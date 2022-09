Koliko košta spašavanje Unipera?

"Too big too fail", odnosno „prevelika da bi propala” – posljednji put je jedna kompanija tako označena tokom finansijske krize, prije četrnaest godina. Jer bankrot bi mogao da izazove lančanu reakciju. Sada se to odnosi na kompaniju Uniper. Ona je najveći uvoznik prirodnog gasa i prema ocjeni Njemačkog ministartva privrede, „centralni stub njemačkog snabdijevanja energijom“. Više od stotinu komunalnih preduzeća širom Njemačke kupuje gas od Unipera i koristi ga za snabdijevanje miliona potrošača. I brojni industrijski kupci gas kupuju direktno od Unipera.

Ali koncern koji je prije šest godina nastao odvajanjem od energetskog koncerna E.ON i koji je od tada u finskim rukama, previše se jednostrano oslanjao na jeftin ruski gas. Zbog izostalih isporuka, koncern sada mora da kupuje skup gas na takozvanom „spot" tržištu, kako bi ispoštovao dugoročne ugovore. Prema navodima Unipera, to dovodi do gubitaka od 100 miliona eura dnevno. Finska matična kompanija ukupan gubitak procjenjuje na oko 8,5 milijardi eura.

Poslovanje sa gubitkom?

Njemačka vlada će preuzeti većinski udio u Uniperu, koji je do sada bio pod kontrolom finskog Fortuma.

Te dugove sada preuzima njemačka država. Ona planira za spašavanje da izdvoji osam milijardi eura. Zauzvrat će dobiti nove akcije po cijeni od 1,70 eura. Pored toga, država želi da preuzme i čitavih 78 odsto udjela koji je do sada pripadao finskom energetskom koncernu Forum. Za to će biti potrebno dodatnih 0,48 milijardi eura. Ekonomista iz firme HQ-Trust, Mihael Hajze, smatra da je to korak u pravom smjeru, iako bi država mogla da bude na gubitku. „Trenutno ne vidim mogućnost da se ponovo stvori velika vrijednost kompanije, koja bi državi omogućila uspješan izlazak", kaže Hejzer. Uniper mora da se prilagodi i okrene novim izvorima snabdijevanja. Proći će mnogo godina prije nego što koncern ponovo počne da ostvaruje profit, ako uopšte. „Nažalost, ne nazire se mogućnost da će država ostvariti profit, kao i u slučaju drugih uskakanja u posljednje vrijeme."

Bez ulaska države nesagledivi troškovi

Prema mišljenju ekonomskog stručnjaka Andrea V. Hajnemana glavno pitanje nije da li su spašavanjem Unipera milijarde poreskih platiša dobro uložene. „Nasuprot osam milijardi eura treba staviti sve direktne i indirektne socijalne troškove koji se izbjegavaju, jer se spašava ovaj uvoznik gasa”, kaže za agenciju dpa profesor za državne i regionalne finansijske odnose na Univerzitetu Bremen. Hajneman smatra da bi pitanje kratkoročnih rizika za poreske platiše u ovom slučaju trebalo staviti u drugi plan, jer bi troškovi bili mnogo veći da država nije postupila na ovaj način u vezi sa Uniperom.

Slično misli i diseldorfski profesor ekonomije i vladin savjetnik Jens Sidekum. Državni udio u Uniperu od 100 odsto sada je najprije smirio tržište gasa. Bankrot Unipera izazvao bio haos na tržištu gasa. U najgorem slučaju, smatra Sidekum, milioni kupaca bili bi neposredno pred zimu bez gasa. Dakle, ulazak države u Uniper nije samo spašavanje koncerna, već je time obezbijeđeno snabdijevanje građana energijom tokom zime.

Moguća dalja uskakanja države

Njemačka se suočava s najgorom energetskom krizom u posljednjih nekoliko decenija

Prema riječima ekonomiste Sidekoma, konačne troškove za poreske obveznike još uvijek nije moguće procijeniti. Gubici u Uniperu za sada se nastavljaju, sve dok je koncern prinuđen da kupuje skup gas, koji je ugovorom obavezan da prodaje jeftinije. U nekom trenutku, kada isteknu dugoročni ugovori, Uniper će ponovo moći da podigne cijene gasa. Tada će i lokalna komunalna preduzeća, objašnjava Sidekom, povećane cijene prenijeti na potrošače.

Prema insajderskim informacijama novinske agencije Rojters, poput Unpera, i regionalnim dobavljačima i opštinskim komunalnim preduzećima je potrebna pomoć države, zbog rasta cijena energenata. Njemačka vlada trenutno razmatra moguće mjere pomoći. Javni servis ARD javlja da savezna vlada razmatra i nacionalizaciju Gazpromove kćerke-firme SEFE. Bivši Gazprom Germania, sada Securing Energy for Europe, skraćeno SEFE, već je pod starateljstvom države, kako bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje gasom u Njemačkoj.

Trenutno je teško procijeniti da li će ulazak države u Uniper dugoročno biti isplativ. Stručnjak za ekonomiju Sidekum smatra da mnogo zavisi od toga da li će Uniper uspjeti da se transformiše u održivu kompaniju. Jer, za razliku od spašavanje aviokompanije Lufthanza, kod Unipera nema uspješnog poslovnog modela. Osnovna djelatnost Unipera bio je uvoz jeftinog gasa iz Rusije. Prema mišljenju ekonomiste, to je zauvijek završeno.

