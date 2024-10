Koliko je realno razbijanje Gugla?

Da li biste mogli da pronađete nešto na Internetu bez automatskog korišćenja Guglovog pretraživača? Da, kaže Ministarstvo pravde SAD i prijeti da će razbiti kompaniju zbog konkurentnosti. Ali koliko je to realno?

Navedite pet pretraživača - bez guglanja! Za mnoge, ovo vjerovatno nije lak zadatak, većina ljudi koristi samo ovu pretragu na Internetu. U avgustu je američki sud zvanično utvrdio da Gugl ima monopol u internet pretragama. Ova moć na internetu mogla bi imati drastične posljedice po Gugl.

Ministarstvo pravde SAD prijeti da će razbiti kalifornijsku kompaniju. Ali koliko je to realno i koliko bi moglo da potraje dok se odluka ne donese? „Želimo da se kompanije takmiče i tako postanu najbolje – a ne zbog monopola i obezbjeđivanja svoje moći putem ugovora“, kaže Džonatan Kanter iz Ministarstva pravde u Vašingtonu. On je odgovoran za antimonopolske slučajeve. „Vjerujemo da su kompanije bolje kada im konkurencija diše za vratom.“

Osigurati da se ovo ponovi u slučaju Gugla je njegov najveći i najteži zadatak. Slučaj „Sjedinjene Države protiv Gugla“ se razvlači već godinama.

Šta Gugl čini tako moćnim?

Skoro svi pretražuju internet koristeći Gugl. Majkrosoftov Bing, DuckDuckGo ili Jahu nemaju skoro nikakvu ulogu. Sa masom podataka od mnogih Guglovih korisnika, kompanija može ciljati oglašavanje. Samo prošle godine, Gugl je samo od pretraživača ostvario prodaju od oko 480 milijardi dolara. Pretraga je takođe veoma blisko povezana sa drugim Gugl platformama. Operativni sistem za mobilni telefon Android i pretraživač Chrome, na primjer.

Pored toga, Gugl je do sada imao dosta slobode. Na primjer, antimonopolske vlasti su odobrile kupovinu Jutjuba, a Gugl je uspio da postane sve veći. Baš kao i druge tehnološke kompanije. Vlada u Vašingtonu je to u jednom trenutku prepoznala. „Ono što vidimo u Americi je buđenje antimonopolskog zakona“, kaže Nikolas Gugenberger, profesor prava na Univerzitetu u Hjustonu.

Prema Gugenbergerovim riječima, i Ministarstvo pravde i Američka agencija za zaštitu konkurentnosti i zaštitu potrošača preduzeli su mjere protiv nekih tehnoloških platformi i sada su postigle prve uspjehe na sudu.

Optužbe protiv Gugla

Gugl ima monopol sa svojom pretraživačkom mašinom. To samo po sebi pravno nije problematično, jer su monopoli u SAD-u legalni. „Ali ne smiju se preduzimati radnje koje učvršćuju postojanje tog monopola“, kaže profesor prava Gugenberger. Ipak, prema sudskoj presudi, Gugl je upravo to uradio i sklopio ugovore sa proizvođačima uređaja, „kako bi obezbijedio da Gugl bude standardna pretraživačka mašina na tim uređajima, za šta je posebno Eplu plaćao milijarde dolara – svake godine“, kaže Gugenberger.

To što je Ministarstvo pravde sada podnijelo zahtjev sudu da razmotri razbijanje Gugla, predstavlja najnoviji razvoj u ovom slučaju, kaže Gugenberger.

Proizvođači mobilnih telefona koji prave telefone za Guglov operativni sistem Android možda bi morali da podignu cijene – tvrdi Gugl Foto: Andrew Matthews/empics/picture alliance

Razbijanje bi moglo koristiti konkurenciji

Da li je razbijanje realno? Vjerovatno ne, smatra ovaj profesor prava: „Kada bih morao da se kladim, pretpostavio bih da sud neće naložiti opsežno razbijanje“. Naime, to je u SAD-u izuzetno rijetko. Šansa za razbijanje je manja od 50 procenata.

Mnogo je vjerovatnije da će biti uvedene pojedinačne mjere. Na primjer, moglo bi biti zabranjeno Guglu da sklapa višemilionske ugovore sa kompanijom Epl kako bi ostao podrazumijevana pretraživačka mašina. Međutim, Gugenberger kaže: „Smatram da bi bilo ispravno naložiti takvo razbijanje.“ To je jedina mjera koja bi dugoročno osigurala ponovnu pojavu konkurencije.

Gugl se poziva na interese korisnika

Prema Guglu, ograničenja ili čak razbijanje kompanije imalo bi neželjene i negativne posljedice. S jedne strane za ekonomiju SAD-a, a s druge strane i za korisnike, kojima bi navodno bilo teže da dođu do informacija. Na blogu kompanije navodi se: „Opsežna ograničenja ugovora koja imaju za cilj da pretraživanje preko Gugla bude lako dostupno dovela bi do problema za ljude koji samo žele da dođu do informacija.

Kompanije bi takođe mogle doći u nepovoljan položaj. Proizvođači mobilnih telefona koji prave telefone za Guglov operativni sistem Android možda bi morali da podignu cijene – tvrdi Gugl.

No, još bi mogle proći godine prije nego što se odluka donese. Barem dok se ne donese konačna pravosnažna presuda. O tome bi morao da odlučuje Vrhovni sud, najviši sud u SAD, a to je još dug put. „Još smo na samom početku“, kaže Gugenberger.

Autor: Nils Dampz, ARD Los Anđeles

