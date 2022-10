Koliko je Češka proruski nastrojena?

Na Trgu Svetog Vaclava u Pragu odigravale su se istorijski važne stvari. Od samospaljivanja studenta Jana Palaha 1968. u znak protesta protiv sovjetske invazije, do Plišane revolucije 1989. za vrijeme koje su masovna okupljanja na trgu doprinijela padu komunističkog režima.

Upravo zbog simbolike trga fotografije sa desetinama hiljada demonstranata na proruskim i antivladinim protestima početkom i krajem septembra, izazvale su veliku pažnju.

U Češkoj je vođena oštra debata o politici vlade centra i desnice premijera Petra Fijale, naročito o njenim neuspjesima u borbi protiv energetske krize. Ali postavilo se i pitanje da li bi trebalo da Češka i dalje zadrži sankcije protiv Rusije i da potpomaže Ukrajinu isporukama oružja i zbrinjavanjem stotina hiljada izbjeglica.

Demonstracije krajem mjeseca (28.09.) okupile su „samo” 50 000 ljudi, dok je na onim početkom mjeseca bilo 70 000. Vladajućim političarima je laknulo.

Isto kao i poslije lokalnih izbora, na kojima su vladajuće stranke doduše izgubile jedan broj glasova, ali su uspjele da zadrže vlast u dva najveća češka grada, Pragu i Brnu.

Ipak, da li se situacija zaista smirila? Koliko je stvarno jak otpor politici premijera Fijale? I ko su demonstranti koji su došli na trg?

Ruska peta kolona ili samo uplašeni građani?

Premijer Fijala je prve demonstracije u Pragu označio kao djelo proruske pete kolone: „Slogani i interpretacija događaja ukazuju na prorusko držanje. Prema mom mišljenju, to ne odgovara interesima Češke Republike i naših građana”, rekao je on početkom septembra u televizijskom nastupu.

„Češkoj Republici je potrebna češka vlada. Može biti da je Fijalina vlada ukrajinska, i da je briselska, ali ona definitivno nije češka“, rekla je Suzana Majerova-Zahradnikova, šefica ekstremno desne partije Trikolora. „Vlada mora okončati antiruske sankcije, koje nanose štetu češkim poslovnim ljudima, mora okončati isporuke oružja Ukrajini. To nije naš rat“. Ova partija je do prošle godine bila zastupljena u parlamentu i najvažniji cilj joj je izlazak Češke iz Evropske unije.

Protesti u Pragu, 28.09.2022.

Međutim, mnogi komentatori i politolozi protivrječe interpretaciji protesta koju je ponudio premijer Fijala. Politolog Peter Just je za češki radio rekao da je struktura učesnika protesta bila miješana, te da je netačna interpretacija prema kojoj su učesnici bili samo proruski ekstremisti: „Među učesnicima demonstracija bilo je i ljudi koji se plaše kako će izaći na kraj sa rastom cijena energenata”.

Politologinja Petra Mlejnkova dijeli taj stav. „Strah u društvu je veliki i organizatori su to iskoristili za sebe”. Nekoliko dana poslije demonstracija Fijalina vlada je ograničila rast cijena energenata – a to je bio jedan od zahtjeva sa skupa. Možda je baš zato na druge demonstracije došlo manje ljudi. Ali one su bile jasnije proruske, antizapadne i antidemokratske.

Organizatori traže obaranje vlade

Organizatori su imali krupne ciljeve – da obore češku demokratiju, da ukinu češku prozapadnu orijentaciju i da uspostave tijesnu saradnju sa Putinovom Rusijom:

„Ako nam pođe za rukom da promijenimo politički kurs zemlje, više nećemo slati oružje u Ukrajinu“, rekao je Ladislav Vrabel, jedan od organizatora demonstracija. Mada su masovni protesti mnoge iznenadili, oni nisu pali s neba.

„Već trideset godina u češkoj postoje radikalne i ekstremističke partije, koje na izborima uzmu između 15 i 20 odsto glasova“, kaže politolog Miloš Gregor za DW.

Analitičari smatraju da su demonstracije mogle da budu još veće da predsjednik Češke Miloš Zeman nije poslije ruskog napada na Ukrajinu postao Putinov protivnik, a bio je njegov poklonik. Zeman sada podržava isporuke oružja Ukrajini i prihvat ukrajinskih izbjeglica.

U Češkoj postoje radikalne i ekstremističke partije, koje na izborima uzmu između 15 i 20 odsto glasova

„Ta činjenica za rusku dezinformacionu mašineriju nije tako veliki problem", kaže Mlejnkova. Umjesto njega, drugi češki političari prenose rusku propagandu – na primjer, bivši predsjednik Vaclav Klaus.

Ekstremnije od ekstremista

Demonstracije na slavnom praškom trgu je pokrenula krovna organiztacija „Česi na prvom mjestu”. Njihovi stavovi bi bili previše proruski čak i za ekstremno desnu parlamentarnu stranku „Sloboda i direktna demokratija” (SPD) na čijem je čelu poznati nacionalista Tomio Okamura.

„SPD je bio na početku ruske invazije protiv rata. Kada su ih organizatori pozvali na prve demonstracije, političari stranke su odbili, jer su mislili da bi im otvoreni proruski stav nanio štetu“, kaže Mlejnkova. „Ali SPD nije računao sa dolaskom 70.000 ljudi i nije mislio da će zažaliti što su odbili da učestvuju. Na druge demonstracije njihovi predstavnici su došli“.

Politolog Gregor smatra da organizatori praških demonstracija potiču iz tvrdokorne grupe protivnika antipandemijskih mera, koji su poricali postojanje koronavirusa i bolesti.

„Tada su mogli da okupe i gnevne poslovne ljude, koji su bili očajni zbog antipandemijskih mera, kao i pristalice ekstremnih pogleda“, objašnjava on i dodaje da bi ih uz nešto pretjerivanja čovek mogao nazvati „profesionalni politički izgrednici, koji demonstriraju svakim povodom i protiv svake vlade. Oni žele promjenu sistema“.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu