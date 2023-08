Koliko su djeca sigurna na putu do škole?

Za oko 2,5 miliona školaraca u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW) u nastupajućoj sedmici počinje školska svakodnevica. Dok neki od njih uživaju u posljednjim danima ferija, roditelji, posebno prvačića, zabrinuti su za sigurnost svoje djece na putu do škole.

U NRW-u se mnogi roditelji brinu upravo zbog toga, pokazuje najnovije nereprezentativno ispitivanje javnog mnjenja koje je proveo ADAC. Prema njemu, 46 posto ispitanih roditelja smatra da put njihove djece do škole nije dovoljno siguran. Oko šest posto njih pak smatra da je opasan. U okviru ankete, ispitano je 466 roditelja u NRW-u, a u cijeloj zemlji oko 3.400.

Brige zbog brze vožnje

No, šta to put do škole čini nesigurnim? 46 posto ispitanih roditelja kao problem navodi nepažljivo ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, te brzu vožnju. Više od jedne četrvrtine ispitanih se, s druge strane, pribojava da njihovom djetetu može prići neko nepoznat ili da na putu do škole može doći do opasnih situacija. A 23 posto ispitanika strahuje da njihovo dijete ne obraća dovoljno pažnje na saobraćaj ili ne može ispravno procijeniti situaciju u saobraćaju.

Kritika „roditeljskih taksija"

Zbog svega toga, mnogi roditelji smatraju da ne mogu svoju djecu poslati samu u školu, već da ih oni tamo trebaju odvesti automobilom. No, i oko tih takozvanih „roditeljskih taksija" postoje kontroverze. Naime, upravo zbog njih može doći do opasnih situacija, jer školska djeca moraju proći između svih tih vozila koja stoje ili su u pokretu. 67 posto roditelja iz NRW-a koje je anketirao ADAC smatra da se previše automobila zaustavlja ispred škole. Mišljenje 63 posto ispitanih je da „roditeljski taksiji" dovodi do opasnih situacija.

„Zbog toga što roditelji voze svoju djecu ispred škola često dolazi do haotičnih situacija. Pri tome su saobraćajni prekršaji više pravilo nego izuzetak, a rizik od nesreća je ekstremno visok", kaže ADAC-ov stručnjak za mobilnost Roman Suthold. Osim toga, kako ističe još, djeca na zadnjem sjedištu nemaju osjećaj za saobraćaj i opasnosti, a pješačka staza, s druge strane, ima prednost što poboljšava i sposobnost koncentracije na času i fizičku kondiciju djece.

Neki gradovi već poduzimaju konkretne korake

U nekim gradovima i mjestima u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji su već uslijedile reakcije zbog toga i traže se nova rješenja za „roditeljski taksi". Na primjer, u Kölnu se trenutno provodi projekat zatvaranja ulica ispred nekih škola. Saobraćaj u tim ulicama se obustavlja kratko prije početka i prije okončanja nastave u školi. Na taj način automobilima nije dozvoljen ulazak u te ulice. U Gradskoj upravi Kölna to nazivaju „pionirskim poduhvatom u Njemačkoj". U Hennefu je još u proljeće postavljena rampa kako bi se za vozače automobila blokirao put do školskog centra.

U Essenu su pak poduzeli drugačije mjere. Jedna tamošnja škola provodi projekat pod nazivom „Schulexpress". Riječ je o uspostavi okupljališta postavljenih na nekoliko lokacija oko osnovne škole, koje nisu udaljene više od četvrt sata hoda. Djeca koja žive u blizini tamo se mogu sresti. A onu koja žive dalje roditelji mogu dovesti do tih okupljališta, odakle svi zajedno pješice idu u školu.

Te nove ideje dobro su prihvaćene u sklopu ADAC-ovog istraživanja. 62 posto ispitanih roditelja pozitivno je ocijenilo uspostavu zona na kojima se djeca okupljaju i do kojih se dovoze ili sa kojih se odvoze kućama. Zatvaranje ulica u blizini škole pozdravilo je 55 posto ispitanih. A još više pozitivnih ocijena izrečeno je za takozvana „ostrva za pomoć u nuždi". Riječ je o radnjama koje imaju poseban natpis na vratima koji znači da se djeci u njima nudi sklonište ukoliko su uplašena ili im se nešto dogodilo. 69 posto ispitanih smatra da je to korisno.

Uvježbati putovanje do škole

Sa stanovišta policije, postoje veoma konkretne stvari koje roditelji mogu uraditi kako bi put njihove djece do škole bio sigurniji. „Podrazumijeva se da putovanje do škole treba vježbati i o njemu razgovarati s djecom. Ne treba štedjeti novac ni za opremu koja povećava vidljivost djeteta", ističe se u saopštenju iz pokrajinske policijske uprave u NRW-u. Preporučuju se zaštitni prsluci i reflektirajući materijali koji pomažu ostalim učesnicima u saobraćaju da na vrijeme uoče djecu. Užurbanost u jutarnjim satima, kako se navodi, takođe treba izbegavati. "Ako se mora žuriti, teže se koncentrisati na saobraćaj i njegove opasnosti."

Tema sigurnog puta do škole posebno je važna za oko 175.400 prvačića koji naredne sedmice u NRW polaze u školu. Zbog toga i pokrajinski Ured za nadzor saobraćaja u NRW-u roditeljima savjetuje da zajedno s djecom nekoliko puta prođu rutu do škole. „Preporučljivo je da se zajedno s djecom barem četiri puta pješači lakšim putem do škole, a težim i dužim barem deset puta. Najkraći put nije uvijek i najsigurniji." Ponekad duža ruta, kako se pojašnjava, može osigurati da dječaci i djevojčice sigurnije stignu na odredište. "Mnoge škole imaju i mape školskih ruta koje pokazuju najsigurniji put do škole." Roditelji bi se o tome, kako se još preporučije, trebali informisati u školama koje njihova djeca pohađaju.

