Koja je taktička korist od njemačkih tenkova?

Pogotovo kod starijeg modela njemačkog Leoparda, on zapravo može poslužiti tek kao oklopljena podrška ukrajinskim snagama. Leopard 2 jest druga priča, ali tu je potrebna obuka u taktici i borbi.

Fotografija bi trebala širiti optimizam u doba dok su na istoku Ukrajine branitelji pod sve većim pritiskom ruskih snaga: ukrajinski ministar obrane Oleksej Resnikov je ovog tjedna objavio zajedničku fotografiju sa svojim njemačkim kolegom Borisom Pistoriusom nakon njihovog razgovora u Kijevu dok u ruci drži model njemačkog tenka Leopard 2.

Njemački ministar je potvrdio kako će Njemačka već u ožujku Ukrajini isporučiti prve od ukupno 14 tenkova Leopard 2, a isto tako je rekao kako će Njemačka ukrajinskim braniteljima staviti na raspolaganje i oko 100 tenkova starijeg tipa, Leopard 1 iz skladišta njemačke vojne industrije.

No ta dva tenka se posve drugačije mogu koristiti na bojišnici. Noviji, Leopard 2 nikad nije bio korišten u nekom ratnom sukobu – pohod Turske protiv Kurda gdje jesu korišteni tenkovi Leopard 2 se jedva može nazvati „ratom“, a i Leopard 1 je u ratnom području bio samo dva puta: u sastavu Danskih snaga u misiji UN-a u Bosni i Hercegovini 1994. kod Tuzle i u sastavu kanadskih snaga u Afganistanu 2006. kad Leopard 1 više uopće nije bio u sastavu njemačke vojske.

Škola T-34

Jer Leopard 1 je tenk čiji je razvoj počeo još koncem pedesetih godina prošlog stoljeća: „Prvi naraštaj tenkova Leopard je napravljen još u doba kad tehnički još uopće nije bilo moguće napraviti potpunu zaštitu od protutenkovskog streljiva", objašnjava nam Ralf Raths, direktor njemačkog tenkovskog muzeja u Münsteru na sjeveru Njemačke. „Konstruktori Leoparda 1 su se zato svjesno odlučili tenk opremiti nešto tanjim oklopom, ali mu ugraditi snažan motor tako da tenk bude veoma brz i pokretan."

Zapravo su njemački inženjeri tu slijedili „sovjetsku školu“: u Svjetskom ratu su njemački Tigrovi imali mnogo bolji oklop, ali je sovjetski T-34 bio brži i pokretljiviji što se pokazalo odlučujuće. No u današnjem sukobu su tenkovi Leopard 1 zastarjeli i direktor muzeja smatra kako će oni teško izdržati borbeni sukob s današnjom opremom ruskih snaga.

Vojni stručnjaci smatraju kako još jedino mogu biti od koristi kao podrška oklopljenim transporterima pješaštva kao što su njemački Marder ili američki Bradley. Njemačka je još početkom godina Ukrajini obećala te oklopne transportere jer ukrajinsko pješaštvo u pravilu uopće nema oklopljenu zaštitu u svojim zadacima.

I američki predsjednik Joe Biden je Ukrajini obećao 60 Bradleya, a kako javlja američki vojni portal Transportation Command, prije desetak dana je prvi kontingent tih oklopnih vozila napustio američku luku Charleston u saveznoj državi North Carolina.

„Strana u sukobu?"

Kad je riječ o suvremenim tenkovima, Njemačka u prvom koraku namjerava prepustiti 14 tenkova tipa Leopard 2 A6 iz sastava njemačke vojske. Bundeswehr se žali kako će to „ostaviti ozbiljnu prazninu“ u arsenalu njemačke vojske – i to je zapravo točno: Njemačka ukupno i ima samo 328 tenkova tipa Leopard 2, a i kod njih je upitno, koliko ih je spremno za korištenje.

Zapadni saveznici su se složili Ukrajini „što prije“ na raspolaganje staviti dovoljno Leoparda 2 za dva oklopna bataljuna. U njemačkoj vojsci bataljun obuhvaća 44 Leoparda 2, što znači da Ukrajincima svoje Leoparde trebaju dati i druge zemlje koje su kupile te tenkove i gdje je Njemačka, kako je to prodajnim ugovorom jasno određeno, spremna dati dozvolu za izvoz. To je već najavilo više država, od Poljske i Portugala pa do Finske, makar ona još nije članica NATO-a.

Reakcija Moskve pokazuje kako su i tamo svjesni što znače ti zapadni tenkovi: ona optužuje Zapad i Njemačku za „direktno sudjelovanje“ u tom vojnom sukobu, što njemački kancelar Olaf Scholz uporno želi izbjeći. Vojni stručnjak oporbenog CDU-a, Roderich Kiesenwetter za DW pozdravlja tu odluku njemačke vlade: „Zapadni tenkovi bitno bolje štite vojnike i time povećavaju borbeni moral. Osim toga tehnički daleko nadmašuju sovjetske modele. S njima su opet realistične operacije na širem području. Njima se mogu osloboditi veća područja od ruske okupacije i spriječiti ratni zločini.“

Treba znati koristiti prednosti

Marina Miron, vojni stručnjak s britanskog King's College ne zna točno, koju verziju Leoparda 2 će dobiti Ukrajinci, ali „naravno da je velika nada kako će to biti jasno poboljšanje u usporedbi s onim što Ukrajina trenutno ima“.

Leopard 2 – baš kao i njegov prethodnik Leopard 1 su izvozni hit Njemačke. Foto: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Leopard 2 – baš kao i njegov prethodnik Leopard 1 su izvozni hit Njemačke. Pitanje verzije Leoparda 2 je bitno jer se on počeo proizvoditi još 1978. i od onda se stalno poboljšavao. No kako objašnjava proizvođač, tvrtka Krauss-Maffei Wegmann, tu su i posebne želje pojedinih oružanih snaga koje onda postoje u nekim inačicama.

No kod modernih zapadnih tenkova nije samo oklop odlučujući: svojevrsna zvijezda Prvog iračkog rata je bio američki tenk Abrahms gdje Amerikanci u borbama praktično nisu izgubili niti jedan tenk – i devastirali i najnovije tenkove sovjetske proizvodnje Sadama Huseina. Najbitnija razlika je bila subkalibarsko streljivo od osiromašenog uranija s kojim su američki tenkovi imali bitno veći domet paljbe od protivnika.

Od toga je prošlo već 30 godina i ta prednost već odavno ne postoji. Ali i tenku Leopard 2 su najvažnije prednosti njegova brzina, pokretljivost, domet topa i elektronika gdje i iz vožnje može točno gađati neprijateljske ciljeve. To znači i da treba naučiti i znati taktički koristiti njegove prednosti. Dodatni problem je i težina tih zapadnih tenkova – i Leopard 2 je težak preko 60 tona, što znači da teško mogu preko običnih mostova i vijadukata, što može biti izazov za vojno zapovjedništvo.

Usprkos tome, vojni stručnjak i njemačkih socijaldemokrata Nils Schmid smatra: „Uvjereni smo da ta isporuka za Ukrajinu ovog proljeća može biti od odlučujuće prednosti. Jer borbena snaga ovih tenkova je velika, znatno veća od bilo kojeg oružja kojeg je Njemačka do sad isporučila. Uz pojačanje i protuzračne obrane bi Ukrajina mogla vojnu ravnotežu promijeniti u njenu korist i tako ruskog predsjednika Putina prisiliti na ozbiljne pregovore o povratu područja pod ukrajinskim teritorijalnim integritetom.“

