuje uspešnim suzbijanjem utjecaja oligarha i podrškom kompanijama koje će biti konkurencija oligarsima.

