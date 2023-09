Koliko je Evropa zavisna o uranijumu iz Nigera?

Najveće blago Nigera leži pod zemljom – uranijum. To je najvažniji prirodni resurs u državi Sahela, kojom već dobar mjesec vladaju pučisti. Ovo podstiče strahove da bi politički sukob mogao da ugrozi snabdijevanje uranijumom na globalnim tržištima. Preko evropskih tržišta električne energije prijete veće cijene i onim zemljama, koje ne dobijaju struju putem nuklearnih elektrana.

Stvari postaju problematične, posebno za bivšu kolonijalnu silu Francusku: Otprilike dvije trećine francuske električne energije dolazi iz nuklearnih elektrana – koje se pokreću uz pomoć uranijuma iz Nigera. Ali, režim vojnog vladara Abdurahamana (Abdourahamane) Tianija umoran je od nekada bliskog partnera. Francuski ambasador Silven Ite (Sylvain Itte) je već izgubio imunitet, a vlada predsjednika Emanuela Makrona (Macron) do sada se vajkala da slijedi primjer Nigera. Jer, Francuska ne želi da izgubi geopolitički uticaj a, prije svega, ne želi odustati od snabdijevanja sirovinama.

Nekadašnje francuske kolonije i njihova nezavisnost

Neravnopravno partnerstvo

Ali, u Nigeru za to imaju malo razumijevanja: „Svi u Nigeru smatraju da je ovo partnerstvo veoma neravnopravno", piše Mahaman Loan Gaja (Laouan Gaya), petrohemijski inženjer, za DW. On vidi velike nedoslijednosti. Niger je 2010. u Francusku izvezao uranijum u vrijednosti od 3,5 milijardi evra, ali je odatle dobio samo 459 miliona evra.

„Ako se Niger odluči protiv izvoza uranijuma u ​​Francusku, biće dramatičnih posljedica po Francusku, ali na ekonomiju u Nigeru to neće puno uticati", piše Gaja, bivši ministar energetike Nigera, koji je bio generalni sekretar Organizacije afričkih proizvođača nafte (APPO) do 2020. godine. Oko 90 odsto stanovništva nema struju, a zbog eksploatacije i niskih cijena Niger i dalje prima premale prihode za svoj izvoz, kritikuje on.

Isporuke nisu zaustavljene

Decenijama je francuska kompanija Orano (ranije Areva) vadila uranijum u Nigeru, koji se koristi ne samo za proizvodnju gorivnih štapova za 56 francuskih nuklearnih elektrana. Poslije puča 26. jula, ugroženi su kako vojno partnerstvo dvije zemlje tako i ekonomska saradnja. Pogotovo što je hunta naredila i zabranu izvoza uranijuma. Ali, nejasno je hoće li to biti realizovano . „Trenutna kriza nema kratkoročne efekte na Oranoove kapacitete isporuke", rekao je nedavno portparol kompanije agenciji AFP.

Bivši premijer Nigera i lider opozicije, Hama Amadu (Amadou) je opušten. On je za Voxafrica rekao da rudarska kompanija nastavlja da proizvodi baznu rudu (uranat) za proizvodnju uranijuma: „Ne mislim da su nove vlasti poništile ugovore o iskopavanju uranijuma između Francuske i Nigera. Pa čega se onda francuska država plaši, kada je riječ o njenim interesima u Nigeru?"

Duboke veze između dvije državne kompanije

Proizvodnja uranijuma u ​​Nigeru je čvrsto u francuskim rukama. Kompanija Somer (Somair) eksploatiše najveći rudnik uranijuma u ​​Sahari, koji se nalazi na periferiji grada Arlit u Nigeru. Njen većinski dio -63 odsto je u vlasništvu francuske Orano grupe. Preostalih 37 odsto pripada nigerijskoj državnoj kompaniji Sopamen (Sopamin). U 2021. godini, više od 90 odsto nigerskog izvoza uranijuma dolazilo je iz rudnika Somer. Francuska se takođe dogovorila sa svrgnutom vladom Mohameda Bazuma da vrati u rad zatvoreni rudnik Kominak (Cominak).

Nedavno, u maju ove godine, francuska nuklearna kompanija Orano potpisala je nove ugovore sa vladom Nigera. Francuska eksploatacija uranijuma u ​​Nigeru biće produžena do 2040. godine. Sa tačke gledišta nigerskog novinara Seidika Abe, državni udar ne mijenja ove obaveze: „Uranijum se i dalje iz rudnika u blizini Arlita preko Kotonua šalje u Francusku. Ugovor ne daje Nigeru pravo da obustavi isporuke." Aba je za DW rekao da pučisti nisu imali uticaja na komercijalne ugovore kompanija. „Hunta nema načina da zaustavi isporuke."

Evropa ima različite dobavljače

Prema podacima Euratoma - Agencije za snabdijevanje Francuska je prošle godine dobila oko petinu svog uranijuma iz Nigera. To otprilike odgovara prosiečnoj količini isporuka u posljednjih deset godina, kada su i centralnoazijske države Kazahstan i Uzbekistan takođe isporučivale znatne količine uranijuma. Tek 2022. godine, Niger je postao treći najveći dobavljač uranijuma u ​​Francuskoj, slaže se Aleks Vajns (Alex Vines) iz britanskog trusta mozgova Chatham House. Ali zavisnost je precijenjena, kaže Vajns: „Francuska posluje sa zemljama poput Kazahstana, Australije, Namibije – može lako da diverzifikuje svoje snabdijevanje uranijumom", kaže Vajns za DW.

Sjedište francuske firme Somwr u Nigeru

Prema podacima Svjetske nuklearne asocijacije, prošle godine je samo pet odsto uranijuma prodatog na svjetskom tržištu dolazilo iz Nigera. Ipak, neki analitičari strahuju od povećanja cijena sa dalekosežnim efektima ako manje ili nimalo uranijuma stigne na svjetsko tržište iz Nigera: Veliki udio francuske nuklearne energije u formiranju cijena električne energije u cijeloj Evropi bio je očigledan u ljeto 2022, kada su mnoge elektrane ostale bez vode za hlađenje. Zabrinuta zbog još viših cijena, Evropa se nada alternativnim dobavljačima uranijuma, što bi bila mjera predostrožnosti.

EU je opuštena

Kazahstan je navodno već signalizirao da bi mogao isporučiti više uranijuma u Evropu, ako to bude potrebno. Međutim, portparol Evropske komisije Adalbert Janz (Jahnz) odagnao je sumnje i zabrinutost da bi svjetla u Evropi mogla da se ugase zbog sukoba u Nigeru: Snabdjevači u EU imaju dovoljno rezervi prirodnog uranijuma da ublaže kratkoročne rizike snabdijevanja. Takođe, „srednjoročno i dugoročno ima dovoljno zaliha na svjetskom tržištu da se pokriju potrebe EU".

