Koliko košta dobar život u Njemačkoj?

Beskućnici koji spavaju na ulici, majke koje se odriču obroka da bi bilo više za djecu, penzioneri koji u kontejnerima traže plastične flaše. Iako je Njemačka jedna od najbogatijih zemalja svijeta, 13, 8 miliona ljudi su na ivici siromaštva ili žive u neimaštini. Ovo su podaci iz aktuelnog izvještaja o siromaštvu koji jednom godišnje objavljuje njemačka krovna organizacija dobrovoljnih nosilaca socijalne i medicinske njege (der Paritätische Wohlfahrtsverband). A njemačka Vlada u svom izvještaju o siromaštvu konstatuje sve veći jaz između bogatih i siromašnih.

To ne znači da ljudi u Njemačkoj umiru od gladi ili hladnoće jer im niko ne pomaže, ili da umiru od bolesti jer nemaju pristup medicinskoj njezi. Postoji u sociologiji razlika između apsolutnog siromaštva, kada ljudi ne mogu da zadovolje osnovne potrebe i relativnog siromaštva, koje se mjeri prosječnim životnim okolnostima jednog društva.

Neravnomjerna raspodjela bogatstva i siromaštva

Na svjetskoj listi po bogatstvu Njemačka je prošle godine bila na dvadesetoj poziciji. Kriterijum je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. U Njemačkoj ta vrijednost iznosi 50.700 američkih dolara. Na prvom mjestu je Luksemburg sa 136 000 američkih dolara po glavi stanovnika. Deset najsiromašnijih zemalja svijeta nalaze se u Africi, a najsiromašnija zemlja je Burundi sa 270 američkih dolara bruto domaćeg proizvoda godišnje po glavi stanovnika.

Njemačka je zahvaljujući uspješnim preduzećima postala bogata zemlja

Siromaštvo – pitanje definicije

Dok u najsiromašnijim zemljama svijeta ljudi obično žive u apsolutnom siromaštvu, ljudi u Evropi su u pravilu pogođeni relativnim siromaštvom. Oni moraju da žive sa bitnim materijalnim ograničenjima. U Evropskoj uniji je onaj ko ima manje od 60 odsto prosječnog dohotka mjesečno na raspolaganju ili ugrožen siromaštvom ili siromašan. Ako neko ima manje od 50 odsto prosječnog dohotka, onda je veoma siromašan.

U Njemačkoj su samci koji primaju manje od 1148 evra mjesečno siromašni. Samohrane majke sa malim djetetom su siromašne kada primaju manje od 1492 evra, a roditelji sa dvoje djece važe kao siromašni ako imaju primanja ispod granice od 2410 evra.

Siromaštvo uprkos obezbjeđivanja osnovnih potreba

Njemačka se definiše kao socijalna država. Ko ne može da nađe posao ili nije u stanju da radi, a nema prihode, dobija osnovnu socijalnu pomoć. Kolokvijalno se ona zove Harc IV. Dobija se novac za životne troškove, a troškove za kiriju, grijanje, vodu i zdravstveno osiguranje preuzima država. 2020. je u Njemačkoj tako živjelo 5, 3 miliona ljudi – sa djelimičnim ili ukupnim paketom pomoći Harc IV.

Porast broja siromašnih (svijetlo plava) i veoma siromašnih (tamno plava) u Njemačkoj

Ko sam podiže dijete dobija 449 evra mjesečno. Za taj novac moraju da se plate životne namirnice, odjeća, sredstva za održavanje higijene, internet, telefon i struja kao i svi drugi troškovi domaćinstva. Ako dva siromašna čovjeka žive u zajednici onda oni dobijaju po 404 evra. Ali za svako dijete se u zavisnosti od uzrasta plaća između 285 i 376 evra.

Koliko je čovjeku potrebno za život?

Organizacije koje se bave pomaganjem siromašnima stalno navode da osnovno socijalno osiguranje ne sprečava siromaštvo i nije dovoljno za istinsko učešće u životu. Vlada namjerava da poveća osnovne izdatke za siromašne od 2023. Tada će osnovna pomoć iznositi 502 evra. Sociolog koji se bavi temom siromaštva Kristof Butervege smatra da to neće biti dovoljno. On misli da je 650 evra najmanja suma koja garantuje „dostojanstven život” i normalnu, zdravu ishranu.

U Njemačkoj živi oko 1,5 miliona djece od socijalne pomoći Harc IV

Osnovna suma je zaista rezultat tijesne računice. Za hranu se računa pet evra dnevno po osobi. „Kako bi to bilo dovoljno, siromašna domaćinstva često kupuju manje hrane ili kupuju namirnice lošijeg kvaliteta”, kaže se u prošlogodišnjoj analizi Fondacije Hajnrih Bel. Fondacija koja je bliska Zelenima u tom kontekstu upotrebljava izraz siromaštvo ishrane.

I penzionerima je teško

Inflacija pogoršava stvari pa su ugroženi i oni kojima do sada nije bila potrebna pomoć. Sve je više ljudi koji ne mogu da plate povećane cijene hljeba, mlijeka, povrća i voća u samoposlugama. To se vidi i na 960 mjesta u Njemačkoj na kojima organizacija Tafel (sto) sakuplja i raspodjeljuje siromašnima životne namirnice koje su u dobrom stanju ali bi im uskoro istekao rok trajanja. Godine 2020. je ove usluge koristilo 1, 1 miliona ljudi, a u međuvremenu ih je dva miliona.

Siromaštvo sve više pogađa starije ljude.penzije su premale – čak i poslije višedecenijskog rada. Žene su više pogođene od muškaraca, pošto su češće radile nepotpuno radno vrijeme, a i slabije su plaćene. Jedno istraživanje Fondacije Bertelsman predviđa da će 2036. oko 20 odsto penzionera biti pogođeno siromaštvom u starosti

Inflacija širom svijeta je u drastičnom porastu

Skriveno siromaštvo

Doduše, penzioneri kojima je penzija mala mogu da zatraže dodatno novac iz osnovnog socijalnog osiguranja, isto kao ljudi koji rade ali su im primanja nedovoljna, ili ljudi koji rade samo pola radnog vremena jer podižu djecu. Mnogi ljudi se ustručavaju da odu u institucije i priznaju da im je potrebna pomoć. Rezultati različitih istraživanja pokazuju da skoro dvije trećine ljudi koji bi imali pravo na dodatnu socijalnu pomoć zbog stida to ne čine. Stariji ljudi pokušavaju radije da više rade. Makar po nekoliko sati ili jedan dan u sedmici. Ili sakupljaju plastične flaše u kontejnerima da bi zaradili poneki evro.

Nijemci se stide priznati da su siromašni

Siromaštvo uprkos poslu

U Nemačkoj raste broj ljudi koji uprkos poslu sa punim radnim vremenom ne mogu da pokriju osnovne troškove svojim dohotkom. Doduše, minimalna satnica je povećana na 12 evra. Samac koji radi puno radno vrijeme tako zaradi neto platu od 1480 evra. Nominalno je to iznad granice siromaštva, ali inflacija obezvrjeđuje njegov dohodak. I studenti dobro znaju taj problem. Ako žive od studentskog kredita, on iznosi maksimalno 934 evra mjesečno – uključujući i subvenciju za stanarinu i zdravstvenu zaštitu. To je znatno ispod relativne granice siromaštva u Njemačkoj.

Nema poboljšanja na vidiku

Njemačka Vlada će potrošiti 200 milijardi evra da bi ublažila posljedice rasta cena energenata. Ali time neće ni izbliza biti pookriveni svi dodatni troškovi, a prema predviđanjima ekonomista inflacija ostaje na visokom nivou. To će osjetiti prije svega oni koji nemaju finansijske rezerve ili ušteđevinu.

